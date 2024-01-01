替代項 - Slingshot Insights

Expert Planet

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專家星球是全球法律服務市場，是網路科技公司Seadaka Ltd.的產品，致力於為全球風控領域專家建立業務交流平台，方便各領域專家提供專業諮詢與服務。目前我們是中國最大的多元化線上風控產業平台。專家星球是一款幫助專家拓展業務網絡的社交產品。在專家星球上，各行業的從業人員可以與同行業或跨行業的專家進行無障礙交流，豐富自己的商業人脈，獲得更多的商業機會。您也可以在此社交平台上展示您的公司，以提高公司的知名度。中國外貿用戶也活躍在這個社群平台上，尋找專業的解決方案來解決他們的業務問題。目前平台可以為用戶提供國際追收、法律諮詢、電商帳戶恢復、海外市場調查、保理、壞帳收購等多種類型的服務。並獲得更多客戶...