替代項 - Skello

HotSchedules

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HotSchedules 是餐廳和酒店業領先的員工排班解決方案，因為它是管理日程安排和與團隊溝通的最快、最簡單的方法。團隊成員喜歡它，因為他們可以一鍵在行動應用程式中交換、接班或釋放班次。當您需要更多工作時間時，可以透過自動輪班輕鬆管理工作與生活的平衡，當您不需要時，可以要求休假。日曆同步、通知和訊息傳遞使團隊保持聯繫並了解最新的日程安排變更。經理們非常欣賞制定時間表和一鍵批准輪班變更時節省的時間。勞動力預測和合規管理功能可協助管理人員控製成本並最大程度地降低合規風險。最重要的是，透過廣播和一對一訊息傳遞保持聯繫可以創造快樂且富有成效的團隊文化。 HotSchedules 是由第四智慧平台提供...