Simms Fishing

Simms 由富有遠見的釣客和長期河流嚮導 John Simms 於 1980 年創立。約翰花了幾十年的時間為客戶提供世界上最雄偉的河流上改變生活的體驗，他意識到當時可用的涉水器無法滿足他所帶領的人們在河流上保持乾燥、舒適和安全的需要。別介意那些像他一樣每年 150 多天都生活在這項運動中的導遊。因此，他開始創造適合新一代釣魚者的產品，這些釣魚者像他一樣，希望早點出海，在任何天氣下都能待得更久。 無論您是經驗豐富的導遊，還是第一次從家庭碼頭上接演員的孩子。無論您的家鄉水域是東京灣還是布里斯托灣。無論您是拉動漂流船還是比賽專用裝備，Simms 都致力於降低世界河流、湖泊和開放水域與聽到它們呼喚的人們之間的障礙。

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