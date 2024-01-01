替代項 - Seers
Segment
segment.com
Segment.Io, Inc. 提供應用程式介面解決方案。該公司分部門收集、清理和控制客戶數據，並提供數據整合、治理和受眾管理服務。 Segment.Io 為加州的客戶提供服務。
Piwik PRO
piwik.pro
分析跨網站和應用程式的客戶旅程。 專注於用戶隱私和資料安全的分析套件 - Google Analytics 的完美替代方案。
Silktide
silktide.com
透過在一個平台上進行自動可訪問性測試、內容優化和數位行銷，讓您的網站變得更好。
Termly
termly.io
使用我們的免費法律政策產生器和 GDPR cookie 同意管理器保護您的業務！在幾分鐘內獲得您需要的合規解決方案。
Didomi
didomi.io
Didomi 幫助組織實現出色的隱私使用者體驗，尊重選擇並讓人們控制自己的資料。我們的全球隱私用戶體驗解決方案旨在解決當今的資料隱私挑戰，包括： - 多法規同意管理 - 隱私治理 - 用戶隱私之旅 我們還提供增值功能，例如靈活的整合和連接器、高級安全標準、和優質支援服務。數千家公司與Didomi 合作，收集數十億個同意和偏好數據點，監控供應商和追蹤器活動，降低合規風險，並為用戶提供高度個人化、隱私優先的體驗，從而建立信任和忠誠度。如需了解更多信息，請訪問 www.didomi.io。您目前是 Didomi 客戶嗎？賺取 200 歐元🎁 加入我們的推薦計劃，並推薦您的網路值得信賴的隱私用戶體驗...
CookieFirst
cookiefirst.com
Cookie 同意管理平台 CMP。 CookieFirst 提供自動cookie 同意、定期cookie 掃描、40 多種語言的自動cookie 策略產生器、與Google 標籤管理器和Google 同意模式的整合以及許多其他同意管理功能，以遵守GDPR、ePrivacy、LGPD、CCPA 等國際隱私權法、第 25 條法律和 PDPA。
TermsFeed
termsfeed.com
隱私權政策、條款與條件、EULA、免責聲明等的生成器。適用於網站、行動應用程式、SaaS、Facebook。
OneTrust
onetrust.com
我們的信任智慧平台幫助組織連結數據、團隊和流程。了解 OneTrust 如何建立和經營企業信任。
TrustArc
truste.com
TrustArc 彌合了隱私和資料之間的差距，以提供更深入的洞察、更廣泛的存取和持續的合規性。
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script 是一種易於使用的解決方案，符合所有 cookie 法規。掃描您網站的 cookie，讓訪客控制他們的隱私。
iubenda
iubenda.com
透過我們由律師精心設計的自我更新解決方案，使您的網站和應用程式在多種語言和立法（包括 GDPR）中合法合規。
Osano
osano.com
Osano 是一個易於使用的資料隱私平台。立即讓您的網站符合 CCPA、GDPR，並監控供應商的所有隱私實務。
CookieHub
cookiehub.com
CookieHub 功能強大、功能豐富且使用極為簡單。該服務是符合 GDPR 的 cookie 同意解決方案，可輕鬆管理 cookie。我們需要每位網站訪客的明確同意，以協助您遵守全球法規。 CookieHub 非常靈活，易於創建的小部件可以完全自訂，以匹配您網站的品牌，因此它永遠不會看起來不合適。
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – 您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體 有網站訪客但未將其轉換為客戶？讓我們改變這一點！ Serviceform 幫助世界各地的企業將網站訪客轉化為收入。這是透過結合銷售線索產生工具、識別網站訪客行為的分析和 CRM 來實現的，為網站轉換和客戶管理提供單一解決方案。我們的願景是成為一家全球領先的公司，致力於突破線上潛在客戶開發和溝通的界限。我們希望成為您的企業銷售、支援和行銷所需的唯一軟體。 Serviceform 是一家總部位於芬蘭的 SaaS 公司。我們致力於開發最好的潛在客戶開發工具和分析工具。我們希望讓企業主做出明智的決策並可預測地發展他們的業務。關於我們的...
