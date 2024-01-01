替代項 - Sessionize
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
Whova
whova.com
適用於現場、混合和虛擬活動的一體化活動管理軟體
Wrike
wrike.com
只有 Wrike 的工作管理平台可以讓您的團隊全面了解並控制所有任務和專案。專案管理軟體從未如此具有協作性。
Zoho Backstage
zoho.com
更聰明、更好地舉辦您的活動。 Zoho Backstage 是一款活動管理軟體，使活動組織者能夠以更高的效率和影響力規劃和舉辦會議、聚會和產品發布會。
Aisle Planner
aisleplanner.com
適合現代活動專業人士的簡單、強大且完整的軟體解決方案。
Tripleseat
tripleseat.com
Tripleseat 是一款線上餐飲和活動管理軟體，可增加餐廳、飯店和獨特場所的銷售額並簡化預訂。
HeySummit
heysummit.com
舉辦精彩的虛擬活動、會議、課程等，與您的受眾互動，並透過活動為基礎的行銷來發展您的社群。
ExhibitDay
exhibitday.com
ExhibitDay 是貿易展管理者、參展商和活動團隊的貿易展規劃、專案管理和協作工具。
Event Staff
eventstaffapp.com
快速找出誰有空工作，透過簡訊聯繫您的員工，透過打卡追蹤時間，並與薪資服務整合。
Eventeny
eventeny.com
您有一個事件管理系統！在一個方便的地方輕鬆管理現場活動、混合活動和線上活動中的所有事項！
Hubilo
hubilo.com
舉辦更好的活動來推動實際收入。 每一次活動都是增加收入的機會—無論發生在哪裡。優先考慮來自單一平台的管道，包括網路研討會、觀看聚會、演示、會議和可轉換的現場活動。
Eventzilla
eventzilla.net
Eventzilla 可讓您在一個地方設定自訂註冊表單、發送電子郵件邀請並管理取消。活動參加者可以在線上註冊並進行安全的線上付款。
QuickStaff
quickstaffpro.com
Quickstaff Pro 是一款簡單易用的日程安排軟體，專為零工經濟中的活動專業人士量身定制。由於員工必須「邀請」並「接受」每項工作，因此普通的日程安排工具不起作用。我們的軟體可讓您建立活動，我們會邀請您的員工，同時監控他們的反應。 Quickstaff Pro 還允許您建立輪班和自訂角色。您可以將重複作業儲存為模板，並直接在應用程式中新增註解、說明和附件。我們的儀表板和日曆為您提供即將發生的事件的快照，並為每個事件提供紅色/黃色/綠色指示器，讓您一目了然地知道自己所處的位置。 Quickstaff Pro 提供 14 天無風險試用，可隨時取消。
HelloSponsor
hellosponsor.com
HelloSponsor 是領先的基於雲端的活動管理軟體，可協助品牌簡化和集中活動策劃和行銷的所有核心流程。財富 500 強公司和高成長新創公司將我們用作全公司範圍的活動追蹤系統，以管理贊助、貿易展覽、會議、內部活動等。該軟體是根據多年的活動行銷領域經驗而建立的。迄今為止，我們的團隊已共同策劃和管理了 2,000 多場各種類型和規模的活動。
Event Smart
eventsmart.com
在您自己的 Event Smart 網站上組織無限量的活動，並以您所在的國家/地區和貨幣免費出售無限量的付費門票。
Eventplanner
eventplanner.net
eventplanner.net 讓每個人都能更輕鬆地舉辦非凡的活動。我們的活動軟體擁有您規劃真正難忘的活動所需的一切工具 - 一切都在一個方便的地方！我們的平台可讓您發現世界上最好的活動供應商和場地。
EventOnline
eventonline.be
