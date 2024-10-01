替代項 - Sift
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
GeoComply
geocomply.com
GeoComply 成立於 2011 年，提供詐欺預防和網路安全解決方案，可偵測位置詐欺並協助驗證使用者的真實數位身分。該公司的反詐欺和合規解決方案在過去十年中受到領先品牌和監管機構的信賴，已獲得數十家監管機構的批准，安裝在超過4 億台設備上，每年分析超過100 億筆交易。 GeoComply 的解決方案結合了位置、設備和身分智慧以及先進的機器學習來偵測和標記詐欺活動。透過將 GeoComply 的解決方案整合到其流程和風險引擎中，組織可以在使用者參與的早期識別詐欺行為，更好地建立其真實的數位身分並增強數位信任。 GeoComply 屢獲殊榮的產品是基於為嚴格監管且複雜的美國線上遊戲和體育博彩...
LexisNexis
lexisnexis.com
LexisNexis Legal & Professional 是全球領先的法律、監管和商業資訊與分析提供商，幫助客戶提高生產力、改善決策和結果，並推進全球法治。 LexisNexis 幫助律師贏得案件、更有效地管理他們的工作、更好地服務客戶並發展他們的業務。 LexisNexis 幫助企業更了解市場、監控品牌和競爭以及降低業務風險。 LexisNexiss 與大學合作教育學生，LexisNexis 透過提供法律和加強法律基礎設施來支持政府和法院的國家建設。 LexisNexis 與全球領先的協會和客戶合作，收集針對戰爭罪犯的證據並提供打擊人口販運的工具。 LexisNexis Legal...
Castle
castle.io
Castle 是一個身分和詐欺風險管理平台。我們協助安全和詐欺團隊發現、調查、報告並最終阻止註冊、登入和交易過程中的詐欺行為。我們的 SDK 與您的應用程式程式碼集成，之後安全和詐欺分析師使用我們的網站來監控和管理攻擊和詐欺。
Fingerprint
fingerprint.com
Fingerprint 是適用於大規模 Web 和行動應用程式的領先裝置智慧平台，可協助開發人員建立一流的詐欺偵測解決方案。指紋的準確率高達99.5%，訪客ID 穩定，可持續數月而不是數天，透過簡單的API 呼叫即可快速做出即時決策，並可透過裝置智慧進行操作，使用戶能夠做出更明智的決策。
Authorize.net
authorize.net
Authorize.net 透過幫助小型企業在線上、親自、透過行動裝置等接受信用卡和電子支票付款來支援付款處理。
Onfido
onfido.com
Entrust 旗下公司 Onfido 透過端到端、人工智慧驅動的身份驗證解決方案，協助企業圍繞其獨特需求建立自動化身分驗證。我們協助 1,200 多家企業與客戶建立開放、安全和包容的關係。我們的真實身分平台可協助企業大規模無縫地吸引客戶，同時阻止詐欺並滿足 KYC、AML 和其他監管要求。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. 是一家位於加州桑尼維爾的美國企業安全公司，為入站電子郵件安全、出站資料遺失防護、社交媒體、行動裝置、數位風險、電子郵件加密、電子發現和電子郵件提供軟體即服務和產品歸檔。
hCaptcha
hcaptcha.com
hCaptcha 是排名第一的隱私優先機器人緩解平台。 hCaptcha Enterprise 在偵測和緩解詐欺和濫用方面提供無與倫比的準確性，並提供全面的解決方案來保護線上財產免受自動和半自動攻擊。 hCaptcha 解決方案保護每個行業的類別領導者，包括許多最大的企業和政府。強大且低摩擦的挑戰平台與現代機器學習相結合，提供一流的準確性、可擴展性和高級安全性，以保護組織。 hCaptcha 獨特的邊緣驅動架構使所有資料保持短暫性，並處理來自 250 多個位置的請求，確保資料和處理髮生在離用戶非常近的地方。該平台還提供先進的企業級功能，如私人學習、零 PII 模式、零摩擦和被動學習
Pipl
pipl.com
Pipl 是一家身分信託公司。我們使用多元連結在全球超過 280 億個唯一識別碼（電子郵件、手機、社群媒體和其他資料）之間建立深層連結。我們的解決方案使組織能夠提供順暢的客戶體驗並在整個消費者生命週期中建立信任。
iDenfy
idenfy.com
