替代項 - Searchlight
Indeed
indeed.com
Indeed 是美國全球就業相關職位清單搜尋引擎，於2004 年11 月推出。辦事處。作為單主題搜尋引擎，它也是垂直搜尋的一個例子。 Indeed 目前在 60 多個國家/地區提供 28 種語言版本。 2010 年 10 月，Indeed.com 超過 Monster.com，成為美國流量最高的招聘網站。他們透過向雇主和招聘公司出售優質職缺和履歷功能來創造收入。 2011 年，Indeed 開始允許求職者直接在 Indeed 網站上申請職位，並提供履歷發布和儲存服務。
Dayforce
dayforce.com
Dayforce 是現代勞動力的全球人才平台。作為企業 HCM 解決方案，Dayforce 將薪資、人力資源、福利、人才管理、勞動力管理等整合到一個雲端應用程式中，為當今無限的勞動力提供支援。 Dayforce 協助提供體驗，協助組織釋放其全部員工潛力並自信地運營，無論其在世界何處運作。 Dayforce 總部位於安大略省多倫多和明尼蘇達州明尼阿波利斯，業務遍及全球。該公司「讓工作生活更美好」的品牌承諾不僅是對客戶的承諾，也是對 Dayforce 員工和 Dayforce 所在社區的承諾。考勤和任務管理· 人才獲取，包括招聘和入職· 人才管理，包括績效管理、繼任計劃、薪酬管理、敬業度調查和集成...
Moodle
moodle.org
Moodle 是一個開源、功能豐富、安全且可擴展的學習管理系統，可與其他平台無縫集成，並可針對您選擇的任何教學或培訓方法進行客製化。憑藉清新直覺的介面，Moodle 擁有適合 K-12、高等教育、職業培訓、企業以及各類企業學習的解決方案。從提高教學和學生成果到簡化培訓、入職和合規管理，您將使用 Moodle 建立更活躍、更具吸引力的線上學習空間。當您選擇 Moodle 時，您將受益於 Moodle 20 多年的教育技術專業知識，並且您將成為熱愛我們的線上學習平台和價值觀的全球社群的一部分。您可以從我們活躍的社區論壇獲得支持，訪問 Moodle 的認證集成，並探索 2000 多個開源插件。或者，...
HiBob
hibob.com
bob HRIS 是一個人員管理平台，可協助充滿活力的公司發揮員工的最佳水準。我們的 HR 軟體獨特、直覺且智能
Metaview
metaview.ai
讓每一次訪談都成為精彩的訪談。 在擴大團隊規模時，不可能保持面試的一致性和高品質。 Metaview 提供獨特的數據和分析以及可操作的回饋來幫助面試官改進。其結果是候選人更滿意、偏見更少、招募流程更有效率。
HireVue
hirevue.com
HireVue 是您的端到端招募體驗平台，提供視訊面試軟體、評估、文字招募工具和對話式 AI 聊天機器人。使用 HireVue 建立更快、更公平、更友善的招募流程。我們的企業級軟體可實現工作流程自動化，讓擴大招募變得容易。我們可以共同改善您發現、吸引和僱用人才的方式。了解更多：https://www.hirevue.com/
iMocha
imocha.io
iMocha 為組織提供整體平台和解決方案，透過其下一代專利、人工智慧驅動的技能評估和技能智慧平台實施「技能第一」策略- 用於人才招募（全職員工和團隊）以及內部人才發展和人才管理。我們的全球客戶包括德勤、PayPal、Cap Gemini、E&Y、Reveture、愛立信、阿斯頓馬丁、Vanguard、711、Telstra、戴姆勒卡車、ABSA SA、Avayya、Vanguard、9 個不同的聯合國機構。來自 3 大洲（北美、UKI/EMEA 和印度/亞太地區）的 500 多家客戶，財富 500 強公司中有 30 家使用 iMocha 來交付他們的產品
Wellfound
wellfound.com
Wellfound（原 AngelList Talent） AngelList 是一個美國網站，專為新創公司、天使投資人和希望在新創公司工作的求職者而設。該平台創建於 2010 年，其使命是使投資流程民主化，並幫助新創公司應對融資和人才方面的挑戰。它最初是為需要種子資金的科技新創公司提供的線上介紹板。自 2015 年起，該網站允許新創公司免費從天使投資人籌集資金。
