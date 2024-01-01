替代項 - SimpleCirc
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。加入超過 20 萬多名創作者的行列，從每月超過 400 萬訂閱會員那裡賺取薪水。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
Pabbly
pabbly.com
強大的軟體工具來經營您的業務。在一個軟體包中即可存取表單建立、電子郵件行銷、計費、自動化等業務關鍵應用程式。
Zoho Billing
zoho.com
訂閱計費軟體，專為成長型企業打造。 從頭到尾處理您的客戶訂閱計費生命週期。自動定期計費、管理訂閱、發送專業的稅務合規發票，並每次都按時收到付款。
2Checkout
2checkout.com
隨時隨地在線接受付款。 2Checkout.com 是一項線上支付處理服務，可協助您接受信用卡、PayPal 和金融卡。
Sage Intacct
intacct.com
與 AICPA 的第一家也是唯一一家為任何規模的公司提供會計和財務管理軟體的首選提供者一起提高投資回報率並改造您的組織。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，為銷售軟體和其他線上數位產品的公司提供全方位服務的電子商務平台。
SendOwl
sendowl.com
SendOwl 讓您可以輕鬆地透過部落格、社群媒體或任何可以貼上連結的地方直接向受眾銷售數位產品
PayKickstart
paykickstart.com
營收成長與聯盟平台 PayKickstart 是市場上最完整的結帳、定期計費、聯盟管理和保留解決方案，具有全球功能。它就像您的會計、產品/開發和行銷團隊的延伸。
Younium
younium.com
Younium 是一個用於運行可擴展訂閱業務的一體化平台。它包括 B2B 公司的訂閱管理、訂閱計費、付款、財務和訂閱儀表板。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一個電子商務行銷平台，為客戶評論、視覺行銷、忠誠度、推薦和簡訊行銷提供最先進的解決方案。在此詳細了解您的品牌如何透過 Yotpo 推動成長。
Paddle
paddle.com
幫助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球轉換率、減少客戶流失、維持合規性並快速擴大規模。
Recurly
recurly.com
Recurly 為全球數千家企業提供企業級訂閱計費管理。
Subbly
subbly.co
Subbly 是一個一體化商務平台，可讓您啟動、運行和發展任何訂閱業務模式。立即開始為期 2 週的免費試用。
Kibo
kibocommerce.com
Kibo 提供您可以信賴的 B2C 和 B2B 電子商務、訂單管理、個人化和銷售點統一商務解決方案。
EQUP
equp.com
方便、實惠、有效 真正發揮作用的高級 CRM 軟體！ 透過 EQUP 超越智慧 CRM，透過自動化行銷、銷售和計費操作來增強您的業務能力 在一款一體化軟體中。
Rainex
rainex.io
Rainex 是一個具有簡單且靈活功能的平台，用於建立訂閱、開立發票和自動化所有日常計費流程。
Abowire
abowire.com
不要使用會計軟體來管理您的訂閱。使用 Abowire 以正確的方式做到這一點！ Abowire 是在歐洲銷售訂閱的德國 Abo 平台。增加經常性收入並將技術營運成本降低 4 倍 管理訂閱者入職、付款和發票、多種計費和定價等。透過銷售 B2B 和 B2C 客戶的訂閱，利用我們的多租戶解決方案來增強您的組織。我們的專家隨時準備協助您發展業務。
Zoura
zuora.com
Zuora 是訂閱管理領域的領導者。使用 Zuora 的高級計費工具套件建立和發展您成功的訂閱業務。
Stykite
stykite.com
Stykite 是一個全端訂閱管理平台，可讓您在新的地區推出和擴展您的 SaaS 產品。支付網關是預先整合的，stykite 還擁有銷售稅、風險和任何其他合規性。
Rebill
rebill.com
Rebill 是拉丁美洲經常性收款和財務自動化的解決方案。商家可以使用預先建立的即插即用付款頁面在幾分鐘內開始銷售訂閱和會員資格，並從一個地方管理其財務流程。
PayRequest
payrequest.io
PayRequest 是針對 SaaS 企業和中小型企業的無程式碼計費和訂閱平台。 PayRequest 與 Stripe、Mollie、PayPal 等支付網關集成，提供付款連結、支付頁面、訂閱、捐贈頁面等支付解決方案。透過簡訊、電子郵件、API、二維碼或任何 Zapier 應用程式發送您的付款請求。
Pelcro
get.pelcro.com
Pelcro 是一個一體化訂閱和會員管理平台。一個全面的自助平台，不需要程式碼，但擁有所有開發工具來提供最終的靈活性。 Pelcro 的主要功能： - 在一個地方輕鬆創建訂閱和電子商務產品 - 輕鬆創建計量付費牆，選擇哪些內容或功能應置於付費牆後面 - 使用高級定位根據用戶位置個性化語言和貨幣 - 創建和使用根據您的品牌自訂用戶體驗- 使用Google Pay、Apple Pay 和PayPal 進行快速結帳體驗- 透過CRM 管理用戶或讓他們透過自助儀表板進行更改- 定制和自動化支付流程、定價模型和基於您偏好的用戶流量- 匯出分析報告，包括總收入、新訂閱- 我們提供24/7 技術支援請造...