iDenfy 是一個全球一體化身分驗證、詐欺預防和合規平台，以其端到端身分驗證服務而聞名。透過結合人工智慧、生物辨識技術和內部 KYC 專家團隊，iDenfy 有助於防止詐欺並保持合規性，同時確保用戶友好的客戶入職流程。最近，iDenfy 推出了自己的 KYB 版本，這是一個完全可自訂的商業驗證解決方案。
MaxMind
maxmind.com
自 2002 年以來，MaxMind 一直是業界領先的 IP 情報、代理商偵測和線上詐騙偵測工具提供者。 MaxMind 被稱為 GeoIP® 的創建者和第一家提供 IP 位址資料和詐欺偵測服務的公司，其使命是透過資料驅動的解決方案使網路更安全、更智慧。全球超過 100,000 家企業依靠 MaxMind 資料來實現網路安全、內容客製化、廣告、分析、數位版權管理、合規性、使用者體驗優化和線上詐欺預防。公司使用 GeoIP 資料來定位網路訪客並向他們展示相關內容和廣告、執行分析、實施數位版權並有效地路由網路流量。企業可以使用 GeoIP 資料獲得更多有關客戶連線速度、ISP 等的見解。
Stytch
stytch.com
Stytch 是為開發人員打造的最強大的身份平台。憑藉設備指紋識別和帳戶防盜用身份驗證等高級功能，Stytch 提供基礎設施，使您公司的身份和存取管理安全、可靠且可擴展。 Stytch 為 B2C 和 B2B 提供 CIAM 解決方案，包括防洩漏密碼、無密碼驗證流程、MFA、使用 SAML 和 OIDC 的 SSO，以及詐欺和風險保護。
Digital River
digitalriver.com
Digital River 是用於全球擴張、支付、稅務、詐欺和合規性的後端解決方案。靈活的 API 使我們可以輕鬆地將我們的可自訂結帳與任何現有的商務平台整合。透過我們的記錄商家業務模式消除風險和複雜性，我們代表您提供在地化的結帳體驗、自動化全球稅務、打擊詐欺並遵守法規。 Clients choose us to: • Simplify international expansion into 240+ markets • Accelerate time to revenue • Sell physical goods, digital downloads, and subscription-...
Intellicheck
intellicheck.com
Intellicheck, Inc. 為 KYC、詐欺和年齡驗證需求提供按需數位身分驗證解決方案。其高度準確、快速且安全的解決方案可透過 IDN-Direct（一種整合到客戶系統和流程的基於 API 的解決方案）和 IDN-Portal（可在一小時內啟動並運行）獲得。 Intellicheck 可透過行動裝置、瀏覽器或零售 pos/掃描器使用。
Sumsub
sumsub.com
Sumsub 是一個確保整個使用者旅程安全的驗證平台。透過 Sumsub 的可自訂 KYC/AML、KYB、交易監控和詐欺預防解決方案，您可以編排驗證流程、歡迎全球更多客戶、滿足合規性要求、降低成本並保護您的業務。 Sumsub 在金融科技、加密貨幣、交通、交易和遊戲產業擁有超過 2,000 家客戶，包括 Mercuryo、Bybit、Huobi、Unlimint、DiDi、Poppy 和 TransferGo。
IPQS
ipqualityscore.com
IPQS 提供一體化詐欺防制 API 套件，可有效偵測並防止進階詐欺活動，例如類人機器人、住宅代理、虛假電子郵件和被盜用戶資料。我們的即時篩選工具受到美國銀行和 Coinbase 等大型金融機構以及微軟、Uber 和亞馬遜等其他公司的信任，可以減少高風險行為。我們的風險數據始終是最新的，即使是最複雜的詐欺形式也能有效應對。
Imperva
imperva.com
Imperva Incapsula 提供企業級Web 應用程式防火牆來保護您的網站免受最新威脅、智慧且即時有效的360 度反DDoS 解決方案（第3-4 層和第7 層）、全球CDN 來加快您網站的加載速度最大限度地減少頻寬使用以及一系列效能監控和分析服務，以提供有關網站安全和效能的見解。
Authsignal
authsignal.com
Authsignal 是一個嵌入式驗證平台，提供金鑰和其他現代身份驗證因素。專注於協助企業和中端市場企業無縫驗證客戶身分、減少詐欺並保護客戶資料。 Authsignal 與以消費者為中心的現代企業合作，提供靈活且符合情境的身份驗證方法。在強大的無程式碼規則引擎的支援下，產品和詐欺團隊利用 Authsignal 來保護客戶流、減少客戶摩擦並降低風險和詐欺。專為融入任何身份堆疊而設計，透過 OpenID Connect (OIDC)、Microsoft Azure b2c、ForgeRock 和 Ping Identity 進行開箱即用的集成，可實現快速部署並顯著節省成本。客戶服務和詐欺團隊透過客...
