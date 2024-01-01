在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「SelfCAD」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

問題：專業級 3D 軟體很難學習，而入門級軟體則滯後且有限。而且它們都需要多個程式才能完成 3D 列印工作。此解決方案 SelfCAD 提供專業級功能，易於學習、快速，且不需要任何其他程式即可完成 3D 列印工作。 SelfCAD 正在為 3D CAD 行業做同樣的事情，就像 Wix 為網頁設計行業和 Canva 為圖形設計行業所做的那樣。目標市場 中級 3D 建模用戶、B2C 和 B2B2C 創辦人 Aaron Breuer- 創辦人兼總裁 George Weinberger 首席執行官

網站： selfcad.com

免責聲明：WebCatalog 與 SelfCAD 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。