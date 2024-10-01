替代項 - Sociallymap
Meta Business Suite
business.facebook.com
從一處管理 Facebook、Messenger 和 Instagram 上的所有業務活動。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot 提供完整的行銷、銷售、客戶服務和 CRM 軟體平台，以及方法、資源和支持，幫助企業更好地發展。開始使用免費工具，並隨著您的成長進行升級。 透過 Marketing Hub，您的所有行銷工具和數據都位於一個易於使用且功能強大的平台上。您將節省寶貴的時間並獲得提供個人化體驗所需的所有背景信息，從而大規模吸引和轉化合適的客戶。此外，行銷人員可以將資料置於他們所做的一切工作的中心，因為 Marketing Hub 是作為 HubSpot CRM 平台的一部分而建立的。使用完整的 CRM 平台時，行銷人員可以與銷售實現無與倫比的一致性，以證明投資回報率並驗證投資。無論是策略、服務或軟體...
X Pro
pro.x.com
X PROo（以前稱為 TweetDeck）是一款用於管理 X（以前稱為 Twitter）帳戶的社交媒體儀表板應用程式。 TweetDeck 最初是一個獨立的應用程序，後來被 Twitter Inc. 收購並整合到 Twitter 的介面中。 它類似於 Twitter 於 2016 年停產的「儀表板應用程式」。截至2010 年6 月，它是最受歡迎的Twitter 應用程序，擁有23% 的市場份額，僅次於Twitter 官方網站，在發布新狀態更新方面擁有45.7% 的市場份額。 、MacOS 應用程式或Chrome 應用程式。
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美國上市網域註冊商和網站寄存公司，總部位於亞利桑那州斯科茨代爾，並在德拉瓦州註冊成立。 7,000 多名員工。該公司以其在電視和報紙上的廣告而聞名。它捲入了一些與審查制度有關的爭議。
Buffer
buffer.com
Buffer 是小型企業最直觀的、最實惠的社群媒體管理工具。透過 Buffer，安排、規劃和發布社群媒體內容比以往更容易。最重要的是，您可以跨多個社交媒體平台查看詳細的社交媒體分析。安排社交內容、獲取參與數據和見解，並在一處查看您的所有貼文。 無論您需要建立預定貼文、查看參與數據還是規劃內容節奏，Buffer 都是您的無縫社群媒體追蹤和發布解決方案，可以節省您的時間、金錢，並消除社群媒體中的猜測。透過 Buffer，可以輕鬆衡量您的社群媒體表現，以更好地提供高參與度內容。 在直覺且詳細的儀表板上預覽分析，以便您可以自信地規劃您的下一篇文章。想要安排 Instagram 貼文或測試新的提要佈...
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Hootsuite
hootsuite.com
太多品牌在社群方面表現不佳。你的則不必。 它始於正確的工具。成千上萬的品牌依靠 Hootsuite 的平台和解決方案來發起精彩的社交活動，提供五星級的社交商務體驗，並在一個地方管理所有客戶對話。 但如果沒有正確的專業知識，工具將無法幫助您走得更遠。 Hootsuite 學院透過社群媒體行銷、社群銷售和 Hootsuite 平台的免費線上教育和付費認證，幫助數千名專業人士和組織掌握新的社群媒體技能。 Hootsuite是一個社群媒體管理平台，由Ryan Holmes於2008年創建。 Hootsuite 總部位於溫哥華，在多倫多、布加勒斯特和墨西哥城等 13 個地點擁有近 1,000 名...
Metricool
metricool.com
Metricool 是一個平台，可讓您像真正的專業人士一樣分析、安排和管理您的社交網路。該工具旨在將您的社交網路帶上月球。安排您的帖子，分析重要的數據並制定制勝策略。透過 PC 或行動裝置 使用 metricool 安排、分析和衡量您的社群媒體工作，每天節省時間。每天有超過 100 萬人、代理商和品牌使用 metricool 作為他們的社群媒體和數位廣告管理中心。
SEMrush
semrush.com
Semrush 是領先的線上可見性管理 SaaS 平台，使全球企業能夠運行搜尋引擎優化、按點擊付費、內容、社交媒體和競爭性研究活動，並從線上行銷中獲得可衡量的結果。 Semrush 為公司提供洞察和解決方案，幫助他們在各種行銷管道中建立、管理和衡量行銷活動。 Semrush，擁有超過 87,000 名付費客戶。 Semrush 的數字： - 8.08 億個桌面網域設定檔和3,210 萬個行動裝置設定檔- 平均每天抓取超過43 兆個反向連結和超過250 億個URL - 超過243 億個關鍵字和單一關鍵字的2000 萬個創意- 30% 的財富500 強公司使用Semrush 是他們的首選行銷工具
Zoho Social
zoho.com
Zoho Social 是企業和機構的完整社群媒體管理平台。它可以幫助您安排貼文、監控提及、建立自訂儀表板等等。 Zoho Social 來自 Zoho.com，這是一套包含 40 多種產品的套件，受到超過 4000 萬用戶的信賴。它包括一組強大的功能（例如發布日曆、批量計劃程序和重複發布），為您提供業務所需的所有社交媒體發布工具。監控功能可協助您追蹤相關的社交對話並對重要事項做出回應。進階報告功能可協助您使用直覺的圖表分析績效，並為您或您的客戶建立無限的自訂報告。 如果您正在管理一個團隊，Zoho Social 的協作功能和自訂使用者角色可讓您輕鬆召集所有成員來管理多個品牌的社交帳戶。代...
