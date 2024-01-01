替代項 - Skello
Connecteam
connecteam.com
Connecteam 是一款以行動為優先的勞動力管理應用程序，具有一套強大的工具，旨在幫助擁有無辦公桌團隊的組織改善溝通、留住員工並提高營運效率。 Connecteam 讓管理人員將業務流程置於自動駕駛狀態並專注於業務成長，同時也讓員工解放出來，提高工作效率、專業和滿意度。透過行動優先的自訂清單、表格和報告節省時間並提高工作效率；使用 GPS 時鐘安排輪班並追蹤工作時間；簡化員工溝通、提升專業技能、管理日常任務等等，一切盡在一個應用程式中。透過 Active Directory 單一登入 (SSO) 確保系統管理員安全且輕鬆地登入。
Zendesk
zendesk.com
Zendesk 是一種人工智慧驅動的服務解決方案，易於設定、使用和擴展。 Zendesk 解決方案開箱即用，並且在發生變化時易於修改，使企業能夠更快地發展。 Zendesk 也幫助企業利用尖端的 AI 服務團隊更快、更準確地解決客戶問題。 Zendesk AI 建立在數十億次 CX 互動之上，可在從自助服務、客服人員到管理員的整個服務體驗中加以利用，幫助您大規模發展和高效運作。 Zendesk 為客服人員提供所需的工具、見解和上下文，以便他們在任何管道（無論是社交訊息、電話或電子郵件）上提供個人化的服務體驗。 Zendesk 匯集了服務團隊所需的一切- 從個性化對話和全渠道案例管理，到人工智能...
Clockify
clockify.me
最受團隊歡迎的空閒時間追蹤器 Clockify 可協助各種規模的企業、數位機構、非政府組織和教育機構追蹤各個專案的生產力和計費工作時間。該平台使管理人員能夠指定每個專案的持續時間、追蹤員工的小時費率、查看正在進行的活動以及可視化各種任務的時間細分。 Clockify 還允許管理員產生、共享和匯出 PDF、Excel 和 CSV 格式的可自訂報告。跨平台可用：Web、Android、iOS、Mac、Windows 和 Linux
Keka
keka.com
招募不僅僅是一步完成的事情，因為它涉及整個過程中的各個複雜階段。找到合適的人才是建立成功商業環境的基石。因此，Keka 將為您提供出色的功能，例如多平台候選人搜尋、技術評估、記分卡等，這將幫助您透過 Keka 的申請人追蹤系統提供面向未來的招募體驗。
Homebase
joinhomebase.com
超過 10 萬家小型（但實力雄厚）企業使用 Homebase 來管理其計時團隊，包括員工日程安排、時鐘等。
WorkJam
workjam.com
WorkJam 是領先的數位第一線工作平台。具有任務管理、通訊、學習、自助服務和獨特的開放輪班市場技術，旨在與您目前的 WFM 解決方案配合使用。 WorkJam 受到 Shell、Ulta、Couche-Tard、TJX、AEO、Woolworths 等標誌性品牌的信賴，為您提供協調前線所需的一切。
When I Work
wheniwork.com
When I Work 是企業安排、追蹤時間和出勤以及與小時工溝通的簡單方法。透過免費的 iOS 和 Android 應用程序，將日程安排和時鐘放入每位員工的口袋中。只需點擊幾下即可追蹤休假時間、員工可用性並管理輪班調換。與您的薪資提供者整合以簡化流程並避免人為錯誤。立即開始 14 天免費試用。
Deputy
deputy.com
Vice 是終極勞動力經理，為您提供基於網路和行動應用程式的解決方案中的最佳技術。簡化您的日程安排、時間表、任務分配、員工溝通和管理任務。憑藉出色的應用程式和一鍵式薪資集成，我們讓您的生活更輕鬆。讓 Vice 為您提供對業務和勞動力管理的可見度和控制力。
Legion
legion.co
Legion Technologies 提供業界最具創新性的勞動力管理平台。它使企業能夠同時最大限度地提高勞動效率和員工敬業度。 Legion WFM 平台是智慧、自動化且以員工為中心的。事實證明，它可以透過計劃優化、減少人員流失、提高生產力和營運效率來實現 13 倍的投資回報率。 Legion 透過員工喜愛的易於使用的平台和行動應用程式提供尖端技術。改善規劃： - 策略洞察 - 勞動力預算 - 需求預測 最佳化執行： - 勞動力優化 - 自動排班 - 考勤員工授權： - 一線溝通 - Legion InstantPay - 員工績效和獎勵
Personio
personio.de
Personio 是一款一體化人力資源軟體，可讓您管理員工生命週期的每個階段，從而幫助釋放員工的力量。我們的軟體簡化了您招募、入職、管理、發展和支付員工薪資的方式。歐洲超過 10,000 個組織相信 Personio 能夠透過薪資管理、人力資源幫助台、績效與發展以及調查等創新功能來提高效率。我們擁有 300 多名員工，提供支持，客戶滿意度達 90%，並提供 180 多個整合。立即將您的人力資源團隊從電子表格升級為策略 – 立即預約免費演示：https://www.personio.com/webdemo/
Sling
getsling.com
Sling 是一款日程安排、時間追蹤和通訊軟體，適用於員工輪班工作的公司。 Sling 整合了日程安排、訊息傳遞、時間追蹤、任務管理和報告功能，讓經理和員工在一個平台上組織工作的各個方面。
HotSchedules
hotschedules.com
HotSchedules 是餐廳和酒店業領先的員工排班解決方案，因為它是管理日程安排和與團隊溝通的最快、最簡單的方法。團隊成員喜歡它，因為他們可以一鍵在行動應用程式中交換、接班或釋放班次。當您需要更多工作時間時，可以透過自動輪班輕鬆管理工作與生活的平衡，當您不需要時，可以要求休假。日曆同步、通知和訊息傳遞使團隊保持聯繫並了解最新的日程安排變更。經理們非常欣賞制定時間表和一鍵批准輪班變更時節省的時間。勞動力預測和合規管理功能可協助管理人員控製成本並最大程度地降低合規風險。最重要的是，透過廣播和一對一訊息傳遞保持聯繫可以創造快樂且富有成效的團隊文化。 HotSchedules 是由第四智慧平台提供...
