替代項 - Semplates

Tabular

tabular.email

借助 Tabular，您可以輕鬆建立在每個收件匣和裝置上看起來都很完美的高品質電子郵件，而無需看到任何一行程式碼。由於其直覺的設計體驗和易用性，已經有成千上萬的行銷人員喜歡它。許多人的第一個反應是，感覺就像他們在使用 Canva 或 Figma — 但用於電子郵件設計。 **它能為您提供什麼幫助？** 1. 為您的應用程式或行銷活動設計電子郵件— 直觀2. 加快您的電子郵件創建過程— 快速創建或迭代設計3. 為行動電子郵件閱讀器設計截然不同的體驗— 充分利用控制響應能力4. 削減成本和時間— 您從頭開始設計的電子郵件在50 多個主要電子郵件用戶端中看起來都很完美5. 與您的團隊協作創建電子郵件...