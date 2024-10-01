替代項 - Shortwave
Fastmail
fastmail.com
Fastmail 是一項電子郵件服務，為個人和組織提供付費電子郵件帳戶。 Fastmail Pty Ltd 是一家位於澳洲維多利亞省墨爾本的公司，以 36 種語言向全球客戶提供服務。持有的獨立公司。其主要伺服器位於紐約市和阿姆斯特丹；先前位於冰島的備份位置將被位於阿姆斯特丹的伺服器位置取代。
Titan Email
titan.email
Titan 是第一個以客戶為中心的電子郵件套件，專為專業人士和小型企業主創建，其功能旨在與客戶建立更深入、更有意義的關係。透過有用的內建工具（例如電子郵件範本、計劃發送功能、後續提醒等），Titan 提供了可簡化工作效率的電子郵件體驗。 Titan 的日曆、聯絡人清單和儲存可在收件匣內提供高效率的服務。 Titan 可與網站主機、網域註冊商和網站建置者集成，為客戶提供全套解決方案。 Titan Email 可在 Webmail、iOS 和 Android 裝置上使用。最適合：尋求全面的電子郵件套件以建立有意義的客戶關係的專業人士或小型企業。
Help Scout
helpscout.net
Help Scout 是一家全球遠端公司，是幫助台軟體供應商，總部位於麻薩諸塞州波士頓。該公司為客戶服務專業人員提供基於電子郵件的客戶支援平台、知識庫工具和嵌入式搜尋/聯絡小部件。 Help Scout 的主要產品（也稱為Help Scout）是基於網路的SaaS（軟體即服務），符合HIPAA 標準的幫助台。服務，包括Buffer、Basecamp、Trello、 Reddit 和 AngelList。除了波士頓辦事處之外，該公司還擁有一支遠距員工隊伍，共有 100 多名員工分佈在全球 80 多個城市。
Unroll.Me
unroll.me
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Clean Email
clean.email
清理收件匣中不需要的電子郵件。然後保持清潔。 Clean Email 可協助您更有效地管理因未讀取和不需要的電子郵件而超載的郵箱，同時確保您的資料安全並尊重您的隱私。使用我們的電子郵件收件匣清理應用程式清理電子郵件。
Front
front.com
Front 是現代客戶服務平台，可協助公司取悅客戶、吸引團隊並建立更強大的業務。我們重新設計了幫助台，以便跨每個客戶溝通管道進行即時團隊協作，然後透過人工智慧和自動化為其提供支持，以解決問題並幫助團隊更快地工作。無論客戶是在尋找簡單、即時的答案，還是針對最複雜的問題尋求個人化幫助，客戶都可以獲得卓越的服務，並且您可以獲得業務所需的分析和見解，以優化客戶體驗。從 ClickUp 到 Branch Insurance、Echo Global Logistics 到 Reed & Mackay，超過 8,500 家各種類型和規模的企業都依靠 Front 提供改變遊戲規則的服務來贏得併留住客戶。欲了解...
Krystal
krystal.uk
Krystal 是一家網路服務公司，成立於 2002 年，專門為世界各地的企業提供尖端工具和服務。我們以不同的方式做事，提供可持續的優質解決方案而不犧牲性能。如今，我們是英國最大的獨立網路託管公司，也是世界上唯一的共益企業網路託管和公有雲供應商。無論是我們屢獲殊榮的網站寄存、客製化雲端服務、VoIP 解決方案，還是出色的英國客戶支持，我們在產品、服務或地球優先的方法上都絕不妥協。我們由 100% 再生電力提供動力，在將利潤再投資於改善我們的服務後，我們將所有剩餘現金用於環保措施。我們抵消了整個員工的碳排放，並種植了數百萬棵碳捕獲、恢復棲息地的樹木。無論您的企業規模或抱負有多大，Krystal ...
Mail Butler
mailbutler.io
這是 Mailbutler，一個讓您的收件匣變得更聰明的電子郵件外掛程式。 Mailbutler 為您提供了大量有用的、可提高工作效率的功能，您可以直接在收件匣中存取這些功能。它透過提供智慧功能改進了 Apple Mail、Gmail 或 Outlook 電子郵件用戶端的本機功能。它提供了人工智慧驅動的電子郵件助手，可以為您編寫訊息，雲端交付，即使您的電腦處於離線狀態，也可以發送您預定的電子郵件，高級電子郵件跟踪，不需要收件人的批准，以及強大的聯絡人功能它可以幫助您改善客戶關係，以及許多其他智慧的、增強收件匣的功能。其中包括： • 智慧助理：人工智慧驅動的電子郵件助手，可以編寫、總結和改進訊息...
