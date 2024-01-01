替代項 - Serchen
SourceForge
sourceforge.net
SourceForge 是一項 Web 服務，為軟體消費者提供一個集中的線上位置來控制和管理開源軟體專案和研究業務軟體。
Capterra
capterra.com
Capterra, Inc. 是一家免費線上市場供應商，充當軟體產業內買家和技術供應商之間的中介。該公司透過用戶評論和研究幫助消費者選擇滿足其需求的軟體。
G2
g2.com
根據用戶評級和社交數據比較最佳的商業軟體和服務。針對 CRM、ERP、HR、CAD、PDM 和行銷軟體的評論。
GetApp
getapp.com
發現 2022 年最佳商業應用程式並查看超過 100 萬個經過驗證的評分和評論。取得數據驅動的建議並閱讀深入的描述，為您的團隊找到合適的工具。
Software Advice
softwareadvice.com
搜尋軟體可能會讓人不知所措。讓我們幫忙。我們可以協助您在短短 15 分鐘內免費找到適合您業務的軟體。
TrustFinance
trustfinance.com
最值得信賴的金融服務評論平台。 用戶評論、資訊、服務和公司見解都集中在一處。
Taloflow
taloflow.ai
Taloflow 可以為您的用例確定最佳的雲端基礎架構和 API 產品，為您的每個重大決策節省數週時間進行令人費解的分析。
We Suggest Software
wesuggestsoftware.com
wesuggestsoftware.com 是一個自有的軟體目錄，提供有關從會計到瑜伽 (A-Z) 等所有業務領域的軟體的評論和建議。該網站允許訪客就他們所需的任何軟體撰寫評論、建議和詢問。 該平台對於向客戶生產、銷售和分發軟體的公司也很有用。他們可以使用我們網站上最好的功能免費註冊和行銷他們的軟體。該網站還允許軟體公司和軟體行業的專業人士發布有關其軟體的新聞和貼文。 該網站上發布的任何內容每天都可以輕鬆覆蓋超過 50,000 名用戶，該網站與 10-30 多個社交媒體利基群體和社區相連。
Tekpon
tekpon.com
Tekpon 是一個軟體聚合器和潛在客戶開發網站。 首先，Tekpon 的目的是幫助個人和組織對軟體產品做出明智的決策，幫助他們降低成本，並創建適當的必需軟體堆疊。 其次，它旨在幫助軟體公司以專業和資訊豐富的方式推廣和接觸買家。 最後，Tekpon 希望透過一種新的創新方式來保留和幫助用戶和供應商，從而創新軟體潛在客戶開發領域。 這意味著，服務提供者可以為用戶提供客製化優惠，直接與他們互動並在平台上為他們提供幫助，最後但並非最不重要的一點是，分享有關功能、定價和即將推出的功能的詳細信息。 此外，我們的長期目標是成為世界上最大的軟體百科全書。
StackRadar
stackradar.co
一個無程式碼和低程式碼技術工具的社群和管理，幫助各種個人和企業理解、建構、整合和擴展他們的技術堆疊。
Reviano
reviano.com
審查、比較和評估小型企業軟體。使用 Reviano 的產品評論集進行並排比較，找到適合您業務的軟體。
PRmarketing.tools
prmarketing.tools
PRmarketing.tools 是公關和行銷工具（軟體和服務）的目錄。它可以讓您透過提供匯總的用戶滿意度指數以及促進選擇的各種功能來選擇最佳的公關和行銷工具。 PRmarketing.tools 也為 MarTech 產業提供與工具相關的促銷代碼、新聞、分析和數據。 PRmarketing.tools 的目錄包含以下工具： * 市場研究與行銷策略規劃。 * 打造您的品牌。 * 透過不同管道推廣您的品牌。 * 與您的受眾互動並自動化行銷活動。 * 將您的受眾轉化為潛在客戶和客戶。 * 留住您的客戶。 除了匯總的用戶滿意度指數外，我們還為每個列出的軟體和服務提供我們的評論，並讓用戶分享他們...
SoftwareReviews
softwarereviews.com
SoftwareReviews 的使命是提升買家和供應商的 B2B 軟體體驗。我們為組織提供最佳數據、見解和建議，以改善軟體購買和銷售體驗。 我們以行動為導向的研究和諮詢服務將我們以客戶體驗為中心的評論與數十年的技術覆蓋相結合，為 B2B 軟體市場提供獨特的見解。對於買家來說，我們經過驗證的軟體選擇方法、客戶洞察和技術顧問有助於最大限度地提高技術決策的成功率。對於提供者來說，我們透過專家分析師、操作方法研究、以客戶為中心的行銷內容以及對買家環境的全面分析，幫助建立更有效的行銷、產品和銷售流程。 SoftwareReviews 是 Info-Tech Research Group 的...
