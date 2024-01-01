Seenapse 是一種人工智慧工具，旨在為構思和創新過程提供協助。 Seenapse 旨在發揮數位副駕駛的作用，利用人工智慧技術激發創造力、產生新想法並促進創新過程。 該工具非常適合經常參加腦力激盪會議、創新研討會或策略規劃的個人、企業或團體。 Seenapse 的核心目的是提供使用者可能不會考慮到的令人信服的想法。它透過快速處理無數的關聯和關係來實現這一點，從而增強創造性思維和解決問題的能力。 除了個人使用之外，Seenapse 還面向廣泛的行業，包括產品開發、行銷、策略等。它有望為構思提供新鮮且不同的視角，不受傳統思考過程的束縛。 然而，如所提供的文字所示，需要注意的一個重要方面是，要運行 Seenapse，必須啟用 JavaScript。這表明該工具是基於網路的，並且可能透過網頁瀏覽器存取。 簡而言之，Seenapse 是一款由人工智慧驅動的工具，旨在增強人類創造力、刺激創意產生並促進創新過程。

網站： seenapse.ai

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