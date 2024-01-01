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Skillcrush 是一所由女性創辦的獨立線上程式設計和設計學校，成立於2012 年。 、高收入的職業。 Skillcrush 提供免費和付費程式。旗艦產品 Break Into Tech + 就業保障計劃一次性費用僅為 2,499 美元，12 個月分期付款費用為 249 美元，是市場上最實惠的綜合就業培訓計劃之一。 Break Into Tech 計畫幫助學生為前端開發和設計的入門級職位做好準備。學生完成技術技能建立部分後，將獲得 180 天的求職實踐支持，包括一對一和小組輔導，以及與 Skillcrush 雇主合作夥伴面試的機會。 Skillcrush 是一所開放招生學校，無需申請，迄今已培訓了 20,000 多名學生，學生找到合格工作的成功率超過 90%，平均受聘時間僅為 8-10 週。 此外，Skillcrush 還為失業者、全職學生以及現任或前任軍人提供學費援助。如果您屬於其中任何一個，我們鼓勵您發送電子郵件至 [email protected] 討論您的付款方式。

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