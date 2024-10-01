替代項 - Slideoo.ai
Google Slides
google.com
Google Slides 是一個示範程序，是 Google 在其 Google Drive 服務中提供的免費、基於網路的軟體辦公室套件的一部分。該服務還包括谷歌文件和谷歌表格，分別是文字處理器和電子表格。 Google Slides 可作為網頁應用程式、適用於 Android、iOS、Windows、BlackBerry 的行動應用程式以及 Google ChromeOS 上的桌面應用程式。該應用程式與 Microsoft PowerPoint 文件格式相容。使用者透過追蹤簡報更改的修訂歷史記錄來追蹤編輯。每個編輯者的位置都以編輯器特定的顏色/遊標突出顯示，系統透過不同程度的權限來管理使用者...
Microsoft PowerPoint Online
microsoft.com
使用 Microsoft PowerPoint 線上版本免費協作。將簡報儲存在 OneDrive 中。與他人分享並同時合作。 Microsoft PowerPoint 是一款示範程序，由 Forethought, Inc. 的軟體公司 Robert Gaskins 和 Dennis Austin 創建。 PowerPoint 出現三個月後，微軟以 1400 萬美元的價格收購了它。這是微軟的第一次重大收購，微軟在Forethought 所在的矽谷設立了一個新的PowerPoint 業務部門。提供，後者捆綁了幾個微軟應用程式。從 PowerPoint 4.0 (1994) 開始，PowerPoi...
VEED
veed.io
VEED 是一款為想要擴大影片製作規模的企業提供的一體化平台。 200 多個國家的行銷、銷售、學習與發展和社群媒體客戶製作影片的速度比以往快了 30 倍。 VEED 將權力交給您的團隊： * 記錄優質內容 * 輕鬆編輯視頻 * 自動轉錄 忘記學習笨重且昂貴的編輯軟體或依賴代理商。 VEED 是您直覺的影片工具套件。從執行長到實習生，每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 VEED Enterprise 讓您： * 與其他團隊成員即時合作 * 存取包含 30,000 多個媒體資源的庫 * 使用自訂範本來節省時間 哦，VEED 擁有一套人工智慧工具，可以使生產效率提高 10 倍...
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
建立和分享互動式報告、簡報、個人故事等。 Sway 是一款易於使用的數位說故事應用程序，用於建立互動式報告、簡報、個人故事等。其內建設計引擎可協助您在幾分鐘內創建專業設計。借助 Sway，您的圖像、文字、影片和其他多媒體都會以一種增強您的故事的方式流動在一起。 Sway 確保您的創作在任何螢幕上都看起來很棒。
iCloud Keynote
icloud.com
Keynote 是一款由Apple Inc. 開發的演示軟體應用程序，作為iWork 生產力套件的一部分。的Keynote適用於 iPad，具有全新的觸控介面。
Genially
genial.ly
Genially 是互動式視覺傳達領域的世界領導者。使用 Genially 作為一體化線上工具，創建令人驚嘆的簡報、互動式圖像、資訊圖表、檔案、測驗、履歷等，並在幾秒鐘內透過互動性和動畫效果豐富它們。您不再需要設計師和程式設計師團隊即可透過引人注目的視覺傳達瞬間產生影響。使用互動式和動畫效果輕鬆地分層分發訊息，供觀看者探索和發現。拋棄過時的內容創建軟體，用 Genially 震撼並吸引您的受眾。只需點擊幾下即可獲得令人驚嘆的效果。從 1100 多個模板中進行選擇，或從頭開始。加入由全球數百萬用戶組成的社區，其中包括商人、教師、行銷人員、設計師以及 Hulu、達能、米其林和喜力等公司。通訊的未來...
