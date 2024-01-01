替代項 - Skreenbe
MightyText
mightytext.net
來自電腦的文字。來自計算機的簡訊。 Android 版 iMessage。來自電腦的 Android 簡訊。
HackMD
hackmd.io
在 Markdown 中編寫和分享知識的最佳方式。
Abstract
abstract.com
為您的設計團隊帶來受 git 啟發的版本控制和協作。集中設計決策、回饋和文件。與 Sketch 和 Adobe XD 整合。
Zeplin
zeplin.io
產品團隊的互聯空間。自動傳遞具有準確規格、資產、程式碼片段的設計和樣式指南。
Monica
monicahq.com
莫妮卡讓您記住有關親人的一切。
Super
super.so
使用 Notion 建立快速、實用的網站所需的一切。自訂網域、主題、密碼保護等－無需代碼。
Team-GPT
team-gpt.com
適合整個公司的直覺 GPT 聊天 Team-GPT 保證 2 到 2,000 人的團隊採用 ChatGPT。在一個共享工作空間中組織知識、協作並掌握 AI。
Sympli
sympli.io
為 Web 和行動產品團隊設計移交、實施和協作。 Sympli 可與 Photoshop、Adobe XD、Sketch、Android Studio 和 Xcode 搭配使用。
Charli AI
charli.ai
雜亂無章的文件、文件和電子表格是否會減慢您的速度？ Charli 的人工智慧應用程式可在幾分鐘內為您組織您的數位生活。今天免費註冊！
SessionLab
sessionlab.com
從想法到完整的議程。透過 SessionLab 保持專注和創造力。最靈活的會議規劃工具，附有輔助庫 - 立即嘗試！
Markup.io
markup.io
Markup.io：留下數位內容回饋最簡單的方法 - Markup.io
Additor
additor.io
分發時保持同步！ Additor 可以幫助您的團隊基於唯一且真實的事實來源進行非同步協作，而不會產生摩擦。您可以組織和共享各種類型的內容，並透過追蹤變更和版本清楚地了解上下文。
Bubbles
usebubbles.com
透過快速來回視訊和智慧提醒，消除 38% 的會議。透過基於時間的螢幕錄製註釋分享清晰的回饋。
Ayanza
ayanza.com
智慧協作套件 充滿挑戰的時代要求團隊生產力的創新 讓團隊進入流暢狀態並輕鬆實現目標。整個過程由 Ayanza 指導。
Remote Social
remotesocial.io
遠距社交提供了一套強大的工具，旨在幫助團隊建立聯繫、享受樂趣並建立牢固的關係。
Pointagram
pointagram.com
Pointagram 是一種遊戲化工具，可以提高動力和團隊成就。讓您的團隊以目標為導向，並共同慶祝出色的表現。
Balloon
balloon.app
一個由研究支持的平台，透過消除群體思維和放大聲音來釋放想法和回饋。會議時間減少 70%。
Echofin
echofin.com
Echofin 是財務團隊的以聊天為中心的社群管理平台。他們提供自動訂閱管理、整合計費、帶有業務分析指標的儀表板和無限的用戶/聊天室/歷史記錄。 Echofin 還提供整合計費解決方案，為技術精湛、知識淵博、足以建立交易學校、學院和社區的人士提供卓越的貨幣化選項。
Sendwin
send.win
Sendwin 是一款針對多登入平台開發的生產力工具，可透過一個瀏覽器管理多個帳戶。透過單一瀏覽器管理您喜愛的網站上的多個帳戶。同時登入同一網站上的多個帳戶。
Rolepass
rolepass.io
Rolepass 是一個基於雲端的平台，每當團隊成員離開時，使用者都可以將職責和責任移交給團隊的其他成員。 Rolepass 專注於在團隊成員之間創造無縫的知識傳遞，並減少團隊在同事下班時所經歷的壓力和焦慮。 Rolepass 總部位於加州洛杉磯。
LiveDataset
livedataset.com
Krescendo 的 LiveDataset 是一個可設定的資料管理平台，用於建立自訂線上應用程式以實現高效的業務流程。替換舊系統或基於電子表格的系統。簡化資訊收集。建立高品質、強大的業務流程，從小型團隊到數千名用戶。讓人們輕鬆使用數據。
HabitStack
habitstack.com
適合忙碌領導者的目標執行軟體。 HabitStack 可以幫助您： - 設定清晰的目標 - 讓您的任務與這些目標保持一致 - 每週取得進步 養成高效領導者在忙碌的情況下用來推進重要目標的不尋常習慣。
Conferfly
conferfly.com
適用於會議室的 Web 應用程式軟體，可與 G Suite /Microsoft Office 365 日曆搭配使用。 Conferencefly 將節省時間、金錢，讓您的會議更有效率。欲了解更多信息，請查看 https://conferfly.com
Brandmoxe
brandmoxe.com
一體化業務規劃和創業開發軟體，有助於將偉大的想法轉化為成功的企業
Suggestion Ox
suggestionox.com
Suggestion Ox 是一個安全、值得信賴、100% 匿名的平台，讓您的員工可以在完全安全且私密的數位角落自由分享問題、表達疑慮和報告問題。進行匿名雙向對話，以便更好地了解他們的麻煩，在正確的時間採取行動，並建立在當今充滿挑戰的時代蓬勃發展的更快樂、更健康的工作場所。利用真正匿名的力量（以及一定的心理學），Suggestion Ox 幫助企業真正了解和欣賞他們的團隊，並在他們發現為時已晚之前（在離職面談中）應對挑戰。將人員流失和員工流動率減少高達 41%，同時建立正向的回饋循環。創造更快樂的團隊，賦予舉報人權力，並最終聽到真實的真相。
Pandos
pandos.io
Pandos 是一個面向高等教育和公司的一站式協作學習和發展平台，透過團隊組建、任務管理和同儕評估等新方法來支援基本協作功能。該平台會自動產生學習者的硬技能和軟技能檔案，並由同儕驗證。使用學習者建立的個人資料，系統會根據雇主的工作要求推薦人才名單。
MakeStoryBoard
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MakeStoryboard 是一款線上故事板軟體，可讓您快速輕鬆地建立和分享故事板。 MakeStoryboard 有一個內建應用程式和幾個有用的工具來快速建立故事板。如果您是創作者、影片製作者、編劇、內容經理或任何腳本或圖形故事創意的作者，您肯定需要一個方便的助手來為您未來的專案創建逐幀草稿。這就是我們創建 MakeStoryboard 的原因 - 在早期規劃階段為您提供支援。試試 - 在幾分鐘內自己或與線上團隊一起創建故事板！ MakeStoryboard 包含多種用於成熟創意規劃的功能。您可以使用以下工具： 故事板工具– 用於創建故事板框架的基本模組腳本編輯器– 用於按時間、拍攝角度標...
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EverAfter 的 B2B 客戶介面是您的客戶在整個組織中部署您的產品時所需的統一主頁
Deskfirst
deskfirst.com
Deskfirst 提供的線上協作空間的外觀和感覺與熟悉的桌面環境類似，使線上協作變得輕鬆、順暢且快速。 Deskfirst 消除了技術差距，易於管理，並透過其強大的品牌功能提高了參與度。
Sprocket 365
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Sprocket 365 是 SharePoint 的擴展，具有自訂建置的 Web 元件庫和即用型工具。它簡化了開發數位工作場所的過程，消除了複雜編碼和漫長的開發過程，從而節省了用戶時間。 Sprocket 365 專為 SharePoint 設計，透過使用者友好、省時的工具、定期更新和可靠的支援增強數位工作場所，所有這些都針對 Microsoft 365 進行了最佳化。