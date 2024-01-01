替代項 - Smarsh
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 讓員工可以按照自己想要的方式工作，而不是按照軟體規定的方式工作。客戶可以在需要時獲得他們需要的東西。
OpenAI
openai.com
OpenAI 是一家人工智慧研究和部署公司，致力於確保通用人工智慧造福全人類。人工智慧是一種極其強大的工具，其創建必須以安全和人類需求為核心。 OpenAI 致力於將利益一致性放在首位——置於利潤之上。 為了實現我們的使命，我們必須包容並重視構成全人類的許多不同觀點、聲音和經驗。我們對多元化、公平性和包容性的投資是持續不斷的，透過廣泛的舉措執行，並得到領導層的倡導和支持。 在 OpenAI，我們相信人工智慧有潛力幫助人們解決巨大的全球挑戰，我們希望人工智慧的優勢能廣泛分享。
Riku.AI
riku.ai
嘗試人工智慧 一個遊樂場，多個提供者。 Riku 是你的人工智慧的寶庫。創作以及保存、分發和試驗最新技術的地方。 Riku 是利用 NLP 技術建立自訂模型的一站式解決方案。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球機器人流程自動化 (RPA) 軟體公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在羅馬尼亞創立，總部位於紐約市。該公司的軟體監控使用者活動，以自動執行重複的前台和後台任務，包括使用其他業務軟體（例如客戶關係管理或企業資源規劃（ERP）軟體）執行的任務。 2020年12月，該公司秘密申請首次公開募股，並於2021年4月21日公開發行。
Clarifai
clarifai.com
Clarifai 是領先的全端人工智慧、法學碩士和電腦視覺生產平台，用於對非結構化圖像、視訊、文字和音訊資料進行建模。
Kili Technology
kili-technology.com
簡單快速的註釋工具可擴展您的機器學習專案。
Phrase Localization Suite
phrase.com
最精簡、最快、最可靠的在地化平台。 利用可擴展軟體在地化平台的強大功能，可靠地進入新市場，實現成長，避免任何麻煩。
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
Deep Block
deepblock.net
人工智慧最簡單的方法。
V7
v7labs.com
企業培訓資料的完整基礎設施，涵蓋標籤、工作流程、資料集和循環中的人員。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 可作為您值得信賴的商業副駕駛，旨在讓您更聰明、更快速、更有自信地做出數據驅動的決策。 IBM Cognos Analytics 為每個使用者（無論是資料科學家、業務分析師或非 IT 專家）提供了更多的權力，讓他們能夠以與組織目標相關的方式執行相關分析。它縮短了每個用戶從簡單到複雜分析的旅程，使他們能夠利用數據探索未知、識別新關係、更深入地了解結果並挑戰現狀。使用 IBM Cognos Analytics 視覺化、分析並與組織中的任何人分享有關資料的可行見解。
Gooey.AI
gooey.ai
使用最好的私有和開源生成人工智慧來發現、自訂和部署低程式碼人工智慧配方。專為快速編碼的開發人員和證明投資回報率的團隊而構建。
Recombee
recombee.com
我們提供個人化內容、產品和搜尋推薦作為服務，以增加客戶的收入、提高用戶滿意度並幫助他們的業務發展。透過我們簡單易用的集成，我們的用戶可以透過加入 30 天無限制免費試用來親身體驗我們的服務。我們的總部位於布拉格，為全球 300 多家滿意的客戶提供服務，他們樂於分享他們的經驗。
Aidaptive
aidaptive.com
提供個人化體驗和顯而易見的結果。電子商務和酒店品牌。可以轉換的人工智慧。 透過 Aidaptive 擴展您的業務。可以轉換的人工智慧。
NVIDIA NGC
ngc.nvidia.com
NGC 是用於深度學習、機器學習和高效能運算 (HPC) 的 GPU 最佳化軟體的中心，負責處理所有管道，以便資料科學家、開發人員和研究人員可以專注於建立解決方案、收集見解並交付解決方案商業價值
DataScale
getdatascale.com
