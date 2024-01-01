西雅圖 - 市政府官方網站。公民、商業和遊客資訊部分，以及市政府資訊。 西雅圖服務入口網站允許用戶： * 透過按地址或記錄編號搜尋或使用「我的記錄」標籤來檢查狀態、續約、變更、付款或安排許可證或記錄。 * 啟動新的應用程式和各種服務請求，包括： 建置調整；與建築、物業、出租物業、噪音、計程車和交通服務相關的投訴；歷史保護批准證書；短期租賃許可證；出租車和出租執照；貿易和設備許可證；停車和卡車許可證；街道使用許可證；貿易、建築和土地使用許可證；提供公眾意見；公用事業開發服務；租賃住房登記（RRIO）；租戶援助 (EDRA)；樹木相關許可證和登記... 該網站還提供有關如何安排西雅圖建設和檢查部 (SDCI) 或西雅圖交通部 (SDOT) 的檢查或預約的指南。如果使用者不確定選擇哪個類別，他們可以訪問應用程式索引頁面，查看可以透過入口網站啟動的所有可用應用程式類型。

網站： cosaccela.seattle.gov

免責聲明：WebCatalog 與 Seattle Services Portal 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。