EventOPS 是一款基於網路的軟體，專為各種規模的活動經理、供應商和設計師而設計。
Event Logic
eventlogic.se
在日益數位化的世界中，我們相信挑戰和改變人們尋找、規劃和舉辦會議、活動和會議的方式。為此，我們確保了解活動策劃者及其組織在努力創建人與人之間成功會議的過程中面臨的最困難的挑戰。這催生了 Event Logic，這是一個幫助活動策劃者規劃、尋找和比較供應商以獲得最佳價格和預訂結果的平台。
Reposite
reposite.io
Reposite 是業界領先的規劃工具，可促進供應商發現並簡化團隊規劃人員的協調。
Joi
joi.events
在規劃活動時，您是否會花費數小時手動更新電子表格和文件？如果答案是肯定的，那你需要 Joi。 Joi 是唯一一款可以消除電子表格難題的活動規劃軟體。 Joi 獨特的架構意味著您可以在幾分鐘內完成通常需要數小時才能完成的任務。建立和分享您的計劃或議程、創建精美的網站和活動應用程式、管理任務、安排所有現場活動並輕鬆協作。所有這些的價格意味著您可以透過使用 Joi 來賺錢。
Slingshot
slingshotapp.io
Slingshot 透過與專案管理和協作功能無縫整合的即時分析來支援資料驅動的決策。 Slingshot 以全面的商業智慧引擎為核心，為用戶提供與其資料來源和平台的直接鏈接，使他們能夠提取有價值的見解，並將其轉化為具有視覺吸引力的儀表板，可以輕鬆地在團隊之間共享。將您的見解轉化為行動，並透過強大的專案管理功能將任務與關鍵舉措無縫結合，確保每個人都透明、清晰地按時完成任務。 Slingshot 提供對超過 75 個預建、可自訂項目、工作區和儀表板模板的廣泛庫的訪問，這些模板專為各種規模的團隊、行業和部門而設計，可簡化他們的日常運營。今天就開始使用 Slingshot！
RSVPify
rsvpify.com
受到 30% 財富 500 強企業信賴的領先線上票務和活動管理平台。輕鬆管理大大小小的活動，讓您的品牌成為焦點。強大的功能包括電子郵件邀請、線上註冊和回覆、自訂資料收集、賓客名單管理、選單首選項、子活動管理、活動隱私/排他性、拖放座位表、簽到等等。
MICE Operations
miceoperations.com
MICE Operations 為活動場地、餐飲公司和活動專業人士提供強大的線上活動規劃和管理軟體。活動策劃 – 不必擔心 Word 文件、電子郵件以及在不同地方尋找資訊。 MICE 透過完美概述您的所有活動資訊、計畫和文件，讓您充滿信心。預訂小工具 – 透過您網站上的預訂小工具，您可以 24/7 處理活動請求，客戶可以整理她正在尋找的活動。一旦它進入您的收件箱，您的（數位）提案只需幾分鐘即可準備就緒。發票 – MICE 允許您只需點擊幾下即可發送活動發票，按照您想要的方式查看，並使發票變得輕而易舉。它專為活動和酒店業而構建，原生支援每種產品的多種增值稅率。訊息 – MICE 會追蹤您與客戶或...
Map D
mapdevents.com
Map Dynamics 現已更名為 Map D——最簡單的銷售和舉辦下一場活動的解決方案。使用 Map D 讓展位銷售變得輕而易舉，並將複雜的活動物流從您的待辦事項清單中剔除。在可用的最簡單的解決方案中管理和執行任何類型的活動所需的所有活動規劃功能。
Evenium
corp.evenium.com
Evenium 提供直覺的技術，讓您可以輕鬆管理您的活動，同時為您的與會者提供更好、更有吸引力的體驗。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時提供您實現價值最大化所需的資料和見解。以互動為核心，Evenium 使您能夠創建動態的互動式學習環境，讓參與者能夠與內容、演講者以及彼此進行即時互動。票務與註冊 確保每個人（包括您自己）都能享受無縫的註冊流程： • 在一個地方管理註冊、票務和付款。 • 使用我們易於使用的網站建立器建立自訂活動網站。 • 演講者和與會者均可輕鬆線上註冊。 • 自動提醒、後續電子郵件和詳細分析。活動管理 專注於為您的參與者提供引人入勝的體驗，而我們則負責後勤工作： ...
Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang Volunteer（以前稱為 InitLive）為計劃和活動提供一體化的員工和志工管理解決方案。 Bloomerang Volunteer 的解決方案透過網路和行動應用程式簡化了員工和志工的招募、日程安排、管理和通訊。非常適合管理任何規模的員工和志工團隊的組織、非營利組織和活動製作人。 Bloomerang Volunteer 是唯一可以支援活動人員管理和日常志工專案管理的平台。透過使用 Bloomerang Volunteer 實現營運自動化和改善運營，我們的客戶可以擴大他們的計劃和活動，擴展能力，同時減少管理時間，並依靠先進的數據報告來衡量他們的成功。 Bloomer...
Eventee
eventee.co
由於行動和網路應用程式直覺、美觀的介面，我們的客戶每次活動都能覆蓋 70% 以上的用戶群。 Eventee 功能可讓您有效管理活動、提高與會者參與度並改善整體活動體驗。功能包括：活動安排、即時問題和民意調查、直播、研討會預訂、新聞源、網路、合作夥伴展示、自訂整合、自訂品牌、活動分析等。請造訪 https://eventee.co 開始免費試用！
Perfect Venue
perfectvenue.com
立即在 PerfectVenue.com 開始免費試用！無需信用卡。 Perfect Venue 透過提供易於使用且價格實惠的系統來簡化活動銷售流程，為獨立餐廳、飯店集團和所有類型的場所提供協助。 Perfect Venue 使我們的客戶能夠在一處無縫收集潛在客戶、發送提案、管理可用性、產生 BEO 和接受付款。
Grip Events
grip.events
Grip 是專為業務關係而建構的人工智慧驅動的活動平台。它可以幫助 SXSW、RX 和 Clarion Events 等活動組織者建立、維護和追蹤多個活動參與者之間的關係。
Agorify
agorify.com
Agorify 站在活動技術民主化的前沿，我們相信高品質、高效的活動管理解決方案應該是易於取得且價格合理的。我們的平台體現了這項承諾，提供了一系列專為各種規模和預算的活動而設計的功能： - 自助服務亭解決方案：透過我們直觀、高效的自助服務終端系統簡化與會者簽到。 - 活動應用程式：透過功能豐富且可自訂的活動應用程式增強參與者的參與度。 - 票務和註冊：透過我們用戶友好的票務系統簡化註冊流程。 - 潛在客戶檢索：利用我們先進的潛在客戶檢索技術，最大化社交機會並追蹤參與。借助 Agorify，世界各地的活動組織者都能夠打造高品質、低成本、令人難忘且高效的活動。
Groupize
groupize.com
Groupize 是現代會議管理的首選解決方案。 Groupize 是一個專為各種規模的團體、會議和活動而設計的易於使用的綜合平台，將差旅、支出和合規性統一起來，同時為策劃者和與會者提供令人驚嘆的體驗。 Groupize 支援各種規模的會議，將規劃和組織、旅行物流、支出管理和注意義務集中在任何人都易於使用的便利平台上。無論是會議、場外銷售、小型公司會議、培訓和入職靜修、招聘和賓客旅行，還是專案和團隊旅行，Groupize 都涵蓋廣泛的用例，因此公司可以將其會議管理整合到一個地方。從採購到與會者管理和登記，到注意義務跟踪，再到綜合旅行預訂，基於雲端的平台可自動化並簡化企業會議和活動規劃的後勤工作...
ClearEvent
clearevent.com
ClearEvent 是一款專為當今的活動策劃者和組織者打造的一體化活動管理軟體。無論您是小型志工團體還是專注於活動的大型組織，透過 ClearEvent，您都可以立即開始銷售門票、接受付款並建立豐富的可自訂註冊表單。我們的行動活動應用程式可提供卓越的與會者體驗，而我們的智慧預算工具可讓您的財務狀況得到控制。透過有針對性的通訊工具、輕鬆的日程表建立和發布以及強大的作業管理功能，最大限度地發揮您的活動潛力。享受自訂品牌的簡單性、集中式聯絡人資料庫的便利性以及頂級安全性和可訪問性的保證。借助 ClearEvent，您的活動的各個方面都會得到簡化、安全並為成功做好準備，並得到一流的客戶支援的支援。改...