CHEQ
cheq.ai
進入市場安全領域的領導者。 借助領先的市場進入安全平台，保護您的數據和分析、現場轉換和付費行銷免受機器人、虛假流量和惡意用戶的侵害。
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes 是 Cookie 同意解決方案，可協助您的網站輕鬆實現 GDPR 和 CCPA 合規性。建立終身免費帳戶！
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer 是一家瑞典公司，成立的目的是幫助像您這樣的隱私專業人士完成更多工作。無論您需要更好地組織隱私計劃、更快管理 RoPA 或更有效地提高意識，專業人員都可以在 DPOrganizer 中的整個隱私計劃生命週期中提高工作效率。
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud 是確保資料保護和 IT 安全合規性所需的唯一軟體。它將法律和 IT 專業知識與軟體結合，使您的所有合規管理自動化，並為您提供強制性文件輸出。您可以期待將更多的時間花在對您的業務重要的事情上，因為我們的平台可以為您節省高達 80% 的合規工作量。您可以隨時獲得 GDPR 和 NIS2 專家和專案經理的協助。這樣，您實現 GDPR 和 NIS2 合規性所需的一切都已包含在內，且易於實施、直觀且自動化。我們的軟體由歐盟資料保護律師和 IT 安全專家開發並保持最新狀態。與任何其他解決方案不同，ComplyCloud 將合規軟體與法律專業知識相結合，為您作為我們的客戶提供法律知識...
Keepabl
keepabl.com
Keepabl 屢獲殊榮的隱私管理軟體可以實施和維護世界一流的隱私框架，專注於 GDPR，直觀而簡單，具有易於使用和熟悉的工作流程，將智慧繁重的工作隱藏在幕後。 Keepabl 在 2021 年和 2022 年再次被評為著名的全球 RegTech100 100 家最具創新性的金融提供者之一，可立即為董事會、審計師和客戶等提供有關隱私治理的強大分析和見解。你不需要成為隱私專家，儘管他們也喜歡 Keepabl；它是許多顧問首選的隱私管理軟體，可為持續合規管理節省高達 70% 的費用。 Keepabl 引導您建立並維護您的隱私框架，從您的資料地圖開始，包括風險、違規、處理器等。當您使用時，我們的軟體...
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine 是整個組織都會喜歡的資料隱私管理平台。其值得信賴的技術、經驗和專業知識的整合旨在簡化您的隱私計劃並證明合規性。 PrivacyEngine 是一款一體化資料隱私軟體和連接平台，可透過將資料管理、員工培訓和第三方管理連接到一個統一的解決方案來轉變您的資料隱私策略。自 2013 年以來，PrivacyEngine 已為 300 多家客戶實施了資料保護計畫。提供超越合規性的實用解決方案、策略和建議，以實現真正的業務價值。
PrivIQ
priviq.com
透過在 SAAS 模式下提供清晰、簡潔的資料隱私合規管理軟體，為我們的客戶及其利害關係人建立信任。智慧合規，簡單的全球隱私法律合規服務。設計：多語言。英語、荷蘭語、希臘語、葡萄牙語、巴西葡萄牙語多重立法通路合作夥伴協作白標適用於：中小型企業中型企業當前法規：歐盟/英國/美國/土耳其/南非/奈及利亞/巴西/泰國/加利福尼亞/肯亞不可變同意管理。 PCI DSS – 控制清單。 ISO27001 (2013) – 控制檢查表。 CIS 8.0 IG1、IG2、IG3 – 控制清單。 NIST 1.1 框架 – 控制清單。我們提供： 組織範圍內的資料隱私和保護可證明且適當的員工意識和理解治理政策隱私...