Planday
planday.com
Planday 是一個勞動力管理平台，使幾乎任何規模和垂直行業的輪班企業都可以在一個基於網路的系統中管理其勞動力。在一處管理員工日程、工作時間、輪班、休假請求和薪資。 Planday還擁有完全整合的員工溝通功能，因此經理可以快速給員工發送簡訊或發送電子郵件。
Calamari
calamari.io
Calamari 幫助您進行休假管理和追蹤出席情況。它會自動執行 PTO 計算。多種方式打卡上班/下班。與 Google Apps、Slack、Jira 和 Office 365 集成
Zoho Shifts
zoho.com
更快安排。奪回你的時間。 Zoho Shifts 是您專用的輪班工具。憑藉其強大且易於使用的功能，您可以起草工作計劃、追蹤團隊時間並透過任何設備與員工溝通。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff 是一款尖端的勞動力分析軟體解決方案，旨在提高遠端、混合和內部團隊的生產力，同時確保積極的員工體驗。 Hubstaff 與 30 多個應用程式集成，使您的企業可以更有效率地運作。您可以透過時間追蹤、螢幕截圖、活動追蹤、URL 和應用程式追蹤、勞動力分析指標、自動薪資單和發票、日程安排、GPS 和位置監控以及時間表等功能來了解工作情況。適用於 Mac、Windows、Linux、Chrome、iOS 和 Android。我們的使命是幫助每個人在工作中度過最有成效的一天。這項承諾意味著在不損害每個人令人滿意的工作環境的情況下優先考慮最佳績效。體驗 Hubstaff 對我們組織的效率...
7shifts
7shifts.com
7shifts 是一款一體化餐廳團隊管理平台，可協助經營者： 1) 做出更有利可圖的決策。您每天都會獲得做出最佳團隊和營運決策所需的見解。透過規劃執行、最佳勞動力追蹤和即時報告來實現您的勞動力目標。 2）提高運作效率。我們將幫助您井然有序地運作並減少容易避免的錯誤。主動管理合規性，輕鬆運行薪資單，並使用數位清單追蹤任務。 3）爭取時間。隨著效率的提高，您將有更多的空閒時間來創造出色的賓客體驗。更輕鬆的調度、集中通訊和自動小費計算觸手可及。 4）提高團隊保留率。您將獲得幫助建立強大團隊所需的工具。密切注意團隊敬業度、情緒和滿意度，將人員流動率降低 13%。以下是您的餐廳如何從7 班制中受益： -...
ClockShark
clockshark.com
更快地完成工作。經營現場服務或建築業務需要協調和優秀的團隊。借助 ClockShark 的一體化工具包，您可以獲得業界排名第一的時間表應用程序，以及快速準確地完成工作同時更快獲得報酬所需的一切。
Factorial HR
factorialhr.com
Factorial 是一款一體化軟體，可協助您在一個集中式系統中管理時間、人才和文檔，從而節省您的時間、消除錯誤並引導您走向成功。基於雲端的 Factorial HR 軟體專為中小型企業 (SMB) 設計，透過簡單直覺的介面解決問題，您將忘記電子表格，該介面可讓您優化和數位化所有手動流程。完整的人力資源解決方案，透過提供資訊和見解來自動化、簡化和理順管理流程，幫助公司改善管理並降低成本。
OnTheClock
ontheclock.com
OnTheClock 創建於 2004 年，是一款易於使用的員工考勤系統，旨在透過提高考勤卡準確性和遵守合規時間追蹤法律來幫助小型企業節省時間。 OnTheClock 的時間追蹤功能透過簡化薪資流程並提供各種薪資整合來提供額外的便利。時間資料是即時收集的，使您能夠查看考勤卡，了解誰在上班並且工作效率高。薪資整合：OnTheClock 提供各種薪資整合以方便您使用，例如 QuickBooks、Gusto、湯森路透等。時鐘功能：小型企業和員工將享受時鐘技術的最新功能，包括 GPS、地理圍欄、生物識別和 IP 識別。其他功能包括 PTO 追蹤、員工調度、專案和作業成本核算、小費、獎金和佣金追蹤、考勤...
