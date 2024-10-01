替代項 - SellerActive
Helium 10
helium10.com
Helium 10 是領先的一體化軟體平台，受到超過 2,000,000 名電子商務企業家、代理商和全球主流品牌的信賴，透過提供準確的、數據驅動的解決方案來推動他們在亞馬遜上的業務成長。 Helium 10 總部位於加州歐文市，為全球企業家提供必要的數據力量、持續教育和社區支持，以最大限度地發揮他們的潛力並在未來的電子商務中蓬勃發展。從機會尋求者到個人創業者，再到全職賣家、企業、代理商以及中間的每個人，Helium 10 透過建立、發展和擴展有意義且穩定的電子商務業務的手冊來支持各個階段的創業精神。為了最大限度地提高您在亞馬遜/沃爾瑪的銷售額、優化您的業務並銷售更多產品，請造訪我們的網站：ww...
Jungle Scout
junglescout.com
Jungle Scout 是亞馬遜上領先的一體化銷售平台。我們的使命是透過產品研究、市場情報、品牌和清單管理能力等幫助企業家和品牌在亞馬遜上建立成功的業務。自 2015 年以來，我們已經幫助了超過 50 萬名客戶，而且這一數字還在增加。透過Jungle Scout，您可以： *執行市場和關鍵字研究*建立和優化產品清單*查看趨勢產品類別和品牌*評估新興搜尋趨勢*預測銷售和庫存需求*確定您在亞馬遜上的競爭對手*還有更多！
Keepa
keepa.com
Keepa 維護全球最大、最值得信賴的線上商家亞馬遜上所有產品的價格歷史記錄。用戶可以單獨追蹤自己感興趣的產品的價格動態，當價格達到預定閾值時，Keepa 會通知他們。除了此追蹤功能外，Keepa 還可以用於瀏覽全系列亞馬遜商品，利用清晰且佈局合理的 Keepa 介面以及 Daily Drops 等省錢的搜尋功能。
Sellerboard
sellerboard.com
sellerboard 是亞馬遜賣家提供的準確利潤分析服務，並提供附加工具：後續郵件活動、庫存管理、庫存遺失和損壞及其他 FBA 錯誤的補償以及清單變更警報。所有這一切起價為每月 15 美元，並提供 1 個月的免費試用。 sellerboard 於 2017 年在德國成立，其用戶群迅速擴大到全球超過 14,000 名滿意的客戶。
Veeqo
veeqo.com
免費送貨軟體的功能不僅僅是列印標籤。借助 Veeqo 完全免費的運輸管理軟體，以低運費、自動化和強大的履行工具降低履行訂單的成本和速度。 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的即時費率折扣：立即獲得 USPS、UPS、DHL 和 FedEx 的折扣費率。無需談判，無需設定運輸量。如果您有自己的電信商帳戶，您可以隨時連線。自動費率選擇：透過費率購物，自動為您在任何管道收到的每個訂單選擇最佳價值標籤，節省時間。快速大量出貨：Veeqo 可以選擇最優惠的價格並一次發貨最多 100 個訂單。這樣您就可以節省時間、點擊和現金。自動運輸規則：提前設定重量、價值、交貨選項和其他規格。 Veeqo 遵循...
Informed Repricer
informed.co
透過價格優化增加利潤 - 透過針對所有類型賣家的自動重新定價策略保持競爭力並賺更多錢。 Informed.co 是排名第一的競爭性重新定價平台，可協助線上企業提高利潤並贏得更多購買按鈕。
Webgility
webgility.com
Webgility 是靈活、強大的電子商務自動化軟體，可將您所有的電子商務商店和市場、銷售點系統、運輸平台等連接到 QuickBooks Online、QuickBooks Desktop 和 NetSuite — 無需 IT。自動化可跨銷售管道同步電子商務資料（運輸、採購、庫存、定價等），並自動安全地將會計資料（稅務、客戶和訂單詳細資料）下載到您的 QuickBooks。這個過程實際上消除了耗時的手動資料輸入，從而減少了代價高昂的錯誤。無需擔心簿記準確性，採用新的銷售管道和策略，尋找新客戶，並充滿信心地銷售更多產品，因為您知道您可以自動對各個司法管轄區的稅收收入進行排序，而不必在訂單管理上花...
