替代項 - Scrintal
Notion
notion.so
Notion 是一個提供資料庫、看板、wiki、日曆和提醒等元件的應用程式。使用者可以連接這些元件來建立自己的系統，用於知識管理、筆記記錄、資料管理、專案管理等。這些組件和系統可以單獨使用，也可以與其他組件和系統合作使用。
Microsoft OneNote
onenote.com
Microsoft OneNote 是一款用於自由格式資訊收集和多用戶協作的筆記程式。它收集用戶的筆記、繪圖、螢幕剪輯和音訊評論。可透過 Internet 或網路與其他 OneNote 使用者分享筆記。 在此之前，在 2019 版之前，OneNote 主要作為 Microsoft Office 套件的一部分提供。 Microsoft 現在透過 Windows 10、macOS、iOS 和 Android 的應用程式商店將 OneNote 版本作為免費的獨立應用程式進行分發。微軟也提供了基於 Web 的 OneNote 版本，作為 OneDrive 和 Office for web 的一部分；...
Otter
otter.ai
Otter 是一款智慧筆記應用程序，可協助您記住、搜尋和分享您的語音對話。 Otter 創建的智慧語音筆記結合了音訊、轉錄、說話者識別、內聯照片和關鍵字詞。它可以幫助商務人士、記者和學生在會議、採訪、講座以及任何重要對話中更加專注、協作和高效。
Evernote
evernote.com
Evernote 是一款專為記筆記、組織、任務管理和存檔而設計的應用程式。它是由總部位於加州雷德伍德城的 Evernote Corporation 開發。該應用程式允許用戶創建筆記，筆記可以是文字、繪圖、照片或保存的網頁內容。筆記儲存在筆記本中，可以標記、註釋、編輯、搜尋、提供附件和匯出。 Evernote 是跨平台的，適用於 Android、iOS、macOS 和 Microsoft Windows。它可以免費使用，但有每月使用限制，並提供擴展或解除限制的付費計劃。
Zoho Mail
zoho.com
Zoho Mail 是企業導向的安全電子郵件託管服務。它有一個內建的協作平台，使整個組織能夠在 Inbox 內無縫共享和通訊。它融合了經典電子郵件和現代協作工具，促進評論、按讚和分享的使用。 Zoho Mail 與所有其他 Zoho 應用程式以及流行的外部應用程式完美整合。
ClickUp
clickup.com
我們的使命是讓世界更有效率。為此，我們建立了一個應用程式來替換所有這些內容 - 任務、文件、目標和聊天。
Miro
miro.com
Miro 是一個線上協作白板平台，使分散式團隊能夠有效地協同工作，從使用數位便籤進行集思廣益到規劃和管理敏捷工作流程。
Coda
coda.io
Coda 是一款基於雲端的文件編輯器，由 Shishir Mehrotra 和 Alex DeNeui 創立。辦事處位於貝爾維尤、舊金山和山景城。第一個軟體版本1.0於2019年5月推出。此前四年多來，它一直處於內測版本。Coda提供文字處理、電子表格和資料庫功能。它是一個將電子表格、簡報、應用程式和文件混合在一起的畫布。該軟體可與Slack和Gmail等第三方服務整合。2017年，Coda籌集了6000萬美元。 Greylock Partners、Khosla Ventures 和 General Catalyst 參與了本輪融資，LinkedIn 聯合創始人 Reid Hoffman 和 ...
Jamboard
google.com
Jamboard 是 Google 開發的互動式白板系統，作為 Google Workspace（以前稱為 G Suite）的一部分。它於2016 年10 月25 日正式發布。它具有55 英寸4K 觸摸屏顯示屏，並通過免費的Google Docs 套件提供跨平台支持，兼容在線協作。該顯示屏還可以安裝在牆上或配置為一個顯示器。站立。
Notebook
zoho.com
跨裝置最漂亮的筆記應用程式。
Milanote
milanote.com
Milanote 是一個易於使用的工具，可將您的想法和項目組織到視覺板中。添加註釋、圖像、連結和文件，直觀地組織它們並與您的團隊共享。
Standard Notes
standardnotes.org
Standard Notes 是一款私人筆記應用程序，具有無與倫比的簡單性、端對端加密、強大的擴展和開源應用程式。
Lucid
lucid.app
Lucid 是唯一一款讓團隊能夠從想像未來到建立未來的視覺協作套件。
RemNote
remnote.com
用於思考和學習的一體化工具。當然，它是一個記筆記工具。但還有抽認卡、PDF、反向連結等 - 幫助您學習、保持條理和思考。
Basecamp
basecamp.com
Basecamp 是一家美國網路軟體公司，總部位於伊利諾州芝加哥。該公司由 Jason Fried、Carlos Segura 和 Ernest Kim 於 1999 年共同創立，是一家名為 37signals 的網頁設計公司。自 2004 年中期以來，該公司的重點已從網頁設計轉向網頁應用程式開發。它的第一個商業應用程式是 Basecamp，隨後是 Backpack、Campfire 和 Highrise。開源Web 應用程式框架Ruby on Rails 最初是為37signals 內部使用而創建的，後來於2004 年公開發布。2014 年2 月，該公司採取了新策略，完全專注於其旗艦產品，該...