SaneBox
sanebox.com
SaneBox 是一款電子郵件管理工具，可幫助一般員工每週節省至少 2.5 小時，以便他們可以將更多時間花在收件匣之外。 SaneBox 成立於 2011 年，為個人和企業客戶提供全套電子郵件組織工具，以收回對收件匣的控制。
Paced Email
paced.email
Paced Email 是一款隱私優先的生產力工具，總部位於英國。我們幫助您實現更平靜的電子郵件收件匣，同時提供額外的隱私和身分保護。使用個人化或匿名的定速電子郵件地址來緩衝訊息，直到您需要它們為止。按天、按週或按月分批產生方便的摘要。只需單擊即可用作超級有效的一次性電子郵件提供者。使用我們的 Safari、Chrome 和 Firefox 相容外掛程式從瀏覽器建立一次性電子郵件地址。
Trengo
trengo.com
在 Trengo，我們致力於讓客戶滿意。我們相信，將對話轉化為關係是一種競爭優勢。在每次互動中釋放更多真正快樂的時刻將促進這種成長。客戶喜悅。總是。贏了。讓我們見面：https://trengo.com/getdemo
Zoho SalesInbox
zoho.com
Zoho SalesInbox 會根據最重要的交易自動對電子郵件進行優先排序和組織。它允許您直接從收件匣執行所有 CRM 活動。
Neo
neo.space
Neo 是一款電子郵件和成長套件，旨在加速小型企業和企業家的線上成長。超過 15,000 家小型企業信任 Neo。 Neo 是一款一體化商務電子郵件平台，您可以在其中獲得與您的品牌名稱相符的自訂商務電子郵件地址([email protected]) 以及有助於發展您的品牌的強大功能。企業電子郵件地址可以增加可信度，並為您的客戶和消費者灌輸對您品牌的信任，因為它是基於您的網域。最好的部分是什麼？如果您還沒有合適的域名，我們將協助您找到合適的域名！您還可以獲得一個網站來鞏固您的品牌的數位形象，並且不需要設定或編碼。 Neo 配備了一系列工具和豐富的網路郵件，包括整合的日曆和聯...
Gmelius
gmelius.io
Gmelius 可讓您在 Gmail 收件匣中實現出色的團隊合作。從 Gmail 內強大的共享收件匣、共享 Gmail 標籤、視覺化看板和智慧工作流程自動化開始，Gmelius 提供了一個獨特的協作平台，可與您的其他日常應用程式整合。將您喜愛的工具與我們獨特的雙向整合（包括 Slack 和 Trello）、公共 API 或透過 Zapier 連接在一起。 • 簡化電子郵件管理• 提高透明度和問責制• 自動化和優化工作負載分配• 簡化工作流程並自動化所有繁重工作Gmelius 提供市場上領先的共享收件匣解決方案，原因如下： 1. Gmelius 與您現有的產品無縫整合工具。 Gmelius 就位...
Tonkean
tonkean.com
Tonkean 是同類首個流程編排和體驗平台，可協助採購和法律等企業內部服務團隊創建人們實際遵循的流程體驗。 Tonkean 無縫地圍繞現有的政策和系統，讓內部團隊可以利用現有的資源做更多的事情。透過 Tonkean，您可以建立針對每個請求者的個人化流程，並使用 AI 自動接收、分類和解決每個請求。 Tonkean 擁有預先設定的流程範本庫和 100% 無程式碼工作流程編輯器，是 Google、Netflix、Instacart 和 Workday 等創新公司的首選自動化平台。透過全面的治理控制，您可以保證合規性，同時最大限度地提高採用率——所有這些都無需任何變更管理，也無需任何程式碼。 To...
Hiver
hiverhq.com
Hiver 是一個功能強大的溝通和協作平台，可協助使用 Google Workspace 的組織與其客戶、員工和供應商進行有意義的互動。使用 Hiver 的團隊可以有效管理多通路通訊、提供自助服務、自動化繁重工作、與他們喜愛的應用程式整合、確保 SLA 合規性並獲得即時效能洞察，以推動更好的業務成果。永遠不會離開 Gmail。 Hiver 的易用性、零學習曲線、世界一流的安全性和合規性以及 24x7 頂級支援使其成為全球 2000 多家公司值得信賴的軟體。 Flexport、Pluralsight、哈佛大學、Appsflyer、Oxford Business Group 和 Upwork 等均...
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker：用於潛在客戶勘探和電子郵件推廣的終極 SaaS 平台 使用 Leadspicker 提升您的業務勘探遊戲——這是一款專為結果驅動型行銷人員和銷售專業人士設計的突破性 SaaS 解決方案。透過 Leadspicker，您不再需要同時使用多種工具來進行潛在客戶挖掘和電子郵件行銷活動。該平台為您提供同一個數位屋頂下的一切。主要功能： 電子郵件外展功能：輕鬆向您的潛在客戶發送有針對性的行銷活動。透過電子郵件預熱和輪換功能，您可以確保您的外展活動發揮最大效力。智慧電子郵件配對：不再需要猜測！使用與潛在客戶的電子郵件提供者相符的用戶端發送電子郵件。無論您的潛在客戶使用 Outloo...
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Rooftop
getrooftop.io
在 Rooftop，我們正在重塑團隊發送電子郵件的方式。輕鬆管理@contact、@info 或@yourbrand 等群組電子郵件。
InMoat
inmoat.com
InMoat 透過讓您控制您的電子郵件首選項來增強您的收件匣。使用 InMoat，您可以透過選擇對您重要的電子郵件類型來維護有針對性的收件匣。其他不重要和非緊急的電子郵件將被過濾到您的@InMoat資料夾中以供稍後查看。無論您是想優先考慮團隊成員、行事曆邀請還是專案協作更新，InMoat 都能讓您掌控一切。 InMoat 總部位於德克薩斯州奧斯汀，由橫跨美國和加拿大的遠端團隊開發。
OutReachBin
outreachbin.com
OutReachBin 可讓您發送無限量的大量電子郵件，這些電子郵件會進入收件匣！獲得更多的開啟機會、更多的潛在客戶和更多的銷售。提高寄件者聲譽和送達能力。自動化和序列。切勿錯過後續行動。電子郵件個性化。提高寄件者聲譽。