SellerLegend
sellerlegend.com
對您的亞馬遜銷售進行強大的亞馬遜分析準備好發現市場上最強大的應用程式：亞馬遜賣家在一個地方管理其業務所需的所有金融工具！帶我們免費乘車 21 天免費 |無風險 |在試用結束前隨時取消重新發現您的 SellerCentral 數據…主頁閱讀更多 ”
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress 是市場領先的智慧重新定價解決方案，適用於亞馬遜和 eBay 賣家，可提高銷售額和利潤率。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、行銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克...
eDesk
edesk.com
eDesk 幫助線上零售商和品牌在其銷售的任何地方提供非凡的客戶服務。 eDesk 提供一整套屢獲殊榮的電子商務工具，以簡化客戶支援流程和報告，縮短回應時間，從而顯著提高生產力和獲利能力。其客戶支援軟體經過專門設計，旨在為電子商務企業提供所有客戶查詢的統一視圖，透過我們的智慧收件匣集中所有支援管道、社交媒體、網路商店和市場訊息。它會根據您的業務需求自動對訊息進行優先排序，並使用基於角色的規則進行分配，因此您的團隊可以以 5 倍的速度回覆客戶，建立忠誠度並推動重複購買。在處理客戶查詢時，其人工智慧自動化會建議最佳答案和翻譯，以便您的客服人員可以使用任何本地語言輕鬆回覆。認真從事線上銷售的企業可以...
smartscout
smartscout.com
SmartScout 是一款提供亞馬遜自上而下分析的軟體工具。 SmartScout 細分了前20 個類別和43,000 個子類別、品牌市場份額，並為您提供ASIN 表現的關鍵指標，幫助您做出數據驅動的決策，以發展您的品牌或尋找有利可圖的轉售機會。 SmartScout 也會向您顯示 ASIN 流量數據，以建立可推動結果的廣告活動。 SmartScout 還擁有每個賣家及其轉售歷史記錄的資料庫。 SmartScout 為您提供競爭優勢，讓您能夠做出自信的數據驅動決策來發展業務。 SmartScout 是有史以來最具創新性的亞馬遜研究工具！
SellerApp
sellerapp.com
SellerApp 是一個由人工智慧驅動的電子商務智慧平台，可協助賣家和零售商在全球最大的市場亞馬遜上最大限度地發揮潛力。 SellerApp 成立於 2017 年，利用下一代優化和機器學習模型幫助企業透過簡單的 SaaS 介面提高獲利能力。我們將數據智慧、自動化和專家團隊結合起來，幫助您的業務發展。我們致力於利用強大的演算法、行銷工具、資源和專業知識為世界各地的賣家提供一流的行銷解決方案。這個強大的平台幫助企業實現了每月收入成長 75% 的目標，同時整體投資回報率也不斷提高。該公司確保在美國、歐洲、東南亞、中東、澳新銀行和印度次大陸的交貨。 SellerApp 的優勢：SellerApp 讓...