Simplenote
simplenote.com
Simplenote 是一款支援 Markdown 的筆記應用程式。除了跨平台應用程式外，它還可以透過大多數網頁瀏覽器存取。Simplenote 有一個外部可存取的 API，允許編寫其他用戶端：macOS 儀表板小工具 DashNote； nvPY，跨平台SimpleNote客戶端；在其他人中。此外，macOS 程式 Notational Velocity 和 Windows 實用程式 ResophNotes 也可以與 Simplenote 同步。
FuseBase
nimbusweb.me
將來自多個來源的資訊混亂轉變為井然有序的工作場所。讓您或您的團隊能夠透過更少的迭代和更少的會議更快地完成工作。
Spike
spikenow.com
Spike 強大的收件匣包括會話電子郵件、任務、註釋、協作文件、文件儲存和日曆，所有這些都在一個提要中。
Craft
craft.do
Craft 是專為數位設備而設計的，它帶回了寫作的樂趣。 Craft 是一個用於創建精美文件和筆記並分享您的想法的工具。您在 Craft 中創建的所有內容都可以一鍵共享。 Craft 支援內聯降價、反向連結、程式碼片段、圖像、影片、附加 PDF 檔案和豐富的連結預覽。
MURAL
mural.co
我們的平台和專業服務使創新團隊能夠以視覺化方式思考和協作，以解決重要問題。只需將您的想法寫在便利貼上即可。然後以清單、流程圖、圖表、框架、方法和繪圖的形式進行組織，以啟動和協調您的團隊。
Lark
larksuite.com
Lark 是下一代團隊工作空間。工作的未來就在這裡，而且是免費的。
GoodNotes
goodnotes.com
使用世界上最受歡迎的數位紙記下、塑造並分享您的想法。您的前三本筆記本是免費的。
Toodledo
toodledo.com
Toodledo 是一款受歡迎且功能強大的線上生產力工具。管理您的待辦事項清單、做筆記、追蹤習慣並將想法整理成大綱和清單。
Gliffy
gliffy.com
製作 UML 圖、流程圖、線框圖等。我們的免費圖表軟體和線上圖表工具可改善協作和溝通。
Fibery
fibery.io
無限靈活的工作空間，無需程式碼即可連接所有公司流程。 創造空間，將它們連結在一起，邀請隊友 並做一些很酷的事情。
Padlet
padlet.com
Padlet 是一個數位畫布，可用於建立易於共享和協作的精美專案。它的工作原理就像一張紙。我們為您提供一個空白頁面 - 一個小冊子 - 您可以在上面放置任何您喜歡的內容。拖入影片、錄製訪談、自拍、撰寫自己的文字貼文或上傳一些文檔，然後瞧！一個小板誕生了。透過選擇自訂壁紙和主題使其更加美麗。 Padlet 與其他部落格工具和靈感板不同，因為它很靈活。建立購物清單、維恩圖、討論板、團體賀卡、作品集或商業計劃，全部在一個應用程式中完成。 padpad 可供世界各地的教師、學生、專業人士和各個年齡層的個人使用，可以在多個貢獻者之間有選擇地共享和編輯。
Explain Everything
explaineverything.com
教學、演示、草圖記錄、錄製影片和協作，所有這些都在「Explain Everything Whiteboard」中完成。與其他工具相比，Explain Everything 堪稱白板應用程式中的瑞士軍刀。由於其獨特的多功能性，開啟了表達知識的新可能性，打破了時間和距離的界限，讓您可以在新的環境中進行素描、交談和分享，以數位方式重新想像如何解釋任何事物。讓創建高品質講解影片的過程變得輕而易舉。現場或遠距離分享您的白板簡報。打開無限的數位空間，以視覺方式集思廣益複雜的想法並分享寶貴的回饋。
Creately
creately.com
用於協作集思廣益、規劃、執行和分析專案的可視化工作區軟體。即時協作、無限畫布和強大的圖表功能。
Weje
weje.io
透過免費團隊協作平台，在虛擬線上板上收集、組織和分享任何內容的新方式。
Notejoy
notejoy.com
適合個人和團隊的強大筆記應用程式。快速、專注、始終同步。 Notejoy 可在 Mac、PC、iOS、Android 和 Web 上使用。免費註冊。