eventPower
eventpower.com
eventPower 為活動製作者提供強大的客製化線上和現場註冊解決方案。該系統作為自助服務或客製化的全方位服務解決方案提供。
Fourwaves
fourwaves.com
Fourwaves 是為研究人員和活動組織者提供的會議管理解決方案。透過 Fourwaves，您可以輕鬆管理從虛擬海報會議到全球會議的任何科學活動。一些功能包括： - 活動網站建立器 - 註冊和支付工具 - 摘要管理 - 同行評審工具 - 混合/虛擬 Web 應用程式 - 虛擬海報會議 - 直觀的組織者面板 為任何活動提供一體化解決方案，快速快捷以及Fourwaves 全程的專業客戶支援。
Planning Pod
planningpod.com
適用於活動策劃者和場地的排名第一的一體化活動管理軟體。 了解超過 20K 專業人士如何利用我們完整的線上活動管理軟體每月節省 62 多個小時並簡化流程和通信
Cadmium
gocadmium.com
Cadmium 簡化了現場、混合和虛擬活動的製作，並透過一個旨在捕捉人、想法和知識的化學反應的單一、靈活的平台最大限度地發揮線上學習的價值。該公司的軟體產品受到全球 900 多家內容驅動型組織的信賴，能夠為他們的活動和教育計劃創造收入、提高客戶保留率並降低營運成本。欲了解更多信息，請訪問 https://gocadmium.com。
Attendease
attendease.com
用於企業活動和會議策劃管理的尖端軟體。 Attenease 是策劃者和會議組織者的終極活動管理解決方案。從面對面到混合和虛擬，我們的平台涵蓋了您活動生活方式的各個方面。透過我們的網站建立器、電子郵件行銷和與會者註冊進行無縫推廣。掌控活動細節，從演講者和參展商到日程安排和票務。 attendease 讓每個人都能輕鬆建立和管理活動，它簡化了流程，確保在幾分鐘內取得成功。 attendease 非常適合尋求以下服務的組織： ✔ 合理且可預測的技術成本，無意外費用✔ 簡化與會者溝通，以吸引、通知和參與以推動成果✔ 在整個與會者旅程中提供一致的品牌體驗✔ 輕鬆實現✔ 推動註冊體驗，提高轉換率並減少流失...
Eventene
eventene.com
Eventene 是一款一體化活動管理系統，用於在單一平台上建立、組織和運行所有活動。無論您的活動是現場活動、虛擬活動還是混合活動，Eventene 都能提供最現代、靈活且可擴展的解決方案。
Eventtia
eventtia.com
Eventtia 是一款一體化活動管理平台，可協助大型企業創建獨特的面對面、混合和虛擬活動。 Eventtia 的可自訂功能和 API 整合使世界領先的公司能夠有效管理與會者、創建引人入勝的電子郵件和簡訊活動並產生有價值的數據。迄今為止，Eventtia 已幫助 Pernod Ricard、Dior、Toyota、Richemont 集團和 Pierre Fabre 集團等 7,200 多家客戶在全球創建和組織了 30,000 多場活動。
PheedLoop
pheedloop.com
PheedLoop 是一個真正的端到端現場、虛擬和混合活動管理和參與平台。 PheedLoop 支援一切，從本地串流媒體、虛擬展廳、徽章列印、註冊、同步演講者/參展商入口網站和即時行動應用程序，到現場簽到、平面圖、自動調查、本地視訊網路和參展商/贊助商貨幣化系統。 PheedLoop 是終極簡化的活動管理系統，可供各種類型和規模的活動使用，最多可容納數萬名參與者。 PheedLoop 主要為企業、協會、學術和政府客戶提供服務，包括 Shopify、IBM 和加拿大政府。
RainFocus
rainfocus.com
RainFocus 是一個從頭開始建立的下一代活動行銷平台，用於擷取、分析和利用前所未有的資料量，以顯著改善活動和會議。作為一個真正的 SaaS 平台，RainFocus 透過單一儀表板簡化了活動註冊、內容管理、參展商活化和現場體驗。節省時間、提高參與度並最大限度地提高每次活動的活動價值。
