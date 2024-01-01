Scratchpay 是 Scratch Financial, Inc. 提供的一項金融服務，在 Google Cloud Platform (GCP) 公有雲基礎架構上託管其工作負載。 Scratchpay 是一家美國新創公司，向私人提供醫療貸款（最初針對寵物，現在擴展到個人）。該公司完全整合在 GCP 上，並擁有 Google 的支援計劃和服務。 Scratchpay 在 GCP Cloud 中託管所有服務，該解決方案已公開投入生產多年。該公司正在不斷改進服務。許多不同的 GCP 服務正在積極使用，其他服務正在評估中。 Scratchpay 擁有一支專業的內部團隊，致力於軟體開發、數據分析和業務開發。該公司還擁有專門從事資訊安全的內部團隊成員，但團隊中沒有專門的GCP或其他雲端運算專家。 Scratchpay 始終希望遵循最佳實踐來改善 GCP 服務的使用，並專注於安全性和優化，因此一直在尋找由 GCP 專家顧問進行的安全評估。

網站： scratchpay.com

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