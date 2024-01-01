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Search Engine Watch 成立於 1997 年，是世界上運作時間最長的搜尋產業資源之一，也是 ClickZ 的姊妹刊物。 我們協助超過 300 萬名高階行銷人員組成的社群駕馭動態搜尋領域，並從搜尋行銷學科中獲取商業價值。透過涵蓋案例研究、影響者評論、播客、網路研討會和活動的內容套件，我們與市場領導者聯絡，分享 SEO、搜尋體驗和搜尋行銷的見解和實際應用，為品牌策略提供資訊。 《搜尋引擎觀察》繼承了搜尋產業的專業知識，被Google的馬特·卡茨稱為“必讀”，被雅虎的蒂姆·梅耶爾稱為“最權威的搜尋資源”。

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