Ocrolus
ocrolus.com
Ocrolus 是一個文件人工智慧平台，可以實現更快、更準確的財務決策。該公司分析文件的準確性超過 99%，無論格式或品質如何，支援數百種文件類型，包括銀行對帳單、薪資單和稅表。 Ocrolus 提供了一個值得信賴的解決方案，用於偵測詐欺並為 400 多家客戶簡化決策，涉及多種用例，從小型企業、抵押貸款和消費者貸款到稅務準備和醫療補助資格。 Enova、PayPal、Brex、CrossCountry Mortgage、Plaid 和 SoFi 等客戶利用 Ocrolus 自動化打造令人愉悅的使用者體驗。要了解更多信息，請訪問 Ocrolus.com。
UpPass
uppass.io
UpPass 是無代碼身份驗證平台，有助於以最快的方式阻止線上詐騙。就像 Google 表單一樣，您可以建立加入表單以及任何驗證步驟（活躍度和臉部比較、電子郵件驗證、手機號碼 OTP 驗證、使用 OCR 進行身份證明文件驗證）。結果會進入您連接的 CRM、自動化服務或 Web 掛鉤端點。一切在一分鐘內完成。現在創建、設計、共享和驗證。
CHEQ
cheq.ai
進入市場安全領域的領導者。 a最近的研究表明，超過 27% 的網路流量是無效的，每年造成 420 億美元的損失。而且情況只會變得更糟。在當今的數位環境中，任何能夠存取網路的人都可以隨時隨地對任何網站造成重大損害，無論特定行業或國家。 CHEQ Essentials 運行先進的演算法和即時監控功能來檢測和阻止這些有害來源造成巨大損害。每次訪問都會經過 2,000 多次行為測試，如果檢測到無效 - 我們會阻止它。一旦您實施了 CHEQ Essentials，您的整個行銷週期就會變得純粹而乾淨。這意味著您將像昨天一樣做同樣的事情，但不會為那些浪費和有害的訪問以及欺詐點擊付費。 借助領先的市場進入安全...
Prove
prove.com
Prove 是企業讓客戶只需一支手機即可證明其身分的現代方式。 Prove 提供以手機為中心的解決方案，幫助客戶消除摩擦，同時增強安全性並增強消費者隱私和消費者選擇，從而吸引新消費者並與現有消費者互動。 Prove 的解決方案被各行各業的 1,000 多家企業所使用，包括銀行、金融服務、醫療保健、保險和電子商務。 Prove 有兩個主要解決方案+ MFA： • Prove Pre-Fill™ for Onboarding & Digital Acquisition，透過驗證消費者身分並在任何管道自動填入經過驗證的數據，幫助公司增加註冊量並減少開戶詐欺。 • Fonebook™ 數位服務，可協助...
