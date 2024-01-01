Silicon Valley Bank

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矽谷銀行 (SVB) 是 First Citizens Bank 的一個部門，是世界上最具創新性的公司和投資者的銀行。 SVB 為科技、生命科學和醫療保健、私募股權、創投和優質葡萄酒產業的個人和公司提供商業和私人銀行業務。 SVB 在美國各地的創新中心開展業務，透過深厚的行業專業知識、洞察力和人脈關係滿足充滿活力的客戶的獨特需求。 SVB 的母公司 First Citizens Bancshares, Inc.（納斯達克股票代碼：FCNCA）是美國 20 強金融機構，擁有超過 2000 億美元的資產。第一公民銀行，聯邦存款保險公司 (FDIC) 成員。

網站： svb.com

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