HeyGen
heygen.com
專業的AI影片只需打字、點擊、拖曳即可完成，就是這樣！ 憑藉無與倫比的客製化和個人化體驗，HeyGen 的100 多個逼真的AI 化身可以成為您的代言人，以40 多種語言和不同的口音針對各種用例進行交談，包括行銷推廣、個人化銷售宣傳、電子學習、培訓和開發、解釋器和操作方法影片。 不再需要昂貴且耗時的攝影組、視訊機構或演員。您現在擁有了一個個人視訊工作室！ * 該產品是一款視訊創建工具，允許用戶生成具有 AI 頭像和文字轉語音功能的視訊。 * 用戶喜歡易用性、頭像和口型同步的品質以及創建影片的速度。 * 審閱者指出了客戶服務問題、預覽的隱藏限制、昂貴的信用系統以及視訊翻譯功能的問題。
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai 是一個線上簡報製作工具，可以在幾分鐘內輕鬆建立令人驚嘆的簡報。它擁有數百張採用人工智慧輔助設計構建的智慧幻燈片，因此用戶可以以有影響力且高效的方式表達想法。 該平台具有可自訂的模板、數百萬張免費庫存照片和影片以及動畫功能。它還具有高級分析、安全共享和協作工具以及語音旁白，可幫助用戶創建最佳簡報。 此外，Beautiful.ai 還提供了團隊計劃，不僅允許團隊輕鬆協作，還提供共享的團隊幻燈片和主題，以便他們可以確保他們的簡報始終具有創意和品牌特色。
Zoho Show
zoho.com
Zoho Show 讓您以更聰明的方式建立、協作、簡報、廣播和發布簡報。讓您的想法產生共鳴：Show 提供乾淨整潔的介面設計，讓您的故事成為焦點。零幹擾地專注於為您的簡報創建引人注目的內容設計視覺上引人入勝的故事：使用Show 的廣泛工具（包括格式化文字方塊、形狀、圖表和表格）以可視方式組織和增強數據，所有這些工具都集中在一個屋頂下。您還可以將影片、圖像和推文等視覺效果添加到幻燈片中。強調內容：透過在文字上添加筆畫、用純色和圖案填滿標題或關鍵點或添加倒影並使訊息脫穎而出，讓您的內容更加引人注目。根據您的想像力改變形狀：使用編輯點塑造您的想法。 Show 的編輯工具包可讓您以向量般的精度編輯形狀...
Prezi
prezi.com
Prezi 是一家匈牙利演示軟體公司，成立於2009 年，在布達佩斯、舊金山和里加設有辦事處。 35 億次次。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter 是觀眾參與平台。易於使用、互動、創新；演講從未如此輕鬆、輕鬆！創建獨特且充滿活力的演示文稿，給觀眾留下深刻印象並吸引觀眾。 借助 Mentimeter，您可以更好地與學生、同事和客戶建立聯繫。無論是講座、研討會或會議，Mentimeter 的設計都適合各種類型的簡報。 Zoom 和 Teams 整合讓您更輕鬆地在遠端和混合世界中脫穎而出。 1.建立簡報：易於使用的線上編輯器使簡報建置過程變得快速而簡單。建立一個完整的幻燈片，其中包含問題、民意調查、測驗、內容幻燈片、文字雲等。 2. 與觀眾聯繫：觀眾使用智慧型手機連接到演示文稿，他們可以在其中提交回應。無論會議是...
Synthesia
synthesia.io
Synthesia 是公認的人工智慧影片創作平台。數千家公司使用它創建 120 種語言的視頻，節省高達 80% 的時間和預算。受到埃森哲、BBC、Google、亞馬遜等機構的信賴。 只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻
Powtoon
powtoon.com
Powtoon 是領先的視覺傳播平台，任何人都可以在幾分鐘內創建具有專業外觀和吸引力的視訊和演示文稿，而無需任何設計或技術技能。超過 3000 萬人（包括 96% 的財富 500 強公司）使用 Powtoon 來吸引受眾——無論是企業培訓和學習發展、人力資源、內部溝通、行銷、銷售等。 Powtoon 成立於 2012 年，在倫敦、舊金山、特拉維夫、烏克蘭和菲律賓設有辦事處。借助 Powtoon，您可以輕鬆創建自己的免費（或付費）工作室品質的高清直播和動畫視頻，從而消除僱用視頻製作團隊的高昂成本。 Powtoon 提供了一個龐大的專業設計模板、場景、角色、道具、影片、配樂等庫。上傳您自己的媒體、...
Renderforest
renderforest.com
Renderforest 是一個一體化品牌平台，為用戶提供最好的線上工具，讓他們以最少的時間和精力創建高品質的影片、圖形設計、徽標、模型和網站。與線上商標製作者一起開始創建過程，無需聘請設計團隊即可打造獨特且令人難忘的品牌。該工具可讓您根據不同需求製作高解析度的自訂徽標，只需點擊幾下即可下載。使用逼真的模型在各種物件和佈局上顯示您的設計。從不斷增長的即用型模型模板庫中，選擇您最喜歡的模板，上傳文件，更改顏色，並獲得高品質的視覺效果。影片編輯器可讓您製作工作室品質的解釋動畫、徽標展示、簡介、幻燈片和許多其他類型的視頻，而無需任何技術技能。您所需要做的就是瀏覽影片模板庫，選擇您最喜歡的模板，直接在...
