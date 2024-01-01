SnapshotAI 是一款由人工智慧驅動的工具，可讓用戶創建獨特的人工智慧生成的圖像、個人資料圖片和頭像。用戶提供四張最好的自拍照，該工具使用這些照片來訓練為用戶量身定制的人工智慧模型。 人工智慧將這些圖像轉換為一系列各種風格的個人資料圖片或頭像（據報導超過 56 個）。這項服務實現了廣泛的藝術多樣性，將自拍照和其他主題照片變成基於人工智慧的藝術作品。 這些圖像非常適合在社群媒體上增強個人或企業品牌。 SnapshotAI 還為生成的圖片提供不同的解析度選項，包括適合線上使用的標準解析度和適合列印的高品質 4K 解析度。 此外，使用者可以選擇「工作室渲染」包，其中包含特殊的工作室渲染圖像。 SnapshotAI 也透過數位優惠券系統促進贈送禮物，讓用戶可以向他人贈送自訂圖像集。

網站： snapshotai.com

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