Extensiv
extensiv.com
Extensiv 是一位富有遠見的技術領導者，致力於創造全通路履行的未來。透過我們由超過1,500 個互聯3PL 組成的無與倫比的網路以及一套整合的雲端原生倉庫、訂單和庫存管理平台，我們使現代商家和品牌能夠以卓越的靈活性和規模滿足任何地方的需求，而無需痛苦的平台遷移。
EasyStore
easystore.co
一個統一的商務平台，可幫助您在線上和實體（零售）銷售。我們簡化您跨所有管道的銷售流程，包括線上商店、Shopee、Lazada、TikTok、Facebook、Instagram、推薦計畫等。您可以從一個後端管理所有產品、訂單、庫存、客戶，更輕鬆地開展業務並簡化營運。
Perpetua
perpetua.io
Perpetua 的一體化零售媒體平台幫助品牌將廣告效果提升到一個新的水平。我們為您提供在亞馬遜、沃爾瑪、Instacart 等平台上充分發揮廣告潛力所需的工具、自動化和控制。
Channable
channable.com
Channable 是一個多通路電子商務平台，透過簡化跨通路的產品數據優化、促進多通路銷售以及透過有針對性的搜尋和產品廣告提高轉換率，使品牌、零售商和代理商能夠加速電子商務成長。透過 Channable，每個團隊成員都可以在一個平台上跨通路協作列出、管理和宣傳產品。
Auctiva
auctiva.com
使用 Auctiva 強大的多通路電子商務軟體開始在 Amazon 和 eBay 上銷售更多產品。在一個地方同步庫存、處理訂單、將產品添加到多個市場！開始免費 30 天。開始銷售您自己的物品或代發貨。
Sellbrite
sellbrite.com
Selbrite 讓品牌和零售商能夠輕鬆地在多個線上銷售管道上列出和銷售產品，並獲得對庫存和訂單的集中控制。 Sellbrite 基於雲端的通路管理平台與許多流行的市場和購物車集成，包括 Amazon、eBay、Walmart、Etsy、Shopify、BigCommerce 等；以及市場領先的解決方案，例如 ShipStation。 Sellbrite 具有簡單、直覺的介面，提供強大的工具和自動化功能，可簡化清單、防止超售並優化履行。
ZIK Analytics
zikanalytics.com
ZIK Analytics 是領先的電子商務軟體平台，提供一套工具來幫助 eBay 賣家找到有利可圖的商品進行銷售，然後透過在首頁排名來快速銷售其商品。自 2016 年以來，ZIK Analytics 已幫助超過 100,000 名像您一樣的人啟動和發展他們的 eBay 業務。無論您是代發貨商、經銷商還是批發商，我們都擁有您在 eBay 上開始銷售所需的所有工具。每天，我們幫助超過 5,000 名 eBay 賣家（就像您一樣）啟動、發展和建立他們夢想中的線上業務，並獲得按照自己的方式工作的自由和靈活性。我們的會員享受更多與家人和朋友在一起的時間，能夠探索世界或建立他們一直想要的生活方式。該公司...
EX.CO
ex.co
EX.CO 是一個屢獲殊榮、發行商優先的視訊技術平台，使發行商能夠擁有自己的視訊內容和貨幣化策略，以實現最大收益。
Seller Terminal
sellerterminal.com
歡迎使用賣家終端，這是您在亞馬遜 FBA 生態系統中挽回收入損失的綜合解決方案。憑藉良好的成功記錄，我們已協助 1000 多家賣家、品牌、聚合商和倉庫重新獲得對其 FBA 業務的控制權。我們的方法：應對亞馬遜的複雜性可能具有挑戰性，尤其是在申請退款時。我們了解處理亞馬遜物流多收費用、庫存差異以及其他可能導致收入損失的問題所帶來的挫折感。這就是為什麼賣家終端提供全套亞馬遜賣家報銷服務。我們提供的服務： FBA 多收費用亞馬遜FBA 退款重量和尺寸變更訂單數量問題庫存丟失損壞庫存缺少庫存入庫貨物客戶退貨未收到FBA 退貨多收的FBA 費用FBA 移除工作原理：我們的流程旨在幫助您找回遺失物品的收入...