Zendata
zendata.dev
為企業提供即時隱私掃描、監控和修復的全端雲端資料保護平台。
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO 是一款一體化解決方案，旨在協助您遵守 GDPR 和 CCPA。它是一個同意管理平台，有內建的、自動化的隱私權政策和 cookie 政策。 TRUENDO 是一款高度自動化、靈活且可靠的軟體，可在任何網站上實施。它允許輕鬆管理透過 cookie、像素和腳本等工具在您的網站上收集的任何個人資料。其控制面板還允許網站管理員根據全球資料保護法規（GDPR、DSGVO、ePrivacy、CCPA 等）在幾分鐘內證明合規性。資料收集工具，直到已獲得訪客同意。它還根據最新立法自動調整所提供的隱私權政策，確保您的網站始終符合規定。其一些主要功能： - 無限的頁面瀏覽量和會話- 集成的隱私政策和...
Dataships
dataships.io
我們的隱私中心易於設置，並為您提供合規所需的一切。
consentmanager
consentmanager.net
consentmanager 是終極 cookie 同意管理工具，透過其視覺化編輯器、CSS 和 HTML 以及「PUR」功能提供完全客製化。其具有 12 個維度、30 多個指標和 API 整合的即時報告功能可確保您即時了解情況。它的與眾不同之處在於它的 A/B 測試和機器學習功能，使您能夠創建和比較同意橫幅，結果平均提高超過 15%，令人印象深刻。無論您是要微調設計還是尋求最佳結果，ConsentManager 都能滿足您的需求，使其成為您在網路隱私和 Cookie 合規性方面值得信賴的合作夥伴。使用consentmanager CMP 的客戶可以受益於其對全球隱私法規（例如GDPR、FAD...
Optizmo
optizmo.com
OPTIZMO 是電子郵件和 SMS 合規性和黑名單管理領域公認的領導者。該公司提供用戶友好的 SaaS 解決方案，可自動收集、儲存和分發符合 CAN-SPAM 和 TCPA 等法律所需的抑制資料。該公司成立於 2009 年，不僅提供最強大的技術解決方案，還提供業界最友善、知識最豐富、反應最快的客戶支援。
Privacy1
privacyone.co
Privacy1 是一家位於斯德哥爾摩和倫敦的軟體公司，致力於開發個人資料實際管理技術。我們的使命是成為使資料保護更容易並為各種規模的企業和組織所利用的推動者。我們的零信任隱私解決方案可讓您安全保護環境中的實際個人數據，幫助您防止洩漏並控制流向跨境處理器的資料流。我們的 GDPR 合規套件提供企業所需的所有標準元件，包括資料映射、Pre DPIA、全面影響評估、Cookie 管理、隱私權政策管理和治理。我們的隱私導航器是獨一無二的，將幫助您識別整個企業隱私立場中的風險、合規差距和漏洞，它為您提供解決這些問題的計劃和迭代提高成熟度並顯示責任的平台，即使您不是GDPR專家。願景是提供解決方案來幫助...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy 透過業界領先的 cookie 同意和橫幅管理解決方案可協助企業使其網站符合 GDPR（歐洲）、CCPA（加州）和 LGPD（巴西）的要求。利用我們強大、直覺且安全的解決方案，讓您的網站符合 GDPR、CCPA 和 LGPD 標準 - 只需不到 30 分鐘！如果您對 GDPR、LGPD、CCPA 或其他國際資料隱私法有任何疑問，請與我們聯絡。
Ketch
ketch.com
Ketch 讓企業和平台能夠與消費者建立信任並隨著數據一起成長。 Ketch Trust 設計平台是一組協調的應用程式、基礎架構和 API，可降低隱私營運的成本和複雜性，並調動負責任地收集的數據，以實現更深入的客戶參與和營收成長。借助用於隱私操作的 Ketch Programmatic Privacy™，公司可以以程式設計方式適應快速變化的法規，同時管理風險並將營運和隱私工程成本削減 80%。借助 Ketch 資料管理，企業可以對公司的重要資料資產實現完整、動態的資料控制和智能，建立信任並為負責任的人工智慧和進階資料和分析計畫奠定基礎。客戶使用 Ketch 來消除風險、降低成本並實現數據驅動的...
DATEV
datev.de
歐洲最大的稅務諮詢和中型企業 IT 服務提供者之一。