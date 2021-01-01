替代項 - SMTPServer

SMTP

smtp.com

SMTP 是基於雲端的電子郵件服務的早期先驅之一，現在是 Ziff Davis、Moz Group 和 Campaigner 的一部分。 從複雜的電子郵件自動化到經濟高效的電子郵件基礎設施和中繼解決方案，我們在全球範圍內運作。 SMTP.com 是第一家提供基於網路的電子郵件作為企業軟體並為大型商業寄件者提供高度可靠的發送服務的公司，擁有悠久的創新歷史。 SMTP 幫助大規模寄件者有效到達收件匣的能力是傳奇的。從企業複雜的行銷自動化到小型企業易於使用的活動管理；我們的所有解決方案均以我們的頂級電子郵件傳送技術為後盾。