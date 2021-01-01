替代項 - SMTP

Rebump

site.rebump.cc

自動電子郵件跟進變簡單！ Rebump 會為您傳送多封後續電子郵件給您的收件者。這些自動電子郵件經過定制，看起來就像您自己發送的後續郵件一樣。您可以使用 Rebump 帳戶追蹤和分析所有後續電子郵件。現在包括電子郵件追蹤。適用於 Gmail 或 G Suite（Google Apps）。 Rebump 為您提供了這些強大的Rebump 電子郵件工具： * 無限訊息* 自動跟進電子郵件* 可自訂的Bump 訊息* 可自訂的Bump 間隔* 指定Bump 日期和時間* 監控所有電子郵件的儀表板* 活動摘要電子郵件* 與您現有的CRM 整合 *備用電子郵件地址 * 每封郵件最多 10 個碰撞 * ...