TestGorilla
testgorilla.com
你在招人嗎？您知道可以透過人才評估來識別最佳候選人嗎？ TestGorilla 為您提供了評估求職者技能並更快做出更好招募決策的最佳工具。我們的技能測驗庫為您提供最佳的預測價值，幫助您識別最佳候選人。透過我們不斷成長的測試庫，您可以測試求職者的各種技能，包括認知能力、程式設計技能、軟體技能、個性、語言能力等等。借助 TestGorilla，您可以使用多種問題類型來幫助您進行單向視訊面試、允許候選人上傳作品集等等。您準備好開始預測現實世界的工作績效了嗎？立即開始使用 TestGorilla 進行招募！
InterviewAI
interviewai.io
透過人工智慧驅動的問題進行更好的採訪。 使用 InterviewAI 簡化您的面試流程。我們的人工智慧平台即時產生量身定制的面試問題，讓您可以輕鬆進行高效且有效的面試，從而找到最適合該職位的候選人。
Evalgator
evalgator.com
Evalgator 是一個基於網路的數位評估和評估平台，旨在簡化招募流程。它可用於評估技術和非技術職位的候選人，因為該平台支援多種問題格式，例如編碼、描述性、多項選擇和填空。它具有用戶友好的介面，可以輕鬆創建自訂評估。透過自動結果計算和即時洞察候選人在個別問題上的表現，Evalgator 使招聘人員能夠在評估完成後立即將候選人列入候選名單。 Evalgator 還提供許多其他功能，包括反作弊措施、即時雙向聊天支援以及廣播選項，以幫助招募人員和候選人。了解有關 Evalgator 的更多資訊。
BetterUp
betterup.com
推動人才成果改變業務成果。 貿易不確定性與唯一的平台構成教練，科學和AI燃料的經驗，以建立您的組織所需的敏捷性，適應力和適應性，以避免任何風暴。
Loxo
loxo.co
Loxo 是排名第一的人才情報平台，也是招募軟體領域的全球領導者。我們所知道的傳統 ATS 將在 5 年內不復存在。 Loxo 旨在透過單一記錄系統軟體平台管理整個招募生命週期，取代傳統的 ATS，並在過程中帶來無限更多的內容。因為招募一名員工不應該需要 10 種以上的工具。人才情報平台包括： - 一流的 ATS - 人工智慧驅動的招募 CRM（您的招募資料庫，其中包含您的資料和 Loxo 自動更新資料的組合，以確保您始終獲得最準確的候選人資訊） - 具有人工智慧支援的行銷活動建立功能的多通路外展工具，因此您永遠不會錯過後續活動- 包含超過12 億人和數百萬組織的人員和公司搜尋引擎- 經過驗證...
Oorwin
oorwin.com
Oorwin 是一個由人工智慧驅動的一體化客戶關係管理、申請人追蹤系統和人力資源管理平台。 Oorwin 憑藉其銷售、招聘和人力資源的綜合方法為人力資源業務帶來了驚人的成長。
Interviewer.AI
interviewer.ai
我們的 ATS Lite 平台透過人工智慧驅動的單向視訊訪談自動化 80% 的預篩選流程。更有效率地篩選候選人 本月使用促銷代碼 INTERVIEW50 可享 50% 的折扣。讓我們識別您的最佳候選人，以便您可以更有效地招募優秀人才。註冊免費試用（無需信用卡），了解我們如何評估每位候選人，並為您提供一個易於使用的平台，用於篩選、面試和聘用人才庫中的最佳候選人。
Gem
gem.com
Gem 是 TA 團隊喜愛的人工智慧招募平台。它可以幫助您最大限度地提高生產力、加快招募速度並節省資金，同時為招募人員提供他們認為易於使用的解決方案。使用 Gem 作為您的一體化招聘平台，或透過 CRM、採購、日程安排、分析、招聘網站、活動等整合產品增強您現有的 ATS。超過 1,000 家公司（從新創公司到 Airbnb、Wayfair、Cintas、Carmax、Doordash 和 Zillow 等行業領導者）信賴 Gem 能夠快速、輕鬆地進行招募。
Glider AI
glider.ai
