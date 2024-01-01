替代項 - SendOwl
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨國電子商務公司，總部位於安大略省渥太華。它也是其用於線上商店和零售銷售點系統的專有電子商務平台的名稱。 Shopify 為線上零售商提供一套服務，「包括支付、行銷、運輸和客戶參與工具，以簡化小型商家經營線上商店的流程。」該公司報告稱，大約175 個國家/地區的超過1,000,000 家企業使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品總額超過 411 億美元。
Patreon
patreon.com
Patreon 是一個會員平台，讓藝術家和創作者可以輕鬆獲得報酬。加入超過 20 萬多名創作者的行列，從每月超過 400 萬訂閱會員那裡賺取薪水。
Wix
wix.com
Wix.com Ltd.（希伯來語：וווקס.קום）是一家以色列軟體公司，提供基於雲端的 Web 開發服務。它允許用戶透過使用線上拖放工具來建立 HTML5 網站和行動網站。除了位於以色列的總部和其他辦事處外，Wix還在巴西、加拿大、德國、印度、愛爾蘭、立陶宛、美國和烏克蘭設有辦事處。使用者可以添加社交插件、電子商務、線上行銷、聯絡方式使用各種Wix 開發的第三方應用程式將表單、電子郵件行銷和社群論壇新增至其網站。 Wix 網站建立器建立在免費增值商業模式之上，透過高級升級賺取收入。
Stripe
stripe.com
Stripe 是一家美國金融服務和軟體即服務 (SaaS) 公司，總部位於美國加州舊金山。該公司主要為電子商務網站和行動應用程式提供支付處理軟體和應用程式介面（API）。
WooCommerce
woocommerce.com
使用專為 WordPress 構建的完全可自訂的開源電子商務平台進行線上銷售。
Ecwid
ecwid.com
Ecwid 電子商務購物車快速且易於使用！為 WordPress、Drupal、Facebook 等設定免費線上商店！開始使用 Ecwid 在線銷售。
Dukaan
mydukaan.io
適合成長型企業的電子商務平台。 使用 Dukaan 的一體化商務平台啟動、擴展和管理您的業務。
Pabbly
pabbly.com
強大的軟體工具來經營您的業務。在一個軟體包中即可存取表單建立、電子郵件行銷、計費、自動化等業務關鍵應用程式。
Zoho Billing
zoho.com
訂閱計費軟體，專為成長型企業打造。 從頭到尾處理您的客戶訂閱計費生命週期。自動定期計費、管理訂閱、發送專業的稅務合規發票，並每次都按時收到付款。
Sage Accounting
sage.com
聖人商業雲。會計、財務和薪資。小型企業。會計圖示。會計。適用於小型企業的本機雲端會計軟體。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 包含建立網站、接受訂單、追蹤庫存、處理付款、管理運輸、行銷品牌和分析數據所需的所有工具。
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce 是一家在納斯達克上市的電子商務平台，為零售商提供軟體即服務服務。該公司的平台包括線上商店創建、搜尋引擎優化、託管以及中小型企業的營銷和安全。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
Sellix
sellix.io
Sellix 是在線銷售數位產品的最簡單方式。在幾分鐘內即可銷售軟體、按需服務和會員資格。
Sellpass
auth.sellpass.io
以 0% 的費用銷售數位產品。 Sellpass 是一個用於啟動、營運和發展數位業務的一體化平台——從軟體到社群以及其他一切。
2Checkout
2checkout.com
隨時隨地在線接受付款。 2Checkout.com 是一項線上支付處理服務，可協助您接受信用卡、PayPal 和金融卡。
Lemon Squeezy
lemonsqueezy.com
Lemon Squeezy 是一款用於運行 SaaS 業務的一體化平台。付款、訂閱、全球稅務合規、詐欺預防、多貨幣支援、失敗付款恢復、PayPal 整合等。我們讓您的軟體業務運作變得輕鬆簡單。
Sage Intacct
intacct.com
與 AICPA 的第一家也是唯一一家為任何規模的公司提供會計和財務管理軟體的首選提供者一起提高投資回報率並改造您的組織。
FastSpring
fastspring.com
FastSpring 是一家軟體即服務 (SaaS) 公司，為銷售軟體和其他線上數位產品的公司提供全方位服務的電子商務平台。
Pepperi
pepperi.com
辣椒|統一 B2B 商務平台和行動銷售應用程式
PayKickstart
paykickstart.com
營收成長與聯盟平台 PayKickstart 是市場上最完整的結帳、定期計費、聯盟管理和保留解決方案，具有全球功能。它就像您的會計、產品/開發和行銷團隊的延伸。
Younium
younium.com
Younium 是一個用於運行可擴展訂閱業務的一體化平台。它包括 B2B 公司的訂閱管理、訂閱計費、付款、財務和訂閱儀表板。
Vendasta
vendasta.com
以您自己的品牌銷售數位解決方案的最簡單方法。 Vendasta 是一個白標平台，專為為中小型企業提供數位解決方案的公司。
SAP
sap.com
在 SAP，我們的目標是幫助世界更好地運作並改善人們的生活。我們的承諾是創新，幫助我們的客戶發揮最佳水準。 SAP 致力於協助每位客戶成為營運最佳的企業。我們設計解決方案來推動創新、促進平等並跨越國界和文化傳播機會。與我們的客戶和合作夥伴一起，我們可以改變產業、發展經濟、改善社會並保護我們的環境。
Yotpo
yotpo.com
Yotpo 是一個電子商務行銷平台，為客戶評論、視覺行銷、忠誠度、推薦和簡訊行銷提供最先進的解決方案。在此詳細了解您的品牌如何透過 Yotpo 推動成長。
Paddle
paddle.com
幫助 B2B 和 B2C SaaS 提高全球轉換率、減少客戶流失、維持合規性並快速擴大規模。
Shift4Shop
shift4shop.com
什麼是電子商務軟體？以及如何選擇合適的電子商務軟體來建立您的線上業務並推出成功的網站
Recurly
recurly.com
Recurly 為全球數千家企業提供企業級訂閱計費管理。
Sellfy
sellfy.com
輕鬆銷售您的產品。 為創作者提供易於使用的電子商務。銷售商品或數位產品－全部從一個地方開始。
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud 是專為電子商務打造的運輸、退貨和 CRM 套件。