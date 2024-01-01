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SmatBot 是 ByteQuark Solutions 的子公司，是人工智慧聊天機器人產業的領導企業，業務遍及美國、中東和印度，擁有 5000 多名活躍用戶。我們的全通路、多語言（50 多種語言）AI 聊天機器人平台是一款易於使用、無需編碼、功能豐富的工具，可跨渠道（網站、行動應用程式、Messenger、Instagram、WhatsApp、 ETC）。我們的一些功能包括： ✅ 產生潛在客戶， ✅ 客戶支持， ✅ 回答常見問題解答， ✅ 實時聊天✅ Whatsapp 營銷和促銷消息✅ OCR 掃描，✅ 電子郵件和短信映射✅ ✅ Adwords 跟踪，✅情境的自動化最適合： ✅ D2C 電子商務， ✅ 教育 ✅ 物流 ✅ 房地產 ✅ 飯店 ✅ 醫療保健 ✅ 金融科技
目錄:
Productivity
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