替代項 - SENTIO VR
Trezi
trezi.com
Trezi 是一款針對 AEC 產業的沉浸式 VR 產品，支援即時協作體驗 3D 建模軟體和建築軟體的設計。
StellarX
stellarx.ai
協作應該是簡單、直接且有效。 StellarX 讓各行業的商業專業人士透過沉浸式人工智慧體驗來提升自己。只需拖放、抓取即可移動、指向並單擊，或者設定好後就不用管了。只要你能想到，就可以認為它已完成——無需代碼。
SynergyXR
synergyxr.com
SynergyXR：利用 XR 解決方案徹底改變未來 公司概述 SynergyXR 坐落在充滿活力的丹麥奧胡斯市，是擴展現實 (XR) 領域的創新燈塔。源自於對製造和能源領域的深刻理解，我們已發展成為一支強大的力量，專門致力於將擴增實境和虛擬實境工具帶入商業技術的最前沿。我們的專業知識不僅在於制定未來的解決方案；還在於制定未來的解決方案。它使它們易於訪問且實用，以滿足當今動態的業務需求。尖端功能 在 SynergyXR，我們不僅創造工具；我們還會創造工具。我們正在塑造體驗。我們的產品不僅僅是軟體；它們是通往互動和協作新維度的門戶。我們的 XR 解決方案專注於使用者友好的介面和強大的功能，可無縫...
Viz4D
viz4d.com
Viz4D 可協助您建立效能一流的基於 Web 的 3D 檢視器，該檢視器在行動裝置和 VR 上運作良好。它專為即時 Archviz 演練、3D 產品配置器和演示而客製化。由於獨特的自動優化技術，即使是具有數百萬多邊形的複雜建築場景，現在也可以在獨立的 VR 耳機上輕鬆查看，而無需連接到 PC。 Viz4D 被應用於各個領域，以在 VR 中創建 VR 陳列室、房地產 3D 遊覽、虛擬畫廊、博物館、家具和 WebGL 產品配置器...
Ctruh
ctruh.com
Ctruh，一個提供無程式碼、基於網路的內容所創建的平台。它強調經濟性、易用性和人工智慧驅動的 3D 轉換功能。使用者無需編碼即可利用強大的 3D 資源庫創建身臨其境的內容。透過單一連結即可透過瀏覽器立即訪問，從而簡化了共享創作。
cognitive3D
cognitive3d.com
CognitiveVR 是一個企業級虛擬實境分析平台。它可以追蹤、聚合和分析有關用戶的視覺遙測資訊。
CLDXR
cldxr.com
CLDXR 是 B2B 用戶的擴充現實雲端資產管理和自助發布平台。它聚合了不同的AR/VR 技術，例如AR.js、Quick Look、WebAR 的8th Wall，以及適用於Android 和iOS 應用程式的ARKit/ARCore，並方便透過統一的Web 介面進行訪問，而無需額外的開發工作。透過同一 Web 介面，使用者可以管理其內容資產、建立專案並將團隊成員指派到相應的專案。還整合了自動二維碼生成、連結管理和廣泛的統計。我們很高興提供我們的技術，包括作為企業解決方案的諮詢，或作為創意和數位機構的解決方案提供商，這些機構不能或不想自己進行 IT 開發，但仍希望為其客戶提供創新解決方案。...