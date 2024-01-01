替代項 - Sketchfab

Expivi

expivi.com

無論是在桌面還是行動裝置上，您都可以在自己的瀏覽器中透過 3D 視覺化和個人化產品來創造令人驚嘆的因素，從而提高您的銷售額。旋轉產品並放大產品以獲得紋理、細節和品質的「感覺」的能力將顯著提高客戶參與度。 Expivi 作為插件在大多數平台上無縫鏈接，例如 Shopify、Magento、SAP、Lightspeed 和 WooCommerce。您也可以將 Expivi 與您的 ERP 軟體連結。使用 WebAR 進行擴充：Expivi 為您的客戶提供無縫、直覺的擴增實境體驗。只需單擊一下，您的客戶就可以在他們的行動裝置上查看客製化產品。無需額外的插件或工作，因為它已經在 Expivi 的平台內...