Nummuspay
nummuspay.com
Nummuspay 的訂閱管理和信用卡處理平台管理訂閱和經常性收入業務的收入生命週期的所有部分。
Crystallize
crystallize.com
為痴迷產品的品牌和代理商提供超高速無頭商務。打造獨特且令人難忘的產品體驗，並在任何管道、任何規模、以您夢想的任何方式銷售您的產品。
circuly
circuly.io
circuly 是一個針對網站的循環經濟 B2B SaaS，它使出租實體產品像銷售它們一樣簡單且有利可圖。 Circly 提供公司成功啟動和擴展其訂閱/產品即服務模式所需的一切。
Buzops
buzops.com
Buzops 不僅僅是一個健身房管理系統。我們是一個團結的團隊，其使命是為健身房業主提供幫助，並成為提高健身業務效率和成長的忠實合作夥伴。 2009 年，麥可創立了一家私人培訓公司，業務範圍迅速擴大到 300 萬美元，分佈在五個地點。在遇到現有健身房管理軟體的營運挑戰時，Michael 與他的軟體工程師朋友合作，為他的業務需求創建了個人化解決方案。隨著他的企業不斷發展，在10 年的時間裡增加了3 個精品健身房和90 多個個人訓練地點，這相當於每月管理10,000 次訓練課程，最初的軟體逐漸發展成為一個全面的管理工具。它經過精心改進，可以有效管理複雜的操作，確保支付處理和會話管理的準確性。經過多...
Aria Systems
ariasystems.com
在當今的隨選世界中，市場需求可能瞬息萬變。 Aria Systems 為企業提供了快速且敏捷的變革能力。 Aria 基於雲端的貨幣化平台消除了計費瓶頸，使公司能夠快速推出和發展其產品。只有 Aria 能夠大規模提供速度和敏捷性，提供可操作的客戶見解，並為業務用戶提供直接控制權，以便更好地透過其產品獲利。 Adobe、飛利浦和 Pitney Bowes 等創新公司依靠 Aria 來加速創收速度、最大化客戶價值並發展業務。 Aria 是屢獲殊榮且獲得共識的分析師選擇，在領先的研究公司中排名第一。
Upodi
upodi.com
Upodi 是領先的訂閱計費和管理平台，可自動執行 SaaS 和訂閱業務的定價、計費和開票操作。 Upodi 為其核心系統基礎設施提供世界一流的定期計費引擎，支援歐洲和世界其他地區的無限可擴展性。
Rebillia Platform
rebillia.com
完全可客製化、靈活且可擴展的企業級定期訂單和訂閱計費引擎，適合任何企業。 Rebillia 提供了產生獨特訂閱模型所需的工具以及為客戶提供無縫註冊流程，包括： - 完全嵌入式結帳- 透過我們的計費建立器完全可自訂的訂閱模型- 強大的通知系統- 全球支付配置- 多個銷售管道均由我們管理單一平台。