Slidesgo
slidesgo.com
Slidesgo 是 Freepik 公司的垂直產品，誕生於 2019 年，有著明確的目標：讓所有類型的受眾在視覺和主題上都能輕鬆編輯和高品質的 Google 投影片和 Powerpoint 範本的設計。我們透過專業且可自訂的模板幫助人們節省時間。我們的價值主張基於六個支柱： - 具體結構：根據專案和演示的全球主題調整每個模板的結構（例如研討會上的模板）。 - 客製化資源：每個範本都包含適合主題的資訊圖表、圖示、插圖、照片和教學資源。 - 可自訂的設計：由專業人士創建的設計，可在 PowerPoint 和 Google 幻燈片中輕鬆編輯。 - 視覺傳達：它們包括講故事的技巧和影響觀眾的視覺傳達...
Piktochart
piktochart.com
Piktochart 是一個直覺、易於使用的視覺交流平台，用於設計視覺效果和重新調整影片的用途。它的資訊圖表、簡報、傳單、海報和報告製作工具可幫助傳播者講述重要的故事並產生影響。透過有影響力的簡報來表達您的觀點，透過強大的報告說服您的利害關係人，並透過與觀眾對話的視覺效果在您的部落格或社群媒體平台上獲得更多參與度。從創建到發布的整個過程快速而簡單 - 選擇設計精美的模板，編輯或拖放您想要的元素，最後發布。就這麼簡單！其線上影片編輯工具使用戶能夠將長影片、網路研討會、虛擬事件、縮放或網路攝影機錄製內容轉換為客製化的小片段。可以自動添加字幕，影片是針對社交媒體量身定制的。
Prezo
prezo.ai
PrezoPage 是一款多功能工具，可協助使用人工智慧建立簡報、文件和網站。這種人工智慧驅動的技術主要用作綜合演示畫布，旨在增強和簡化工作流程。 它以互動式區塊的形式提供獨特的產品，使用戶能夠輕鬆創建動態且具有視覺吸引力的內容。這些不僅擴展到幻燈片演示，還擴展到數位文件和網站。 PrezoPage 的這一方面為使用者的內容創建過程提供了廣泛的靈活性。該平台的特點是專注於人工智慧優先的操作，將其定位於新一代技術嫻熟的演示工具的最前沿。 PrezoPage 的一個顯著特點是其可共享性，用戶只需點擊一下即可將其創作傳播給所需的受眾，從而促進無縫資訊交換。 總體而言，PrezoPage 是一...
Visme
visme.co
Visme 是一個一體化平台，使來自領先公司的非設計專業人士能夠在更短的時間內改變他們創建、共享和發布引人入勝的簡報、文件、視覺化報告、數據視覺化和其他視覺化格式的方式。來自 IBM、GoldenState Warriors、Gartner、Nationwide 的用戶以及其他 1500 萬用戶利用 Visme 作為內容創建工具來講述和展示他們的故事，並將無聊的數據轉化為引人入勝的視覺效果。單獨工作或作為團隊進行協作。在線上發布、嵌入到您的網站或下載以供離線使用。使用者可以協作，在資料夾中組織專案數據，並向相關團隊或個人提供基於角色的權限。此外，Visme 還配備了多種用於發布和顯示的自動化功...
PresentationAI
presentations.ai
ChatGPT for Presents - 在幾分鐘內創建設計精美的簡報。 Presentations.ai 是一款支援 AI 的簡報製作工具，可讓您根據簡單的提示、Word 或 PDF 檔案、Youtube 影片、詳細大綱等建立簡報。您可以在一分鐘內創建具有令人驚嘆的設計和視覺效果的簡報。全球約有 200 萬開發人員和最聰明的演示者都在使用它。
Vyond
vyond.com
毫不費力即可獲得專業結果。在幾秒鐘內製作引人入勝的影片。 Vyond 是一個由人工智慧驅動的影片創作平台，讓影片製作工作室的力量（從腳本編寫到成品影片）觸手可及。使用業界首款基於 AI 的生成式腳本和影片創作器 Vyond Go，透過簡單的文字提示即可立即建立粗剪影片。然後使用我們強大的拖放影片創作器 Vyond Studio 來編輯這些影片或使用數千個預製角色、模板和背景創建原創影片。 Vyond 旨在幫助您更好地溝通。輕鬆有效率地創建專業視頻，提升您的業務溝通水平。透過與任何行業和工作角色相關的引人入勝的影片來吸引當今心煩意亂的利益相關者的注意。請放心，您的資料在我們為企業建置的平台中是安...