PayFit
payfit.com
PayFit 是一個基於雲端的整合薪資和人力資源管理平台，在一個解決方案中為您提供最佳的薪資外包和薪資軟體的使用。這是一種自動化解決方案，可以節省大量時間並消除與工資相關的錯誤；它會在您選擇的日期自動產生您員工的薪資單，並代表您處理 HMRC RTI 和退休金提交。 PayFit 的客戶成功團隊確保平台上的順利入職，並且客戶可以獲得薪資專家的專門支援。 PayFit 也負責休假和費用的管理。員工可以訪問自己的入口網站來查看/下載薪資單並提交休假和費用以供批准。
Freshteam
freshworks.com
Freshteam 是一款適合成長型企業的智慧人力資源軟體。借助 Freshteam，您可以吸引、僱用和入職新員工、解僱現有員工、管理員工資訊和休假 - 所有這些都在一個地方完成。 Freshteam 透過各種管道幫助吸引和尋找頂尖人才 - 快速客製化的職業網站、與多個免費和優質工作委員會的整合以及社交媒體管道。一旦候選人加入，招募人員就可以與招募經理合作，對他們進行篩選和麵試，分享回饋，互相留下筆記，最後僱用最佳候選人並向他們提供錄用通知。 Freshteam 還使人力資源團隊能夠在新員工入職第一天之前就開始入職 - 無論是填寫表格、簽署文件還是分發手冊，Freshteam 只需點擊幾下即可...
Zoho Workerly
zoho.com
Zoho Workerly 用於臨時人員配置。 Zoho Workerly 的員工排班軟體使機構能夠管理其客戶和臨時資料庫、根據客戶要求安排工作、產生時間表並發送發票，所有這些都在一個介面中進行。
Findmyshift
findmyshift.com
員工排班軟體變得簡單。建立員工時間表、管理輪班請求、追蹤勞動力成本並與員工溝通。
Breathe
breathehr.com
Breathe 是一款屢獲殊榮的簡單且安全的人員軟體，可協助英國中小企業將其核心人員流程轉移到網路上，節省時間、安心並讓企業無論在何處工作都能實現。 Breathe 受到超過 15,000 家英國小型企業和慈善機構的信賴，管理超過 40 萬名員工。 Breathe 獲得了 600 多個合作夥伴網路的認可和推薦。使用 Breathe 的組織包括 AgeUK、Huel、The Wildlife Trust、Scrub Daddy、Dryrobe、RSPCA 等。功能包括： 產品功能包括： - 假期和休假管理 - 疾病和缺勤監控 - 績效管理 - 費用管理 - 員工日程安排 - 時間追蹤 - 員工資...
Pocket HRMS
pockethrms.com
Pocket HRMS 是印度領先的人力資源薪資軟體。使用我們易於使用的 HR 薪資系統自動計算薪資、PF、TDS。立即免費試用！
Avaza
avaza.com
Avaza 提供了一套整合的功能來運作以客戶為中心的業務。這包括專案管理和協作、團隊聊天、資源調度、時間追蹤、費用管理、報價和發票。這些模組中的每一個都可以一起使用或獨立使用，以適應廣泛的業務。 Avaza 對於需要所有這些功能並喜歡擁有單一事實來源和強大報告的諮詢和專業服務公司特別有用。 Avaza 建置於雲端，可在任何裝置上使用。
ZenHR
zenhr.com
在 ZenHR，我們致力於讓使用者安心。 ZenHR 不只是另一個人力資源軟體；它也是人力資源軟體。這是一種變革性的人力資源體驗，旨在幫助人力資源部門和員工達到禪宗狀態。憑藉我們的在地化功能和介面（包括勞動法、外籍人士法規、社會保險和稅法），ZenHR 的 HRMS 為中東和北非市場中從中小企業到企業客戶的所有人提供服務。
DeskTime
desktime.com
DeskTime 是一款易於使用的自動員工生產力監控軟體，使管理人員能夠密切關注團隊的工作，而無需對員工一天的各個方面進行微觀管理。我們認為，管理者不應該花時間擔心員工的生產力，員工也不應該被煩人的手動時間追蹤方法所困擾。解決方案很簡單：DeskTime。 DeskTime 讓管理者能夠在團隊中建立透明和誠實的文化，同時使員工能夠在工作/生活平衡方面設定明確的界限。透過 DeskTime 的生產力監控功能，管理人員可以了解團隊的工作習慣、安排員工輪班、管理缺勤以及追蹤特定專案或任務。這將使監督團隊的工作進度變得容易，並確保沒有員工過度工作或利用不足。 DeskTime 的功能包括： - 全自動...
Rotageek
rotageek.com
智慧勞動力調度可提高生產力、獲利能力和幸福感。無論您是在車間調度員工還是對醫生進行排班，都可以透過世界一流的調度和勞動力管理解決方案為您的員工提供支援。 Rotageek 正在永久改變日程安排。