替代項 - Shootsta
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一個視訊託管、分享和服務平台，總部位於紐約市。 Vimeo 在無廣告的基礎上經營，而是透過為影片內容製作者提供訂閱計劃並提供包含影片創作、編輯和廣播工具、企業軟體解決方案以及影片製作工具的軟體即服務 (SaaS) 來獲取收入。視訊專業人士與客戶和其他專業人士建立聯繫。 Vimeo 專注於在各種裝置上傳輸高畫質影片。 該網站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 於 2004 年創建，作為 CollegeHumor 的衍生產品，用於在同事之間分享幽默視頻，但為了支持 CollegeHumor 的日益普及而將其擱置一旁。 IAC 於2006 年收購了Colleg...
Loom
loom.com
錄製和分享螢幕、相機或兩者的視訊訊息。比輸入電子郵件或現場會議更快。可在 Mac、Windows、Chrome、iOS 和 Android 上免費使用。
Descript
descript.com
使用 Descript 錄製、轉錄、編輯、混音、協作和掌握您的音訊和視訊。免費下載→。
Synthesia
synthesia.io
只需輸入文字即可建立 AI 影片。易於使用、便宜且可擴展。直接透過瀏覽器與真人演示者製作引人入勝的視頻
Dropbox DocSend
docsend.com
免費試用我們的安全文件共享平台。立即知道文件何時開啟以及閱讀了哪些頁面。
Zight
zight.com
適用於 Mac 和 PC 的 CloudApp 螢幕錄製軟體。錄製影片、網路攝影機、GIF、擷取螢幕並立即將其分享到雲端。
Rephrase.ai
rephrase.ai
由生成式人工智慧和您提供支援的文字到影片。 Rephrase Studio 是一個文字到影片產生平台，可消除影片製作的複雜性，使您能夠在幾分鐘內使用數位化身創建具有專業外觀的影片。
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一個人工智慧驅動的音訊和視訊創作平台，可協助專業和業餘播客在幾秒鐘內創建、編輯和分發生產品質的播客。該公司的使命是透過專業而有趣的易於使用的工具使廣播故事的傳播變得民主化。
Rewatch
rewatch.com
為您的整個團隊提供支援的視頻 Rewatch 是協作視訊工作區，旨在幫助團隊了解更多資訊並快速採取行動。
Cincopa
cincopa.com
Cincopa 是一個照片和影片託管平台，為幻燈片、照片庫、影片播放器、私人影片託管解決方案等提供各種設計
Grain
grain.com
透過 Zoom 即時錄製、轉錄、剪輯和分享影片。現代團隊的必備工具。
Hippo Video
hippovideo.io
類別領先的視訊訊息傳遞平台，受到面向客戶的團隊的青睞。
Panopto
panopto.com
Panopto 是一家軟體公司，提供講座錄製、截圖、視訊串流和視訊內容管理軟體，通常用於電子學習環境。該公司是卡內基美隆大學(CMU) 的衍生公司，由卡內基美隆大學的兩位教授William Guttman（現任執行主席）和William Scherlis 於2007 年創立，此外還有現任首席執行官( CEO) Eric Burns 和連續創業家Brad Winney該公司以線上講座技術提供者而聞名。
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是一家總部位於安大略省基奇納的軟體公司，開發用於託管和分析視訊效能的軟體。公司成立於2010年5月。
Vowel
vowel.com
召開富有成效的會議的最簡單方法。 視訊會議、即時會議轉錄、即時錄音以及協作議程 + 筆記 — 全部集中在一個地方。
Allego
allego.com
虛擬學習和支援解決方案的市場領導者。使用專為當今的分散式團隊建立的行動平台來轉變您的組織。
Claap
claap.io
減少會議。多做事。 錄製螢幕的快速視頻，獲取上下文反饋並做出決定。協調混合團隊的現代方式。
Sendspark
sendspark.com
透過視訊與客戶建立聯繫。推動更多參與。建立人際關係。提高電子郵件轉換率。
Gan AI
gan.ai
企業使用 Myna 創建個人化視頻，並透過自訂登陸頁面或 Webhook 在任何接觸點與用戶分享。
OneMob
onemob.com
隆重介紹 OneMob - 終極一體化平台，可在幾秒鐘內建立、分享和追蹤美麗的微型網站！無論您從事銷售、行銷、客戶成功或內容創作者，OneMob 都能提供您提升外展範圍並吸引更多關注、參與和回應所需的一切。借助 OneMob 強大的微型網站建立器、內容上傳器和管理功能，您可以輕鬆創建令人驚嘆的客製化微型網站，以專業且引人入勝的方式展示您的品牌和內容。您將可以訪問各種模板和標記選項來自訂您的微型網站，以匹配您的品牌並瞄準您的受眾。但這還不是全部 - OneMob 包含多種功能，可幫助您像專業人士一樣創建、分享和追蹤您的內容。您可以使用 OneMob 的移動、網絡和屏幕錄像機隨時隨地創建視頻，並使...
BombBomb
bombbomb.com
快速輕鬆地獲得更好的結果將影片添加到任何電子郵件中。
Tolstoy
gotolstoy.com
開始與您的客戶進行面對面的對話。
mmhmm OOO
ooo.mmhmm.app
與朋友一起打造身臨其境的視訊體驗。其他視訊通話應用程式可以讓你在你的臉或你正在看的東西之間進行選擇。借助 OOO，您可以拍攝眼前的情況並在同一個螢幕上分享您的即時反應，這樣您就可以身臨其境。
Dubb
dubb.com
全球以銷售為中心的視訊交流平台 - Video Your Self
Quickpage
quickpage.io
Quickpage 是一款銷售影片跟進工具，可將參與度提高 200%。視訊電子郵件和簡訊是銷售的未來。
Covideo
covideo.com
在幾分鐘內記錄、發送和追蹤視訊電子郵件和文字。使用 Covideo 消除噪音 - 專為更聰明的外展而構建的簡單解決方案。
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal（以前稱為 Screencast-O-Matic）為協作視訊創建和共享提供直覺、有效的工具和服務，每個人都易於使用，包括螢幕錄影機、螢幕擷取、視訊編輯器和視訊託管服務。 ScreenPal 是每個人必備的影片創作和分享解決方案。我們的使命是提供易於使用、易於訪問的工具，使創作者能夠透過影片捕捉想法、分享知識、吸引觀眾並評估理解情況。 ScreenPal 受到財富100 強公司和美國100 強大學中98 所的信賴，自2006 年以來一直幫助全球社區捕獲和共享超過1 億個視頻。應用程式。我們基於雲端的安全託管平台允許任何規模的組織管理、品牌化和共享內容，透過視訊分析追蹤效能，並透...
StoryXpress
storyxpress.co
StoryXpress 是一個基於雲端的企業視訊平台。大規模影片創建、個人化、託管和分析，以促進行銷和銷售。
Sendler
sendler.ai
透過自動生成的個人化影片擴展您的業務 透過人工智慧驅動的個人化影片迎接銷售溝通的新時代，保證產生變革性的影響。
Trainn
trainn.co
現代團隊的客戶培訓平台。 建立產品影片和互動式指南、知識庫以及包含測驗和認證的學院 - 所有這些都無需依賴設計和開發。