Datascale 是一個基於人工智慧的知識管理系統，有助於自動化資料發現並理解資料用例。 培養資料想法，組織保存的查詢，並視覺化分散分析的關係。 將人工智慧與您保存的查詢放在一起將消除基礎設施設置，當您和您的團隊一起處理我們的 SQL 註釋時，您可以立即從資料目錄中獲得見解。
SAS
sas.com
借助全球最值得信賴的分析合作夥伴提供的更快、更有效率的人工智慧和分析，完成更多工作。使用 SAS 產生答案的速度與世界產生資料的速度一樣快。憑藉著四十多年的分析創新，SAS 一直為世界各地的客戶提供 THE POWER TO KNOW®。
Encord
encord.com
更快地建立更好的模型所需的所有工具 Encord 是高級電腦視覺團隊的領先數據平台：簡化標籤和 RLHF 工作流程、觀察和評估模型以及管理和整理數據，以更快地實現生產 AI。
Dataloop
dataloop.ai
最後，為企業打造的解決方案 透過 Mark AI 全面的品牌指南和 AI 客製化功能，我們提供企業級解決方案，讓您能夠塑造 AI 的身份和訊息傳遞，以滿足您的業務需求。
SiMa.ai
sima.ai
SiMa.ai™ 是一家機器學習公司，提供業界第一個以軟體為中心的專用 MLSoC™ 平台。 憑藉一鍵式效能，我們允許客戶解決任何電腦視覺問題，同時以最低功耗實現 10 倍的效能提升，從而在嵌入式邊緣輕鬆部署和擴展 ML。 SiMa.ai 最初專注於電腦視覺應用，由技術專家和商業資深人士領導，並得到一群致力於幫助客戶將機器學習引入其平台的頂級投資者的支持。
rellify
rellify.com
制定可推動結果的內容策略過去很困難，並且需要大量時間和專業知識。 現在，Rellify 讓您可以輕鬆建立可提供可衡量結果的內容策略。
NextBrain AI
nextbrain.ai
NextBrain AI 是一個無程式碼機器學習平台，適合任何熱愛數據的人。高級數據分析。它是一個基於網路的 Google Sheets 平台，可幫助資料分析師輕鬆存取機器學習技術，並幫助資料科學家自動化並為他們面臨的問題提供更快的解決方案。幫助企業專注於真正重要的事情並提高投資回報！
BMC
bmc.com
BMC 透過針對複雜 IT 問題的開放、可擴展和模組化解決方案幫助客戶營運和重塑其業務。 BMC 與 86% 的福布斯全球 50 強以及世界各地的客戶和合作夥伴合作，創造他們的未來。憑藉我們的創新歷史、領先業界的自動化、營運和服務管理解決方案，再加上無與倫比的靈活性，我們幫助組織騰出時間和空間，成為一家征服未來機會的自主數位企業。
Sedai
sedai.io
Sedai 提供人工智慧驅動的雲端成本優化和效能調整，使 DevOps 和 SRE 團隊能夠最大限度地節省雲端成本、改善客戶體驗並無縫擴展。借助 Sedai，公司可以實現即時、持續的優化，以適應持續的變化和成長，並以最少的人為幹預。 Sedai 使雲端團隊能夠透過自主雲端管理功能增強運營，輕鬆擴展並最大化投資回報率。
LiftIgniter
liftigniter.com
LiftIgniter 幫助公司在其數位資產（網路、行動、電子郵件、推播等）中受益於基於即時機器學習的在地推薦。我們的技術可與領先的網路資產（Youtube、亞馬遜等）為其「為您推薦」或「您可能喜歡」等部分構建的技術相媲美。
BentoCloud
bentoml.com
AI 無伺服器雲端 - BentoCloud 是一個完全託管的平台，用於建立和營運 AI 應用程序，為 AI 團隊帶來敏捷的產品交付。 BentoML 是軟體工程師建構人工智慧產品的平台。
Geophysical Insights
geoinsights.com
Geophysical Research, LLC（d/b/a Geophysical Insights）由 Tom Smith 博士於 2008 年創立，其願景是將機器學習方法應用於地震解釋，以降低石油和天然氣勘探的風險以及油田開發的成本。公司成立後不久，史密斯博士就召集了業界最優秀的人才來開發下一代地震解釋軟體。該小組的使命是將機器學習應用於地震解釋問題，並在任何地球科學家都可以使用的現成商業軟體產品中提供新功能。新的人工智慧工作台，品牌為Paradise，將具有直覺、優雅的介面，指導地球科學家將機器學習應用到許多不同類型的地質調查中。經過三年多的開發，包括一年的現場試驗，Paradi...
Codenull.ai
codenull.ai
無需編寫任何程式碼即可建立任何人工智慧模型。使用這些模型進行投資組合最佳化、機器人顧問、推薦引擎、詐欺偵測等
Brightics AI
brightics.ai
Brightics AI 是一個整合的人工智慧平台，可以收集和處理大量分散的信息，透過人工智慧進行快速分析並產生易於理解的視覺效果。