Pitch
pitch.com
Pitch 是現代團隊的協作簡報軟體。 Pitch 專注於即時協作、智慧工作流程和直覺的設計功能，使團隊能夠快速、愉快地創建和交付精美的演示文稿，並且任何人都可以輕鬆地從專家製作的模板中找到靈感。數以萬計的團隊已轉向使用 Pitch，其中包括 Intercom、Super human 和 Notion 等頂級品牌。 Pitch 是一款非常出色的簡報軟體，旨在幫助各種規模的團隊更好地工作。以下是它與眾不同的一些特點。 💬 Pitch 是為團隊工作方式而構建的：這意味著留下評論、分配幻燈片、追蹤進度、分享反應，甚至進行快速視訊通話 - 所有這些都在一個應用程式中完成。 Pitch 可以幫助任何人...
Decktopus
decktopus.com
使用 Decktopus AI 體驗演示的未來 - 這是一款由先進人工智慧技術提供支援的一體化演示軟體。借助 AI 生成的輪廓、幻燈片內容、圖像、圖標、幻燈片項目，甚至幻燈片註釋和腳本，Decktopus AI 減輕了簡報設計和格式設定的壓力。無論您是準備好召開重要會議的商務專業人士、進行重要講座的教育工作者，還是希望輕鬆創建令人印象深刻的簡報的任何人，Decktopus AI 都能滿足您的需求。憑藉其自動調整的佈局，您的幻燈片將始終看起來完美並根據您的需求量身定制。花費數小時格式化投影片的日子已經一去不復返了。借助 Decktopus AI，只需用幾句話寫下您的簡報想法，然後讓 AI 來完成...
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智慧和您提供支援的文字到影片。 Rephrase Studio 是一個文字到影片產生平台，可消除影片製作的複雜性，使您能夠在幾分鐘內使用數位化身創建具有專業外觀的影片。
Elai.io
elai.io
Elai.io是一款用於企業學習的一體化人工智慧影片生成平台。 Elai 受到2000 多家客戶（包括富士通、拜爾斯道夫、忠意等頂級公司）的信賴，讓您可以在幾分鐘內生成由數位真人演示者講述的交互式視頻內容，而無需攝像機、工作室或綠屏。 通過以來，您可以： * 從文字或 URL 輸入生成訓練影片。 * 在幾秒鐘內將您的影片翻譯成 75 多種語言。 * 使用 AI Storyboard 從頭開始製作訓練腳本。 * 為您的影片新增互動式測驗和工作流程。 * 存取包含 80 多個高品質頭像的庫。 * 從影片或照片建立自訂數位化身。 * 用 28 多種語言複製您的聲音。 * 新增多個頭像以進行動態對話...
Slidebean
slidebean.com
Slidebean 是一個為新創公司和小型企業設計的融資平台設計平台。我們的線上簡報工具可以幫助您使用人工智慧簡報軟體或業務專家和設計師團隊創建專業幻燈片。
Slides
slides.com
幻燈片是一套現代簡報工具，可直接透過瀏覽器使用。與傳統的簡報軟體不同，無需下載任何內容。與合作者合作製作令人驚嘆的演示從未如此簡單。
Colossyan
colossyan.com
在 Colossyan，學習的未來是由人工智慧影片建構的。 Colossyan 易於使用的 AI 視訊平台正在重塑 L&D 內容創作的格局。加入諾華、大陸集團、WSP 和派拉蒙等頂級公司，告別昂貴的拍攝、日程安排延誤和低參與度。 Colossyan 使您能夠使用 AI 創建培訓視頻，其成本僅為傳統製作的一小部分，並且比純文字材料的效率更高。 * 從文字建立視頻 從文字、PDF、專業設計的範本或使用人工智慧驅動的影片提示工具建立有效的影片。利用 Colossyan 先進的文字轉語音技術的強大功能，輔以即用型模板、在地化工具和簡單直觀的影片編輯器。 * 選擇最適合你的人工智慧主播 Colos...
Office Timeline
officetimeline.com
沒有人喜歡每週浪費時間為審查會議創建和更新專案時間表。 Office Timeline 是一款簡單但功能強大的應用程序，可協助您在幾秒鐘內將複雜的專案資料轉換為 PowerPoint 時間表、甘特圖和專案路線圖。只需點擊幾下即可自訂它們，以創建每個人都能理解的清晰、優雅的高級簡報。
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ahaslides.com
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promo.com
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