TechnologyCounter
technologycounter.com
科技專櫃是一個線上軟體推薦平台。 他們幫助企業、專業人士和組織找到最佳的軟體解決方案。 技術櫃檯連接商業技術的買家和賣家，為買家提供最好的軟體，為供應商提供理想的受眾。這有助於他們改善業務並簡化營運。
SoftLead
softlead.ro
Softlead 是羅馬尼亞軟體生態系統中最重要的 B2B 參與者，可協助公司根據其數位 DNA 選擇正確的軟體解決方案。 Softlead 以 B2B 企業軟體市場推出，成功幫助超過 15,000 家公司選擇並實施適合其業務的軟體解決方案。 每家公司都是獨一無二的，Softlead 將 Softlead 從一個有用的市場轉變為一個智慧、簡單且直覺的工具，可以識別您的數位 DNA，幫助您做出最佳的數位轉型決策。
SaaS Hub
saashub.com
SaaSHub 是一個獨立的軟體市場。 SaaSHub 的目標是客觀、簡單，是您研究新服務以幫助您發展業務時的第一站。 SaaSHub 將協助您找到替代品以及您已使用的產品的評論。
ITreview
itreview.jp
ITreview 軟體用於 IT 產品的研究和建議。它為日本 IT 專業人員提供了一個執行 SaaS 產品審查的集中平台。該軟體旨在透過提供有助於自動建立產品比較表的工具來促進決策。這些表格使用人工智慧技術進行產品診斷，向使用者提出替代方案。它還為用戶提供客戶管理、協作、網路安全和營運管理的工具。它旨在透過具有成本效益的策略來促進公司資源的最佳化利用。管理人員可以使用這些工具來簡化和最佳化內部工作流程系統。
Growth Tools
growthtools.com
成長工具是一項每月一次的輔導服務，使您幾乎不可能在吸引更多客戶方面失敗。我們將經過驗證的成長手冊與一對一輔導和同儕支持相結合，這樣您就不會不知所措、陷入困境或不知道下一步該做什麼。 一個包含數百種不同工具的資料庫，成功的成長駭客使用這些工具來執行不同的任務，從分析、管理社群媒體貼文到公關推廣活動。
Awardo
awardo.co
Awardo 是一家歐洲公司，提供經過驗證的業務技術的 B2B 市場。基於評論的平台旨在使搜尋過程變得更加容易，並在一個地方提供可靠的軟體解決方案和服務提供者。 公司位於中歐、東歐、東南歐交會處的羅馬尼亞首都布加勒斯特，立志成為該地區頂尖的商業技術評測平台。
Appvizer
appvizer.com
幫助專業人士找到合適的軟體來提高工作競爭力和生活品質。 Appvizer 是一款軟體比較器，專業人士可以輕鬆找到可以讓他們更聰明地工作的軟體。 無論您是企業家、經理、獨立人士還是顧問，Appvizer 都能為歐洲、英國、美國和拉丁美洲的所有專業人士提供指導。 他們如何讓魔法發生？ - 他們對包含 10,000 多個軟體的廣泛目錄進行了本地化，團隊不斷更新和豐富這些軟體，以滿足每個國家/地區的特定需求。 - 他們透過文章和影片提供具體的解決方案，旨在解決用戶每天遇到的專業挑戰。 - 他們利用機器學習技術來幫助使用者搜尋最好的資訊和軟體。
FeaturedCustomers
featuredcustomers.com
FeaturedCustomers 是全球唯一的B2B 商業軟體和服務客戶參考平台，透過供應商驗證的客戶參考內容（例如客戶感言、成功案例、案例研究和客戶影片）幫助潛在B2B 買家研究和發現商業軟體和服務。每天，該平台都會幫助影響數以千計的 B2B 買家在購買週期最後階段的購買決策，從財富 500 強公司到中小型企業。
DiscoverCloud
discovercloud.com
決策者尋找並比較數十個類別的商業軟體和工具，包括：CRM、專案管理、銷售智慧、行銷自動化、商業智慧、電子商務軟體、發票、計費、APM、社交監控、SEO、服務台、安全、備份＆ 更多的。 DiscoverCloud 由 Chekkt Limited 擁有和營運。
CrowdReviews.com
crowdreviews.com
CrowdReviews.com 是一個由人群提供評論和排名的線上平台。 其不斷增長的用戶名單不斷提交有關其產品和服務體驗的回饋。這決定瞭如何使用我們超現代、最先進的排名演算法對單一產品或服務進行比較排名。
B2B Stack
b2bstack.com.br
在 B2B Stack 上，您可以找到 B2B 業務領域最常用工具的最佳評論。了解每天使用您考慮購買的工具的專業人士的意見。 在購買前發現並比較用戶所經歷的品質和缺陷，而不必僅依賴賣家給予您的信任。 您對您使用的服務滿意嗎？或者您購買的工具遇到問題嗎？與用戶和未來用戶分享您的體驗。向老用戶學習使用您購買的解決方案的最佳方法。
SoftwareSuggest - Usser
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest 是一個線上平台，可協助企業、組織和專業人士選擇最佳的軟體解決方案。 SoftwareSuggest 透過列出、審查和比較商業軟體來簡化流程。在此過程中，還可以幫助軟體供應商發現並與經過驗證的潛在客戶建立聯繫。
SoftwareSuggest - Vendors
softwaresuggest.com
SoftwareSuggest 是一個線上平台，可協助企業、組織和專業人士選擇最佳的軟體解決方案。 SoftwareSuggest 透過列出、審查和比較商業軟體來簡化流程。在此過程中，還可以幫助軟體供應商發現並與經過驗證的潛在客戶建立聯繫。
G2 Marketing Solutions
sell.g2.com
G2 行銷解決方案是您通往每年超過 9000 萬人在 G2 上研究、比較和購買軟體的大門。 10 年來，經過 200 萬條評論，軟體供應商一直信賴 G2 來建立信譽並為其管道提供動力。
PeerSpot
peerspot.com
PeerSpot 的購買情報平台是技術專業人員獲取有關企業技術的實用、可靠資訊的平台，因此他們可以確定他們購買的正是他們需要的。 PeerSpot 由全球最大的企業技術買家社群提供支持，提供深入評論、線上論壇、直接問答支援等，讓專業人士有信心做出正確的決定，並享受現實滿足期望的幸福感。
Crozdesk
crozdesk.com
Crozdesk 協助企業尋找並比較所有主要軟體類別的軟體。探索定價、功能、用戶評論、排名、折扣等。
TrustRadius
trustradius.com
TrustRadius 是專業人士透過對商業技術產品的深入評論來分享現實世界見解的網站。