替代項 - Smallpdf
Microsoft Word Online
microsoft.com
使用線上版本的 Microsoft Word 免費協作。將文件儲存在 OneDrive 中。與他人分享並同時合作。 Microsoft Word 是 Microsoft 開發的文字處理器。它於 1983 年 10 月 25 日首次發布，名稱為 Multi-Tool Word for Xenix 系統。隨後的版本後來為其他幾個平台編寫，包括運行DOS 的IBM PC（1983 年）、運行Classic Mac OS（1985 年）的Apple Macintosh、AT&T Unix PC（1985 年）、Atari ST（1988 年）、OS /2（1989 年）、Microsoft Wind...
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
在 Adobe，我們相信文件不僅僅是資訊和證據的集合。它們是連結人員和想法、推動業務發展的基礎。 Adobe Acrobat 讓您與團隊保持聯繫，同時推動您的業務向前發展 - 無論您在哪裡工作。 Acrobat 是一款深受財富 500 強公司信賴的一體化 PDF 和電子簽名解決方案。借助 Acrobat，您可以輕鬆地建立、編輯、轉換、共用、簽名和組合文件 - 所有這些都在一個 Adobe 平台上進行。您可以創建無縫的數位體驗，讓您的團隊隨時隨地透過任何裝置輕鬆協作和工作。 Acrobat 中的液體模式還使用戶能夠在小螢幕上查看 PDF，而無需捏合和縮放。我們與 Microsoft 合...
ClickUp
clickup.com
ClickUp 是一個一體化的生產力平台。它是團隊聚集在一起使用任務、文件、聊天、目標、白板等來規劃、組織和協作工作的中心。只需點擊幾下即可輕鬆定制，ClickUp 使各種類型和規模的團隊能夠更有效地交付工作，將生產力提高到新的高度。
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 General Catalyst 的 Hemant Taneja 加入了董事會。
monday.com
monday.com
monday.com 是一個專案管理工具，使組織能夠管理任務、專案和團隊工作。截至 2020 年，該公司為 100,000 個組織提供服務，其中包括許多非技術組織。 2019 年 7 月，該公司融資 1.5 億美元，估值為 19 億美元。 Monday.com 榮獲 2020 年應用程式、行動和語音類別威比生產力獎。
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF 透過超過 25 個工具的多功能套件簡化了文件管理，可透過行動裝置、桌面裝置和 REST API 進行存取。無論是編輯、合併、分割、壓縮、轉換或電子簽名 PDF，它都提供了一體化的解決方案。 iLovePDF 受到全球數百萬人的信賴，可滿足從本地企業到全球企業和公共機構等不同用戶的需求。
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet 是一款電子表格應用程序，無論您身在何處，它都為您提供了組織數據、與團隊討論報告以及分析數據的空間。 Zoho Sheet 還提供適用於 iOS 和 Android 的本機應用程序，因此不會將用戶束縛在筆記型電腦上。 Zoho Sheet 的主要特點： 1) 隨時隨地在線上建立、編輯、分享和處理電子表格 2）智慧型資料清理工具有助於快速消除資料重複、不一致和缺失值。 3）超過350個函數，多軸圖表，更好的數據分析 4)允許使用者使用Deluge創建個人化函數，用於其他應用程式的計算和資料流入。 5) 用於即時協作的即時編輯和協作功能 6) 輕鬆查看和檢索文件的舊版...
Zoho Writer
zoho.com
實力作家。有力的話語。 我們相信言語的力量。這就是我們創建 Writer 的原因，這是一款可在所有裝置上使用的強大文字處理器。與隊友即時協作。免費建立優雅、鼓舞人心的文檔。
StudioBinder
studiobinder.com
網路為基礎的視訊、電視和電影製作管理軟體。編寫專業格式的腳本。使用拍攝清單和故事板視覺化場景，建立並傳送呼叫表、拍攝時間表、劇本細目表，並管理演員和工作人員。
Soda PDF
sodapdf.com
PDF 編輯變簡單。了解 Soda PDF，這是一款易於使用的軟體，配有編輯工具，可按照您的方式修改 PDF 檔案。今天免費試用！
Xodo
xodo.com
使用 Xodo，您可以在桌面、行動裝置和 Web 上編輯、註釋、簽名和共用 PDF。 Xodo 讓處理 PDF 變得快速、輕鬆，因此您可以完成工作。
Craft
craft.do
Craft 是一個協作工作空間，您的整個團隊可以聚在一起記筆記、建立文件、管理工作並一起構思。 Craft 的每日筆記提供了團隊協作的典範轉移。透過結構化的每日更新、調整優先順序並消除障礙，推動團隊的進步——所有這些都在一處完成。 透過內建的人工智慧助手，您可以快速產生想法、總結較長的內容或獲得編輯文件的協助。
pdfFiller
pdffiller.com
編輯 PDF、建立表單、收集資料、協作、簽署和傳真文件等等。您可以在任何地方、任何裝置上完成這一切，而成本只需一小部分。
WriterDuet
writerduet.com
使用超過 100 萬編劇、電視節目和大片所使用的業界標準軟體進行規劃、編寫和分享。
PDFescape
pdfescape.com
