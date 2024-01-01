Socialvar Ltd 是一個基於雲端的綜合行銷平台，透過自動聊天機器人提供社群媒體管理、電子郵件行銷、簡訊活動和客戶服務工具。 他們提供全端解決方案，使企業能夠透過簡化社群媒體貼文的安排和發布來輕鬆進行有效的數位行銷活動，從而減少與這些任務相關的手動工作量。 值得注意的是，Socialvar Ltd 配備了自動化功能，有助於簡化和改善數位行銷工作。他們的 WhatsApp 行銷解決方案部署人工智慧和機器學習，以簡化業務溝通策略並透過聊天機器人改善客戶互動，從而有可能提高參與度並改善客戶關係。 Socialvar 的電子郵件和簡訊解決方案還支援個人化和有針對性的數位行銷活動，擴大品牌影響力並實現溝通自動化，最終帶來潛在的銷售成長和收入增加。 該平台結合了大量電子郵件、清單細分和可操作分析等功能，幫助企業更好地了解其客戶群、增強其數位形象並做出數據驅動的行銷決策。

網站： socialvar.net

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