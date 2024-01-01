替代項 - Social King

SellitPics

getselli.in

SellitPics 是一款線上軟體，可建立自動化的超個人化影像訊息，讓您在 Facebook、LinkedIn、電子郵件以及登陸頁面上獲得更多客戶和銷售。 SellitPics 的主要特點： * 在社群媒體上向您的潛在客戶發送個人化圖像訊息。 * 發送帶有個人化圖像的電子郵件並提高您的點擊率。 * 使用個人化圖像和文字建立超級個人化的登陸頁面。 * 讓您的潛在客戶感到高興和驚喜並被記住。 * 您的郵件從令人討厭的垃圾郵件中脫穎而出。永遠不會再被封鎖。 * 易於使用的介面。您將在幾分鐘內建立自訂圖像。 * 支援大規模個人化。隨心所欲地使用。 * 數十個現成的模板。立即開始。 * 存取由像您...