Slater 的使命是幫助 Webflowers 盡可能輕鬆、輕鬆地編寫自訂程式碼。 * 自訂程式碼：儘管 Webflow 為非編碼人員提供了無數選項，但其架構並不總是允許無縫整合自訂程式碼。這種分離雖然對於穩定性是必要的，但限制了深度客製化。 * 功能：儘管 Webflow 很強大，但它並不能解決所有問題。平台的內部工具可能無法滿足某些特定需求，無論是美觀或功能。 * 相容性：每次 Webflow 更新都會帶來一些新功能。但這也意味著必須審查和調整自訂程式碼，以確保功能保持完整。 * 安全性：新增外部程式碼總是有風險的。必須仔細檢查每一行，以確保不會引入後門或漏洞。 * 專業知識：Webflow 被設計為易於訪問，但添加自訂程式碼需要一定的專業知識。錯誤可能會損害網站的完整性。 * 程式碼量：Webflow 對添加程式碼的數量限制有時會阻礙即使是最大膽的開發人員的雄心壯志。 * 程式碼驗證：測試階段對於任何專案都至關重要。為每個測試發佈網站的義務可能既耗時又令人沮喪，尤其是在遷移階段。

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