Glider AI 技能智慧平台榮獲2021 年SIA 最具創新人力資源技術獎，提供包括虛擬評估、編碼/視訊面試、篩選機器人等在內的招聘解決方案，以擴大企業、人力資源公司和MSP 的招聘品質人才。 Intuit、普華永道、亞馬遜和第一資本等全球品牌信任 Glider 來驗證候選人的素質並使其適合任何行業的任何職位。平均而言，客戶的安置率提高了 3 倍，填補時間縮短了 50%，候選人滿意度提高了 98%。欲了解更多信息，請訪問 Glider AI。
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow 是一個求職和管理平台，提供各種免費工具來簡化和加速求職流程。這些工具由來自大型科技公司(FAANG+) 的行業專家創建，其中包括可將個人資料瀏覽量提高2.5 倍的LinkedIn 審核工具，以及允許用戶追蹤工作機會、申請、筆記和聯絡人的工作跟踪器。 Careerflow 還提供資源部分，其中包括活躍的招聘資料庫、履歷表範本以及由 6,000 多名求職者組成的社區。此外，該平台還提供人工智慧輔助履歷產生器、求職信撰寫器和技能差距分析工具。 Careerflow 的求職套件旨在為求職者提供個人化的 CRM，幫助他們毫無壓力地找到夢想的工作。該平台已受到超過 20 萬求職者...
HiPeople
hipeople.io
聘用頂尖人才是一項關鍵任務，需要徹底的篩選過程。現代助教團隊使用 HiPeople 的綜合篩選工具包可減少 95% 的篩選時間。我們最先進的篩選工具包結合了基於人工智慧的評估和自動背景調查的力量，使您能夠做出數據驅動的決策，僱用最適合您的組織的人才。透過我們基於人工智慧的評估，您可以評估候選人的硬技能、軟技能、個性特徵、文化契合度和認知能力。測試候選人數百項特定工作相關技能，從客戶成功經理到對細節的關注。透過分析候選人的結果，您可以比較可行的見解，以評估他們的工作適合度，並確定他們是否具備在您的組織中蓬勃發展所需的技能。我們的自動背景調查可以從過去的經理、同事群體或直接下屬那裡提供對候選人過去...
ComplyCube
complycube.com
ComplyCube 是一個一體化平台，用於自動化和簡化身分驗證 (IDV)、反洗錢 (AML) 和了解您的客戶 (KYC) 合規性。該人工智慧平台透過使用臉部和行為生物識別技術驗證客戶身份，並根據全球 3,000 多個數據點驗證其生物數據，幫助企業實現數位化客戶入職和 eKYC 流程自動化。 ComplyCube 目前為金融科技、銀行、電信、交通和電子商務領域的成熟企業提供支援。
TestDome
testdome.com
TestDome 提供工作技能測試，幫助管理者更快聘用最佳候選人。我們為廣泛的行業提供測試，包括程式設計、會計、客戶服務、專案管理等。 - 我們的 1000 多個問題測試現實世界的問題解決能力。如果您發現我們的任何高級問題已在線得到解答，即可獲得退款。 - 以您想要的方式自訂我們的即用型測試或新增您自己的自訂問題。 - 對候選人進行一目了然的比較，或更深入地了解個別候選人的結果和答案。 - 使用網路攝影機監控、重複電子郵件偵測以及複製和貼上保護來防止作弊。 - 新增多個使用者到您的帳戶，無需額外費用。
VidCruiter
vidcruiter.com
VidCruiter 的 VidInterviewing 是世界上最先進的視訊面試平台。我們的系統提供預先錄製的即時視訊面試，可以根據任何招聘場景進行定制，並幫助各種規模的公司以更快、更經濟高效的方式找到更優質的求職者。
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt 是一個全球招募平台，幫助快速成長的公司尋找、吸引和聘用世界上最優秀的人才。我們的演算法根據雇主在國家、地區和時區的具體要求以及尖端工具和解決方案立即將雇主與人才進行匹配，以識別他們的下一次招聘並管理他們的招聘流程。只需定義您理想的候選人資料，然後坐下來，讓 Snaphunt 完成繁重的工作。合格的人才會被自動邀請申請您的職位，您也可以透過個人化電子郵件與相關人才互動，以提高您的申請率。專為分散式團隊設計：將您的招募支出減少高達 80%，並使用旨在將您的招募時間減少 72% 的專有工具無縫協作進行招募。透過 Snaphunt，您可以從超過 400 萬求職者的人才庫和超過 3 億...