SEON
seon.io
SEON 正在改變頂級詐欺和風險團隊打擊詐欺的方式。我們的詐欺和反洗錢平台使企業能夠在潛在威脅發生之前發現並預防它們。 API 優先的方法可讓您無縫吸引客戶，同時主動監控活動和旅程。我們的數位分析在透明的機器學習模型中使用獨特的數位和社交足跡。憑藉閃電般快速的即時分析和全面的決策引擎，您的詐騙團隊可以有效地擴展營運規模，而無需依賴以產生誤報和無上下文相關性而聞名的黑盒機器學習模型。其結果是精確的防詐欺和反洗錢 (AML) 解決方案，讓您的企業在全球範圍內佔據優勢。
Recorded Future
recordedfuture.com
Recorded Future 是全球最大的威脅情報公司。 Recorded Future 的情報雲提供跨對手、基礎設施和目標的端到端情報。 Recorded Future 透過開放網路、暗網和技術來源對網路進行索引，提供對不斷擴大的攻擊面和威脅態勢的即時可見性，使客戶能夠快速、自信地採取行動，以降低風險並安全地推動業務發展。 Recorded Future 總部位於波士頓，在世界各地設有辦事處和員工，與超過 75 個國家/地區的 1,800 多家企業和政府組織合作，提供即時、公正且可操作的情報。請造訪 Recordedfuture.com 以了解更多資訊。
Bolt Merchant
bolt.com
透過 Bolt 一鍵結帳，客戶轉換率增加 50%，銷售額增加。透過一鍵結帳、100% 詐欺退款保證、接觸 Bolt 網路上數千萬購物者等升級您的結帳流程。 Bolt 非常靈活且非常容易實施。與 BigCommerce、Magento 和 PrestaShop 等電子商務平台無縫連接。只需幾分鐘即可啟動，購物者只需幾秒鐘即可結帳。 Bolt 致力於讓線上購物變得簡單、可信且一致，從而讓數百萬快樂的購物者實現商業民主化。
Cognito
cognitohq.com
Cognito 身份驗證只需幾行程式碼即可在全球範圍內提供即時 KYC 和 AML 合規性、監視清單篩選等功能。
Chargebacks911
chargebacks911.com
Chargebacks911 的起源並非源自於銀行或支付。事實上，他們根本不屬於金融領域。該公司是由一些商人創立的，他們多年來一直致力於建立線上業務，卻發現自己的成功被客戶糾紛所吞噬。這段經驗激發了 Chargebacks911 的推出，作為業界第一個也是唯一一個端到端爭議管理服務。如今，他們提供可擴展的企業解決方案，以減少支付糾紛並收回因退款詐欺而損失的收入。該公司提供業界唯一基於績效的投資報酬率保證，使用專有的軟體和服務產品套件來提供經濟高效的端到端退款管理解決方案。難怪 Chargebacks911 受到超過 45,000 家商家的信賴，每年管理和保護超過 20 億筆交易。該公司總部位於...
Fraud.net
fraud.net
Fraud.net 經營第一個為全球數位企業和金融科技公司建構的全端詐欺、反洗錢和 KYC 平台。這個屢獲殊榮的雲端平台可協助各種規模的組織利用人工智慧驅動的風險情報來偵測欺詐，簡化客戶引導和交易監控工作流程，並利用即時、可操作的見解來實現更安全、更智慧和更有利可圖決定。 Fraud.net 是 AWS 合作夥伴網路的光榮成員。 AWS 基礎設施 + Fraud.net 的情報層 = 一個完整的、基於雲端的詐欺管理平台。 Fraud.net 利用 20 多種 AWS 服務來提供企業級風險管理和收入增強平台。 Fraud.net 每月代表全球金融服務和數位商務公司處理和分析數十億筆交易、應用程式...
Socure
socure.com
Socure 的專利機器學習平台透過專門構建的端到端解決方案套件，實現了無縫CIP/KYC 合規性、欺詐檢測、身份證件驗證和銀行帳戶所有權驗證的更高標準，從而實現了強大、行業領先的準確性在入職和整個客戶旅程中解鎖數位互動和參與的身份信任。