Entriwise
entriwise.com
QuickBooks 中的亞馬遜賣家自動記賬，這是一個全面的解決方案，可將所有亞馬遜賣家中心交易：訂單、退款、費用、報銷等導入QuickBooks Online、桌面版和企業版- 支援的軟體：QuickBooks 桌面版、企業版和線上版- 匯入詳細資訊：個人逐項或總交易- 匯入頻率：每小時、每天、每份報表自動或手動- 庫存追蹤：訂單、退款和調整- 無日記帳分錄：正確的QuickBooks 銷售收據、支票等- 無重複：交易資料庫保證不會重複預訂- 無差異：進口始終與您的亞馬遜報告相符
Noverstock
noverstock.com
Noverstock是一家專注於電子商務產業的尖端SaaS公司。它是一個全面的解決方案，可簡化線上商家的營運並提高效率，從而促進其工作。該平台提供廣泛的功能，包括庫存管理、訂單履行、運輸管理和分析。借助 Novstock，線上商家可以輕鬆管理其業務並專注於增加銷售。
Zetpy
zetpy.com
一個控制面板即可同步所有資訊。 與 Lazada、Shopee、TikTok Shop、Zalora 等頂級電子商務市場以及 Shopify、WooCommerce 和 Magento 等購物車同步產品、庫存、客戶和訂單。
ConnectBooks
connectbooks.com
ConnectBooks 是在亞馬遜、沃爾瑪、Shopify 和 eBay 上銷售的電子商務業務的必備 SAAS 工具。該軟體可實現電子商務會計自動化，確保商業帳簿始終清晰準確，推動最佳業務決策。
Feedonomics
app.feedonomics.com
憑藉其領先的數據饋送管理平台，Feedonomics 幫助品牌和零售商優化並在全球數百個電子商務購物目的地列出其產品目錄。我們針對市場和廣告管道的全方位服務解決方案可實現眾多流程的自動化，例如提要設定、訂單管理和資料保護。 Feedonomics 讓您可以自由地專注於業務的其他領域。作為支援產品 Feed 的商家或代理商，您不必僅僅為了管理產品 Feed 就投入時間和資源來清理產品資料、設定匯出、排除錯誤以及了解最新的 Feed 要求。
MarketSyncer
marketsyncer.com
MarketSyncer 是一個專為企業（尤其是在北美營運的企業）量身打造的電子商務管理平台。它提供了一個整合的解決方案，幫助企業管理其電子商務營運的各個方面。 MarketSyncer 的一些主要功能包括： 綜合儀表板：提供關鍵業務指標的綜合視圖，包括對市場份額、產品性能、運輸狀態和庫存水平的洞察。整合：與 Amazon、Shopify、eBay、沃爾瑪等主要線上市場無縫連接。它還與領先的運輸公司整合以簡化物流。訂單管理：提供對訂單狀態的詳細了解，使企業能夠追蹤、管理和優化其履行流程。產品管理：管理整個產品組合、分析表現最佳的品牌、了解銷售趨勢的中心。庫存管理：讓企業監控庫存歷史、了解產品老...
easySales
easy-sales.com
easySales 是一個基於雲端的 SaaS 平台，可自動執行線上商店的電子商務活動，使他們能夠輕鬆地在多個管道上進行銷售，從而降低營運成本並發展業務。它以靈活且用戶友好的方式提供基於雲端的多通路自動化產品清單和訂單管理、即時庫存同步、自動翻譯和報告。透過內建的 API 集成，easySales 解決了市場平台存在的複雜性以及商家使用的不同平台（例如電子商務平台、計費軟體、快遞服務、電子郵件和簡訊以及市場）之間缺乏集成的問題。立即開始 14 天免費試用，體驗 easySales 的優勢。
CedCommerce
cedcommerce.com
CedCommerce 是一家領先的電子商務平台和市場整合商，其願景是為線上賣家建立安全、優化和可擴展的整合工具和技術，為他們提供多通路功能。 CedCommerce 正在幫助線上市場創建優化的整合生態系統，以實現賣家的順利入職和簡化的產品資料饋送流程。透過與 Google、Facebook、沃爾瑪和 eBay 等合作夥伴的密切合作，我們為所有主要平台（即 Shopify、WooCommerce、Magento、BigCommerce 和 Prestashop）建立了 50 多個銷售通路工具。為什麼選擇CedCommerce？作為多通路電子商務的推動者，CedCommerce 不僅確保商家能夠...