Fetcher
fetcher.ai
Fetcher 是一種人工智慧招募工具，旨在尋找被動候選人，使招募人員能夠更專注於候選人的體驗而不是尋找過程。 該軟體有助於招募代表性不足的人才，並提供個人化的多元化搜尋標準功能，以幫助建立代表性良好的管道。 Fetcher 使用先進的技術自動尋找符合使用者招募要求的高品質候選人資料。該工具也向工程、財務、產品、營運、行銷、銷售、電腦科學等各專業領域的知識工作者宣傳使用者的品牌。 Fetcher 提供與 ATS、CRM、電子郵件、日曆和 Slack 的強大技術集成，旨在提高團隊生產力。該工具還具有經過驗證的個人電子郵件地址，以確保可靠的候選人聯絡資訊。 處於各個發展階段的公司可能會發現...
The Predictive Index
predictiveindex.com
Predictive Index 認為每個業務問題都是人的問題。人員數據應該指導員工旅程的每一步，從第一次面試到大晉升，它也應該指導您的業務策略。我們稱之為“人才優化”，我們的模組化平台的每個部分都是為了支持它而建造的。 PI HIRE：每次透過 PI Hire 為每項工作招募完美的候選人。我們透過 60 多年的科學和數百萬個數據點支持的行為和認知評估來幫助您縮小申請人的領域範圍。此外，我們也透過個人化面試指南讓您的招募流程變得簡單、客觀。 PI INSPIRE：透過 PI Inspire 管理您的團隊取得成功。不再猜測如何最好地管理某人：我們的關係指南對每個團隊成員的行為進行了全面分析，並提...
Instahyre
instahyre.com
搜尋並申請 10000 多家頂級公司的職位。尋找 IT、軟體、銷售、行銷、營運、財務等領域的高薪工作。聘請頂尖人才。
Eightfold AI
eightfold.ai
Fivefold AI 市場領先的人才智慧平台可協助組織留住頂尖人才、提升員工技能和再培訓員工、高效招募人才並實現多元化目標。 Fivefold 的專利深度學習人工智慧平台可在超過 155 個國家和 24 種語言上使用，幫助尖端企業將人才轉化為競爭優勢。欲了解更多信息，請訪問 www.eightfold.ai。
Veremark
veremark.com
Veremark 是一個自動化就業驗證平台，可為公司的招募流程增添簡單性、信心和速度。
Crystal
crystalknows.com
對於商務人士來說，會議的成功取決於有效的準備。我們的使命是確保我們的客戶在每次重要會議之前都做好充分準備並充滿信心。 Crystal 是領先的會議準備平台，受到全球 1,000 多家組織和財富 500 強公司的信賴，可為日常和高風險互動做好準備。我們的平台提供您了解會面人員所需的數據、工具和見解，確保您為議程上的每次會議做好充分準備。使用 Crystal 的情報資料： • 專業人士可以減少會前的焦慮並留下深刻的印象。 • 銷售主管可以在每次銷售拜訪中與買家進行有效聯繫。 • 經理可以改善與同事的協作方式。立即免費試用我們的平台，讓您遇到的下一個人留下深刻印象：https://www.cryst...
Vizzy
vizzy.com
重塑履歷，以前所未有的方式看待一代人才 早期職涯招募格局正在迅速發展，企業尋求創新方法來吸引和了解 Z 世代人才庫。傳統的履歷往往無法捕捉候選人的真正本質，導致技能和公司文化不匹配，而申請數量和對多元化員工隊伍的需求又進一步加劇了這種不匹配。企業想要在求職者中脫穎而出也變得越來越困難，這就是我們的用武之地。與傳統方法不同，Vizzy 提供出色的申請流程並提供動態的專業摘要，提供超越傳統履歷的候選人潛力的 360 度視角。我們的技術旨在適應向更全面的招聘的轉變以及 Z 世代對有吸引力的數位優先招聘流程的期望。工作原理 Vizzy 幫助企業提供品牌一致的申請流程，以脫穎而出並吸引比平常更廣泛的人才...