Cvent
cvent.com
Cvent 為任何活動和每一次活動提供一體化活動平台。我們的平台簡化了活動生命週期每個階段的管理，同時為您提供實現價值最大化所需的數據和見解。無論是面對面、虛擬還是混合方式，您都將擁有一個單一平台，其中包含尋找供應商、吸引與會者、最大化贊助商價值以及捕獲重要活動數據所需的一切。作為活動行銷和管理技術領域的全球領導者，Cvent 具有獨特的優勢，可以為您的各種類型、規模和複雜性的活動提供支持
Cooltix
cooltix.hu
票務促進您的成長 - 以最低的費用比以往更輕鬆地出售您的門票！ - 為您的活動提供獨特的個人化頁面 - 易於使用的平台，您可以在其中管理您的活動 - 用於追蹤您的銷售業績的報告和分析工具 - 每天獲取您的收入 - 等等。
EventCreate
eventcreate.com
在幾分鐘內創建一個漂亮的活動網站。建立活動網站、收集註冊、出售門票並在線上宣傳您的活動。可靠、安全。受到全球超過 1,000,000 人的信賴，包括 Nike、MIT 和 Refinery29 的規劃者。
EventBookings
eventbookings.com
EventBookings 是一個簡單、易於使用的活動票務解決方案，適用於所有類型和規模的活動。註冊、直播您的第一個活動並在線售票。
Shocklogic
shocklogic.com
Shocklogic 比其他科技公司更了解會議產業的需求。我們成立於 1997 年，近 25 年來一直關注活動技術的脈動。我們廣泛的軟體和服務套件在舉辦尖端活動的各個方面為活動組織者提供支持，無論是現場活動、虛擬活動還是混合活動。 Shocklogic 團隊由充滿活力、勢不可擋的技術專家、協會專家和活動組織者組成，是我們最大的驕傲。我們由 20 多個國家的員工組成，是一家具有全球視野的多元化公司，但我們對待客戶和團隊成員就像對待家人一樣。我們是一家屢獲殊榮的家庭經營、以價值為中心的公司，擁有國際客戶群，其中包括一些世界上最大、最複雜的組織。在 Shocklogic，您的活動就是我們的熱情。
EventTitans
eventtitans.com
EventTitans 是一款強大且可自訂的解決方案，適用於各種規模的活動，包括現場活動、混合活動和 3D/2D 虛擬體驗活動。它是一個以贊助商為中心的平台，具有 150 多個功能和自訂功能，專為活動自動化而建置。我們的平台簡化了從活動前階段到活動後每一步的管理，並使整個流程自動化，為您節省了近 50% 的管理成本和時間。我們的使命是推動參與—首先也是最重要的—為您帶來更大的業務成果。 EventTitans 是一款一體化活動管理平台，可簡化所有重要功能，包括票務、簡化的與會者/贊助商/演講者自助註冊流程、遊戲化、來賓簽到/步入、與會者參與以及捕獲重要的實時資訊事件分析。我們內建的 CRM 可...
InEvent
inevent.com
InEvent 由活動專業人士和 A/V 專家組成，他們致力於突破網路研討會和活動技術的界限。我們的產品為企業公司提供卓越的體驗，賦予他們白標解決方案，透過軟體和硬體解決方案創建面對面、虛擬和混合活動。所有這些都由專門的 24/7 客戶服務支持，100% 都是人類。 InEvent 整合平台包括飯店和住宿、旅行和物流、網路廣播、即時參與、順利註冊、動態網路、強大的行銷自動化、客製化網站和行動應用程式、即時分析、高效能信標和 100 多個其他功能，提供互動和沈浸式體驗。我們已成功為超過 50,000 場活動和網路研討會提供服務，全球與會者超過 200 萬，串流媒體時長超過 60 多萬分鐘。無論您...
Expofp
expofp.com
適用於展覽、博覽會和貿易展覽的平面圖管理軟體。使用 3D 地圖、互動式參展商清單、內建分析、按展位、類別、公司名稱等搜尋來建立平面圖。
Explara
explara.com
Explara 幫助創意企業家和小型企業透過活動、線上銷售、社群和群眾募資獲利。