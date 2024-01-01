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SinkIn 是一個託管自訂穩定擴散模型的平台，並提供最先進的基礎設施來支援模型創建者。它允許用戶使用 Google、電子郵件登入或登出。 它還為用戶購買模型提供積分，部分報酬用於模型創建者以支持他們的工作。目前，SinkIn 正在託管 DreamShaper 3.3、Deliberate、AniReal、MAGIFACTORY T-shirtiff、Realistic Vision V1.2 和 Suzumehachi 六個模型，總計運行次數分別為 2645、435、138、123、77 和 46。 該平台允許用戶查看和購買模型，並為模型創建者提供一個將其作品貨幣化的平台。

網站： sinkin.ai

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