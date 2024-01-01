SlashDreamer 是一款人工智慧工具，可直接在 Notion 平台內產生圖像。該工具主要旨在透過根據使用者提供的提示創建按需圖像來豐富您的 Notion 頁面的視覺吸引力。 此功能透過專用命令“/dream”調用，後跟所需圖像的描述。這會提示 SlashDreamer 產生合適的插圖並將其插入使用者文字下方。 一旦描述完成，該過程就結束，以句號的存在為標誌。該工具的目的是將圖像生成與 Notion 無縫集成，使其成為想要創建視覺細節和描述性頁面的用戶不可或缺的資產。 值得注意的是，SlashDreamer 在 Notion 介面中直接以 AI 產生的圖像取代了書面提示。在技​​術方面，SlashDreamer 利用先進的機器學習模型（包括穩定擴散和 Dalle-E）來產生圖像。 雖然該服務是為了支付計算成本而付費的，但根據 Stable Diffusion 提供的條款，用戶保留生成圖像的權利。

網站： slashdreamer.com

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