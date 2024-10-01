替代項 - Skiplino
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell 是一個專為繁忙服務地點設計的排隊和預訂平台，確保訪客在正確的時間到達正確的地點，並為服務做好充分準備。我們的主要用例包括： - 佇列管理：以方便的虛擬佇列取代實體佇列。訪客可以透過二維碼、資訊亭或網路加入您的佇列。他們在行動裝置上獲取更新，讓他們知道自己的排隊位置和預計等待時間，這樣他們就不必懷疑
Waitwhile
waitwhile.com
Waitwhile 是市場上最用戶友好的隊列管理和預約安排系統，旨在透過虛擬等候名單、無縫預約安排、雙向訊息傳遞、客戶服務、自動化、勞動力管理等來簡化操作並增強客戶體驗。發掘 Waitwhile 的潛力，這是一款具有整合預約安排功能的頂級隊列管理平台。 Waitwhile 旨在改善每個客戶接觸點，提高客戶轉換率，同時提供更好的工作環境。 - 整合的候補名單和預訂讓您可以在一個地方管理所有預約和預約，從而提高效率並改善員工體驗。 - 無與倫比的客製化和靈活性使您能夠為訪客建立完美的流程，最大限度地減少流失並最大限度地增加追加銷售機會。 - 一流的 API 和整合使 Waitwhile 能夠輕鬆連...
Qminder
qminder.com
所有 Qless 客戶均可享 Qminder 20% 折扣！ >>> Qminder 讓您的組織能夠提供卓越的等待體驗，並允許管理人員提高服務品質。我們透過對您的員工和訪客都友善的解決方案簡化客戶服務流程。提供自助登記或遠端登入以擺脫實體線路，並自動化前台任務以提高服務速度。使用雙向簡訊讓訪客了解情況並接收回覆以改善溝通。追蹤每次訪問並收集有關平均等待時間、服務時間、訪客量和高峰時間的統計資料。匯出任何時間段的報告，並節省內部任務的時間。立即註冊 Qminder 免費試用版，幾分鐘內即可啟動並運行！
Qwaiting
qwaiting.com
Qwaiting 是一種基於雲端和 SaaS 的佇列管理服務，眾所周知。該系統功能豐富，以用戶為中心，強大的排隊等待系統，旨在幫助各種規模的企業提供最佳的客戶體驗。它允許人們使用數位方式遠端查看隊列。它還具有三種不同的定價級別，適合任何規模的企業，無論是小型、中型還是大型。為客戶提供視聽說明，以及供座席管理線路和轉接呼叫的易於使用的介面，以及供管理人員追蹤服務水準和提供績效統計資料的寶貴工具。企業可以使用預約、數位看板、即時監控等服務。 Qwaiting 的策略還包括提供令人難以置信的體驗、改善溝通和控制線路。
JRNI
jrni.com
JRNI 是第一個也是唯一一個將人工智慧和自然語言處理 (NLP) 整合到電子郵件、聊天和其他通訊管道中以實現預約安排、活動管理和排隊自動化的全球企業解決方案。 JRNI 的人工智慧驅動的自動化管理客戶溝通、持續讀取客戶回應並做出反應。您的員工只需檢查他們的日程安排、準備並提供出色的客戶體驗。簡單、有效率、輕鬆！ JRNI 預約：提供獨一無二的一對一約定！ JRNI 的轉換優化線上客戶預訂旅程提供 1-2-3 預約安排和一流的體驗，可針對任何品牌的外觀和感覺進行客製化。 JRNI 使用者友好且直觀的員工工具可讓您的員工輕鬆管理預約的各個方面，從重新安排、取消或預訂到追蹤客戶詳細資訊和預約結果。...
KABOB
kabob.io
Kabob Retail Cloud 是一個綜合零售技術平台，旨在支援連鎖店和品牌。該平台提供了一套核心和擴展應用程序，幫助企業自動化和簡化其營運的各個方面。 Kabob 提供的核心應用程式包括： * 顯示器 - 數位看板管理解決方案，用於跨多個顯示器和裝置進行集中控制和內容同步。 * BGM（背景音樂）- 店內音訊管理，允許遠端控制和更新背景音樂和促銷訊息。 * 員工管理 - 用於培訓、安排和管理商店員工的工具。 除了核心應用程式之外，Kabob 還提供一系列擴展應用程式來支援行銷、營運和其他業務功能，例如： * 數位行銷 - 用於內容管理、全通路行銷和線上調查的工具。 * 自動化操作 ...
Engageware
engageware.com
Engageware 是唯一一家全面的客戶參與解決方案供應商，讓企業和組織在第一次互動時解決客戶的需求。 Engageware 的端到端客戶參與平台由對話式和生成式人工智慧提供支持，可自動回應日常問題，提供對知識庫的即時訪問，並為組織提供客戶旅程的整體視圖。收購 Aivo 後，銀行、金融服務、零售、健康和教育領域的 700 多家組織依靠 Engageware 的解決方案來推動成長，提高銷售額和轉換率，改善多通路客戶體驗，實現客戶服務自動化，並減少呼叫中心的工作量。 Engageware 的平台允許同步管道切換以及強大的數據和分析，為推動成長、提高效率和加強客戶關係的策略性業務決策提供資訊。 E...