使用免費的 PDF 閱讀器、PDF 編輯器和 PDF 表單填充軟體 PDFescape 編輯 PDF 文件、填寫 PDF 表單以及在線查看 PDF。無需使用 Adobe Acrobat，即可在幾秒鐘內免費編輯或填寫 PDF 表單。現在就試試吧！
Lark
larksuite.com
Lark 是一款一體化協作平台，適合希望簡化工作流程並更快實現業務成果的團隊。憑藉跨桌面和行動裝置的無縫用戶體驗，Lark 確保團隊可以在任何地方有效運作。 Lark 是一款超級工作應用程序，它將聊天、工作流程、電子郵件、文件、表格、專案管理和會議整合到一個地方。您的團隊可以在不中斷的情況下規劃、執行和同步工作，並專注於對您的業務重要的事情。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
萬興PDF專家是Adobe® Acrobat®的領先替代品，以極低的價格提供企業級PDF功能和永久許可。它可跨桌面、行動和網路平台使用。萬興PDF專家在全球以 11 種不同語言出售，為所有類型的用戶提供了最簡單、最聰明的方式來創建、編輯、轉換和設計 PDF 文檔，所有這些都在用戶友好的介面中進行。
JotForm
jotform.com
Jotform 的表單產生器受到超過 20 多萬用戶的信賴，是從任何裝置建立和發佈線上表單的簡單方法。該公司提供 10,000 多個現成的表單模板、100 多個與第三方應用程式的整合以及先進的設計功能，使其成為世界各地組織領先的線上表單產生器。它廣泛用於建立付款表單、潛在客戶生成表單、註冊表單、聯絡表單、申請表等。
DocHub
dochub.com
DocHub 使任何人都能夠簡化文件編輯、簽名、分發以及表單填寫。 DocHub 還提供與 Google Workspace 的高度流行的集成，允許用戶直接從 Google 應用程式匯入、匯出、修改和簽署文件。 DocHub 於 2014 年推出，已受到超過 8,330 萬用戶的信任。即時雲端保存和安全工作流程使超過 5 億個文件在一個易於使用的單一解決方案中保持最新和安全。
Zoho Docs
zoho.com
團隊和個人的線上文件管理。 將您的團隊帶到安全的協作工作空間，每個人都可以即時使用一切。安全地創造、協作並完成工作。
Xodo PDF.Online
pdf.online
PDF Online 為您提供免費、安全且準確的 PDF 處理工具。放入您的文件即可合併、轉換、編輯、壓縮 PDF 等等 - 完全免費！
PDF Candy
pdfcandy.com
轉換為 PDF 並傳回 20 多種格式的檔案。此外，PDF Candy 還提供 47 種線上 PDF 處理工具：編輯、分割、合併、壓縮等等。
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter 是一款基於網路的提詞器解決方案，適用於部落客、學生、演講者、神職人員、律師
Mathpix Snip
mathpix.com
數字科學，即刻完成。 使用我們的 AI 支援的文件轉換技術，將影像和 PDF 轉換為 LaTeX、DOCX、Overleaf、Markdown、Excel、ChemDraw 等。
Sejda
sejda.com
Sejda 幫助您完成 PDF 任務。快速簡單的線上服務，無需安裝！拆分、合併或將 PDF 轉換為影像，交替混合或分割掃描等等。
Bit.ai
bit.ai
Bit 是一個強大的文件協作平台，可用於建立文件、筆記、具有高級設計選項、強大的搜尋、文件追蹤等功能的 wiki。
LightPDF
lightpdf.com
LightPDF是一個多平台PDF程序，為Windows、macOS、Android和iOS用戶提供許多實用的PDF工具。 LightPDF 致力於讓 PDF 變得簡單，幫助人們隨時隨地處理 PDF。現在它提供適用於所有系統、Windows、Android 和 iOS 版本的 Web 應用程序，其中包括 PDF 轉換、編輯、頁面管理、OCR、簽名、壓縮、安全性等。 LightPDF提供的服務直觀，可以幫助人們提高學習和工作效率。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
福昕雲端提供安全管理和傳送PDF文件以及PDF表單的工具。福昕雲端提供多項功能，讓 PDF 文件處理更加方便、安全。
Drawboard
drawboard.com
數以百萬計的工程師、建築師、律師、學生和教育工作者已經每天使用 Drawboard PDF 進行快速、協作的 PDF 標記。我們卓越的標記工具正在幫助簡化工作流程並減少世界對紙張的依賴。 Drawboard PDF 可作為 Windows 10+11 應用程式、iOS 應用程式和 Web 應用程式使用。 - 感覺像真正的墨水- 與您的團隊存儲+共享標記- 文本審查工具- 書籤、標記歷史和關鍵字搜索- 收藏夾工具列- 繪製對象和形狀- 簽名庫- 頁面操作PRO - 文檔生成器-校準測量- 數位量角器 -網格和線條 - 工程線型 - 標註
Quip
quip.com
Quip 是一種團隊協作解決方案，它將文件和電子表格的建立和編輯與聊天和評論功能相結合，允許團隊在處理任務和專案時直接就任務和專案進行溝通。 Quip 使用戶能夠透過「智慧收件匣」介面即時協作建立和編輯文件、電子表格和清單，並能夠過濾和給文件加星標以加快搜尋速度。儲存文件修訂版本以便使用者可以追蹤更改，並且可以將註釋添加到電子表格和文件中。可以在清單上檢查已完成的任務，讓所有團隊成員了解哪些任務已完成。使用者無需透過電子郵件進行交流，而是可以直接在文件中聊天，並具有內建的 1:1 個人訊息傳遞功能以及對任何內容進行評論的能力。 @提及還允許使用者將團隊成員引導到各個電子表格單元格，或將圖像和程...