Later
later.com
Later 是一個社群媒體行銷和商務平台，可協助企業主、創作者、代理商和社群媒體團隊在線上發展其品牌和業務。 Later 透過讓您在一個地方輕鬆管理整個社群媒體策略，幫助您節省時間並發展業務。安排帖子到每個社交平台，獲取主題標籤建議，最佳發帖時間，將您的圖像變成可點擊、可購物的帖子，並在個人簡介中帶有自定義鏈接，等等！
Simplified
simplified.com
Simplified 是一個針對現代行銷團隊的設計和協作平台。現在可以在所有管道中快速製作品牌內容，而無需在上傳資源後進行手動編輯；簡化為您完成這一切！透過這種方式，您可以最大限度地減少麻煩，同時為行銷人員節省了數小時的時間，否則他們將花費在其代理商的各種工具中發布或編輯媒體。
Vista Social
vistasocial.com
Vista Social 是一個現代化的一體化社群媒體平台。精心設計的社群媒體管理工具可協助您超越目標。功能包括發布和安排、報告和分析、社交收件匣和收聽、評論管理等等。
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. 是一家網路行銷公司，總部位於馬薩諸塞州沃爾瑟姆，在科羅拉多州拉夫蘭設有辦事處；和紐約，紐約。 Constant Contact 提供電子郵件、社群媒體和活動行銷工具，協助小型企業擴大客戶群。
Planable
planable.io
Planable 是一個內容協作平台，讓行銷團隊合作變得輕而易舉。在這裡，您可以創建、規劃、審查和批准所有精彩的社交媒體、部落格、電子報、新聞稿等行銷內容——凡是您能想到的內容！體驗更快、更流暢的工作流程，幫助您的團隊以前所未有的方式協同工作。
Sprout Social
sproutsocial.com
Sprout Social 是社群媒體管理和分析軟體領域的全球領導者。 Sprout 直覺的平台將強大的社交數據交到 30,000 多個品牌手中，以便他們能夠提供更聰明、更快速的業務影響。 憑藉全套社群媒體管理解決方案，Sprout 提供全面的發布和參與功能、客戶服務、宣傳和人工智慧驅動的商業智慧。 Sprout 屢獲殊榮的軟體可在所有主要社交媒體網路和數位平台上運行。
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics CoreXM 被超過 13,000 個品牌和 75% 的財富 500 強企業使用，是最值得信賴、智慧且可擴展的一體化體驗管理平台。 Qualtrics CoreXM 是用於建構、啟動和分析調查研究的基礎研究工具。借助 CoreXM，您可以將孤立或外包的營運引入一個整體的端到端平台，以獲得您希望收集並採取行動的所有見解。 CoreXM 具有適用於每個部門的功能和解決方案，可協助您接觸隨時隨地的受眾，確保您比以往更快地獲得見解。您甚至可以創建自己的項目，或使用 Qualtrics 專家設計的項目（用於品牌、客戶洞察、產品研究或員工體驗），以便您可以在最需要的地方採取行動。透過 ...
Loomly
loomly.com
Loomly 是一個易於使用的社群媒體管理平台，可協助您製作和安排貼文、追蹤分析以及管理跨社群媒體管道的統一社群收件匣。 * 在圖書館中管理您的品牌權益。 * 透過貼文創意為您的故事敘述提供動力。 * 使用貼文優化技巧完善您的內容。 * 透過發布模型和審批工作流程來控制您的品牌訊息。 * 透過原生調度、貼文定位和贊助來吸引您的受眾。 * 透過互動與您的社區互動。 * 使用進階分析來衡量您的表現。 Loomly 可作為網路平台使用，並提供適用於 iOS 和 Android 的本機行動應用程式。 Loomly 具有直覺的介面、內建協作工具和一流的客戶支援，是品牌、代理商、自由工作者、創作者和小型...
Publer
publer.io
Publer 是一個社群媒體管理平台，可讓您在同一地點協作、安排和分析 Facebook、Instagram、TikTok、Twitter、LinkedIn、Pinterest、Google Business Profiles、YouTube、WordPress、Telegram 和 Mastodon 上的貼文。
ContentStudio
contentstudio.io
使用 ContentStudio 改進您的社群媒體和內容策略 - 企業、機構和行銷人員的終極動力來源。簡化您的內容創建流程並擴大您的線上形象。 ContentStudio 不僅僅是另一個工具；它是一個工具。它是一個完整的解決方案，可在所有社交和部落格平台上提升您的內容行銷。造訪我們的網站：https://contentstudio.io 為什麼選擇 ContentStudio？原因如下： 加快內容創建速度：利用 AI 將高品質內容的製作速度提高 10 倍，確保您的社群媒體管道始終充滿引人入勝的貼文。一體化平台：告別使用多種工具。 ContentStudio 將從內容發現到發布的一切都集中在一個...
