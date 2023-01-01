skillcourse

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Satish Sir透過Learn More Pro致力於透過他的課程以最低的成本向人們提供有關電腦領域相關軟體和硬體的基礎到高級資訊。 Satish Sir在電腦領域擁有約16年的教學經驗，其中14年來他在線下電腦學院向超過40,000多名學生教授電腦教育，並透過他的線上Learn More Pro向超過65,000多名學生教授電腦教育。完成了給予的工作。
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