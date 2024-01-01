替代項 - Semaphore
GitHub
github.com
GitHub, Inc. 是一家美國跨國公司，使用 Git 提供軟體開發和版本控制託管服務。它提供了 Git 的分散式版本控制和原始碼管理 (SCM) 功能，以及它自己的功能。它為每個專案提供存取控制和多種協作功能，例如錯誤追蹤、功能請求、任務管理和 wiki。總部位於加利福尼亞州，自 2018 年以來一直是微軟的子公司。GitHub 免費提供其基本服務。其更先進的專業和企業服務是商業性的。免費的 GitHub 帳戶通常用於託管開源專案。截至 2019 年 1 月，GitHub 為所有計畫提供無限的私人儲存庫，包括免費帳戶，但每個儲存庫最多只允許三個免費協作者。從 2020 年 4 月 15 ...
GitLab
gitlab.com
GitLab 是一個基於 Web 的 DevOps 生命週期工具，提供 Git 儲存庫管理器，提供 wiki、問題追蹤以及持續整合和部署管道功能，使用開源許可證，由 GitLab Inc. 開發。該軟體由烏克蘭開發人員 Dmitriy 創建Zaporozhets 和Valery Sizov。程式碼最初是用Ruby 編寫的，後來用Go 重寫了某些部分，最初作為原始碼管理解決方案，用於在軟體開發團隊中進行協作。後來演變為覆蓋軟體開發生命週期的整合解決方案，進而發展到整個DevOps生命週期。目前的技術堆疊包括Go、Ruby on Rails和Vue.js。 它遵循開放核心開發模型，其中核心功能在...
Azure DevOps
azure.com
使用 Azure DevOps 服務（以前稱為 Visual Studio Team Services）更聰明地規劃、更好地協作並更快地交付。取得敏捷工具、CI/CD 等。
BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack 是一個雲端Web 和行動測試平台，使開發人員能夠跨按需瀏覽器、作業系統和真實行動裝置測試其網站和行動應用程序，而無需用戶安裝或維護虛擬機器、裝置或模擬器的內部實驗室。他們有四種主要產品——Live、App Live、Automate 和 App Automate。 用戶可以從超過 1,200 種按需的真實行動裝置、瀏覽器和作業系統中進行選擇，並依靠安全、穩定和可擴展的基礎設施來支援數千個並發手動和自動測試。 這項基於訂閱的服務由 Ritesh Arora 和 Nakul Aggarwal 於 2011 年在印度孟買創立，從那時起，它就獲得了全球 Web 開發社群的...
CircleCI
circleci.com
在雲端或自架中取得適用於 Linux、macOS 和 Android 的最佳持續整合和交付平台。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 讓員工可以按照自己想要的方式工作，而不是按照軟體規定的方式工作。客戶可以在需要時獲得他們需要的東西。
Qase
qase.io
用於手動和自動測試的單一工作區。開發和品質保證團隊的測試管理系統有助於提高軟體測試工作。
Jenkins
jenkins.io
Jenkins 是領先的開源自動化伺服器，提供數百個外掛程式來支援任何專案的建置、部署和自動化。
Bitrise
bitrise.io
專為行動裝置打造的持續整合和交付：從首次安裝到第一百萬次安裝，自動化 iOS 和 Android 建置、測試和部署。
Ghost Inspector
ghostinspector.com
直接在瀏覽器中為您的網站或應用程式建立或記錄自動化測試。連續運行它們以捕獲錯誤和回歸。無需編碼。
Sauce Labs
saucelabs.com
全球最大的 Web 和行動應用程式持續測試雲端。存取網頁瀏覽器、行動模擬器、模擬器和真實的行動裝置。
Virtuoso
virtuoso.qa
功能性 UI 和端對端測試工具。 結合機器人流程自動化、AI/ML 和自然語言編程，提供無與倫比的創作體驗，同時將測試維護減少到接近零。
Buddy
buddy.works
獲得最強大且易於配置的持續整合和交付平台。
TestProject
testproject.io
所有人免費測試自動化。社區供電。 TestProject 是一個免費的端到端測試自動化平台，用於 Web、行動和 API 測試，由排名第一的測試自動化社群提供支援。
UiPath
uipath.com
UiPath 是一家全球機器人流程自動化 (RPA) 軟體公司，由 Daniel Dines 和 Marius Tîrcă 在羅馬尼亞創立，總部位於紐約市。該公司的軟體監控使用者活動，以自動執行重複的前台和後台任務，包括使用其他業務軟體（例如客戶關係管理或企業資源規劃（ERP）軟體）執行的任務。 2020年12月，該公司秘密申請首次公開募股，並於2021年4月21日公開發行。
Rainforest QA
rainforestqa.com
Rainforest 的 QA 平台結合了無程式碼測試自動化和專業 QA，可協助您發布高品質的軟體。
Gearset
gearset.com
完整的 Salesforce DevOps 解決方案。 實現無與倫比的部署成功、持續交付、自動化測試和備份所需的唯一平台。
LambdaTest
app.lambdatest.com
下一代行動應用程式和跨瀏覽器測試雲 透過我們的下一代提供無與倫比的數位體驗 AI驅動的測試雲平台。確保在所有裝置和瀏覽器上提供卓越的使用者體驗。
Waldo
waldo.com
Waldo 是唯一從頭開始建立的無程式碼測試解決方案，不涉及任何腳本，可以有效地擴展測試自動化，並且不必在發布速度和產品品質之間進行選擇。
Reflect
reflect.run
極快的自動化測試。 Reflect 讓回歸測試易於建立且易於維護。高成長團隊使用 Reflect 來捕捉錯誤，而不會減慢開發速度。
Meticulous
meticulous.ai
透過重播用戶流量，自動擷取 Web 應用程式上的視覺回歸。開箱即用測試，無維護負擔。
Mailosaur
mailosaur.com
Mailosaur 是電子郵件測試軟體，可讓您擷取和測試電子郵件，協助您建立、測試和展示您的產品。
Testsigma
testsigma.com
Testsigma 是一個功能強大的開源測試自動化平台，開箱即用，只需幾分鐘即可為 Web 應用程式、行動應用程式和 API 建立測試。 Testsigma 的完整平台統一了傳統分散式測試堆疊的所有功能。 - 無需設置，直接在雲端註冊，或使用 docker 映像進行本地部署 - 用簡單的英語創建測試腳本或記錄用戶操作，自動轉換為可編輯步驟 - 在各種瀏覽器和雲端上直接運行無基礎設施測試設備-檢查執行後立即產生的逐步結果和詳細報告-AI 自動修復不穩定的元素和測試步驟，因此您無需維護它們-與Jenkins JIRA、Slack、Trello 和其他幾種工具的一鍵集成- 使用支持各種自動化操作和數...