SocialPilot
socialpilot.co
SocialPilot 是一款社群媒體行銷自動化工具，可協助您安排和分析社群媒體行銷活動，進而提高社群媒體效率和覆蓋範圍。 1) 您可以使用 SocialPilot 連接超過 9 個社群媒體網絡，例如 Facebook、Twitter、Instagram、Google My Business、LinkedIn、Pinterest、Tumblr、TikTok 和 VK。 2) 只需一個 SocialPilot 帳戶即可分享多達 500 個貼文並連結 100 多個個人資料。 3) 使用社群收件匣管理您的社群媒體對話。 4) 在您的 SocialPilot 帳號中新增最多 10 位團隊成員，以使用團...
Heropost
heropost.io
Heropost 致力於幫助我們的用戶透過社群媒體上的工具和指標，以高效、智慧的方式提高他們的品牌效率。該公司成立於 2016 年年中，今年 Instagram 的銷量增長了四倍，鞏固了其相關性。 Heropost 從僅限受邀者使用的 Instagram 工具發展成為 Instagram、Facebook、Twitter、Pinterest 和 LinkedIn 不斷發展的視覺行銷平台。
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule 的行銷日曆可協助行銷人員在一處查看所有行銷活動。這是您最終在一個日曆中查看、安排和分享您的行銷活動的秘密武器。 CoSchedule 的行銷日曆為您提供了以下工具： 在一個日曆中視覺化每個行銷項目。了解一切如何與統一的即時記錄日曆一目了然地連接起來。使用人工智慧驅動的行銷智慧助理撰寫初稿、產生新想法並升級您的行銷工作流程。留住利害關係人
UNUM
unum.la
適合現代創作者的工具
SocialBee
socialbee.com
SocialBee 是一種社群媒體管理工具，使用戶能夠從一個地方跨多個社交網路分享內容。 使用這樣的工具，您可以設定發佈時間表，按計劃共享內容，然後分析帳戶的績效。 * 使用 AI Copilot 規劃您的社群媒體策略，並讓 AI 助理為您產生標題和圖像。 * 為您的所有個人資料設定發佈時間表。 * 將您的內容分為不同的類別，以獲得堅實而平衡的組合。 * 使用我們的 Canva、Unsplash 和 GIPHY 整合在 SocialBee 中設計您的貼文。 * 單獨為每個社群媒體網路客製貼文。 * 連結任意部落格的RSS Feed，自動匯入內容。 * 根據您的圖像或標題自動產生...
BirdEye
birdeye.com
Birdeye 是當地品牌和多地點企業的頂級聲譽管理和數位客戶體驗平台。超過 100,000 家企業利用 Birdeye 的人工智慧平台與客戶無縫互動、提高忠誠度並在當地市場脫穎而出。
Hypefury
hypefury.com
您的私人助理，可協助您擴大 Twitter 受眾並從中獲利。我們選擇了 Twitter OG 使用的最佳技術，並將它們變成了一個應用程式： - 無縫創建新內容 - 擴大你的受眾 - 擴大您的電子郵件列表 - 銷售更多產品
Postly
postly.ai
Postly 是一款一體化社群媒體管理工具，可協助您產生內容、創意設計、安排貼文以及推動大量社群對話以實現轉換。 Postly 整合了 AI Writer、AI Art、圖像編輯器、影片編輯器、連結縮短器和大量上傳器等行銷工具和功能，因此您無需開啟多個分頁即可完成工作。內建的 AI Writer 可以以 10 倍的速度為您產生產品描述、社群媒體內容、數位廣告和高轉換銷售管道的行銷文案。許多人仍然認為 Postly 提供的強大價值功能之一是一鍵發布，它允許用戶只需單擊即可在多個社交媒體平台上發布。透過將 Facebook、LinkedIn、Instagram、Twitter、Pinterest、...
Tailwind
tailwindapp.com
感覺就像行銷團隊的工具 Tailwind 可以自動化社群媒體行銷中最困難的部分，以便您可以更聰明、更快地成長。透過 Instagram、Pinterest 和 Facebook 的內容創建、安排和發布來節省時間。 Facebook、Instagram 和 Pinterest 官方合作夥伴。 100萬+用戶。
AgoraPulse
agorapulse.com
Agorapulse 是投資報酬率驅動的行銷團隊的社群媒體中心。社群媒體是提高品牌知名度、產生潛在客戶和增加銷售的最強大槓桿。 Agorapulse 正在申請專利的社群媒體投資報酬率儀表板和強大的社群媒體管理功能可增強團隊的工作能力，使其更聰明、更快、更好地工作。 使用 Agorapulse 的收件匣、發布、報告、監控和團隊協作工具保持井然有序、節省時間並輕鬆管理您的社群媒體。 Agorapulse 支援 Facebook、Twitter、Instagram、LinkedIn、TikTok 和 YouTube。以下是客戶最喜歡 Agorapulse 的六大功能：\ * 統一的社交收件匣讓您可...