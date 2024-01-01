SelfCAD
還沒安裝 WebCatalog Desktop 嗎？請下載 WebCatalog Desktop。
網站： selfcad.com
使用 WebCatalog Desktop 上「SelfCAD」的 Mac、Windows、Linux 版傳統型應用程式來改善您的體驗。
在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。
無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。
問題：專業級 3D 軟體很難學習，而入門級軟體則滯後且有限。而且它們都需要多個程式才能完成 3D 列印工作。此解決方案 SelfCAD 提供專業級功能，易於學習、快速，且不需要任何其他程式即可完成 3D 列印工作。 SelfCAD 正在為 3D CAD 行業做同樣的事情，就像 Wix 為網頁設計行業和 Canva 為圖形設計行業所做的那樣。目標市場 中級 3D 建模用戶、B2C 和 B2B2C 創辦人 Aaron Breuer- 創辦人兼總裁 George Weinberger 首席執行官
網站： selfcad.com
免責聲明：WebCatalog 與 SelfCAD 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。