mogenius
mogenius.com
解鎖開發者自助服務 幾分鐘內了解 Kubernetes。 mogenius 是一個內部開發人員平台，可以抽象化雲端原生的複雜性並 為開發人員提供了一個直覺的自助服務門戶，用於在 Kubernetes 上部署和管理他們的程式碼。
Dagster
dagster.io
從拉取請求到生產。毫不費力。 此企業編排平台將開發人員體驗放在首位，具有完全無伺服器或混合部署、本機分支和開箱即用的 CI/CD。
Cycleops
cycleops.io
實踐中的開發和營運協作使您的開發團隊能夠自動部署他們每天編寫的程式碼。敏捷方法論和提高生產力的協同作用從未如此簡單地整合到您的組織中！透過 UI 或 CLI 輕鬆存取自動化工具 Cycleops 提供透過使用者友好的 UI 或命令列介面 (CLI) 輕鬆存取自動化工具。開發人員可以選擇自己喜歡的方法，使技術和非技術用戶都可以輕鬆利用平台的自動化功能。加快程式碼變更或更新的上市時間透過利用 Cycleop 的功能和自動化功能，您的開發人員可以顯著縮短從開發到生產的程式碼變更或更新所需的時間。他們可以簡化部署流程、消除手動任務並標準化工作流程，從而更快地交付到市場。按需建置從沙箱到發布測試的整個環...
GuardRails
guardrails.io
GuardRails 是一個端到端安全平台，讓安全和開發團隊更輕鬆地使用 AppSec。我們掃描、偵測並提供即時指導以儘早修復漏洞。 GuardRails 受到全球數百個團隊的信賴，可以建立更安全的應用程序，它可以無縫整合到開發人員的工作流程中，在編碼時安靜地進行掃描，並展示如何透過即時培訓現場解決安全問題。 GuardRails 致力於保持低噪音，僅報告與您的組織相關的高影響漏洞。 GuardRails 協助組織將安全性轉移到各處並建立強大的 DevSecOps 管道，以便他們可以更快地進入市場，而不會冒安全風險。
Endtest
endtest.io
建置、維護和執行測試可能非常複雜且耗時。 Endtest 低程式碼平台允許團隊中的任何人為 Web 和行動應用程式建立高覆蓋率測試，而無需高級 QA 工程經驗。
Keysight
keysight.com
是德科技幫助創新者探索、設計並將改變世界的技術變成現實。 作為業界首屈一指的全球創新合作夥伴，是德科技以軟體為中心的解決方案為整個設計和開發環境的工程師提供服務，使他們能夠快速實現未來的突破並降低風險。 是德科技充分利用其作為全球領先的測試和測量提供者的優勢，如今幫助創新者透過快速解決設計、模擬和測試挑戰來突破工程界限，幫助創造最佳的產品體驗。 無論您是希望改善設計和開發流程、優化和保護網絡，還是利用人工智慧和數位孿生在6G、視音頻和電動車、物聯網或量子計算等技術方面取得領先地位，是德科技都可以加速整個領域的創新具有基於最準確測量的智慧見解的工作流程。我們融合了技術知識、測量科學專業知識和...
Witbe
witbe.net
Witbe 是體驗品質(QoE) 行業的領先創新，它提供了一種屢獲殊榮的方法來監控向任何設備（PC、智慧型手機、STB）上的任何互動式服務（電話、視訊、Web）用戶提供的QoE，以及透過任何網路（固定、移動、OTT）。自 2000 年成立以來，Witbe 不斷發展壯大，現已受到 50 個不同國家 300 多家客戶的信賴。廣播公司、營運商、內容提供者和應用程式開發人員都依靠 Witbe 機器人來確保完美的服務。 Witbe 是一家在 Euronext Growth (ALTWIT.PA) 上市的上市公司，在世界各地設有辦事處，包括巴黎、紐約、聖荷西、丹佛、蒙特婁、倫敦和新加坡。