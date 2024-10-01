替代項 - Schoox
D2L Brightspace
d2l.com
利用 D2L Brightspace 突破 LMS 的限制，D2L Brightspace 是一個學習創新平台，旨在幫助您創建高度個人化的體驗，大規模釋放學習者的潛力。 Brightspace 專為人生各階段的學習而打造－從上學初期到高等教育及以後。 - K-12：創造學生和家長喜愛的現代靈活的學習體驗。 - 高等教育：打造高度個人化的學習體驗，釋放潛能。 - 企業：為員工、顧客或合作夥伴提供培訓。 - 協會：將教育和培訓轉化為您的競爭優勢。數位化您的課程透過易於使用的技術輕鬆實現課堂體驗現代化，並採用當今最佳學習管理系統中常見的數位工具。優化您的成果開始輕鬆、大規模地實施個人化學習體驗。在數...
Paylocity
paylocity.com
我們的一體化軟體平台為人力資源專業人員提供了一種輕鬆管理薪資、福利、人才和勞動力管理等日常任務的方法。但我們的與眾不同之處在於，我們的技術得到了真正關心客戶成功的文化的支持。提供者只會向您出售產品。但合作夥伴實際上關心您和您的業務。合作夥伴需要花時間來了解您並了解您的需求。我們與您一起尋找最佳解決方案，使您今天的業務受益，同時為更美好的明天鋪平道路。明天就是你的團隊的全部了。我們所做的一切都是為了支持您實現目標。我們將共同處理您的日常工作，以便您可以花更多的時間來打造您和您的員工渴望的文化。對於渴望真正合作關係的專業人士來說，Paylocity 是一家人力資源和薪資公司，可將您從今天的任務中解...
Paycom
paycom.com
25 年來，Paycom Software, Inc.（NYSE：PAYC）透過易於使用的人力資源和薪資技術簡化了業務和員工的生活，並透過直接存取資料來提高透明度。由於其業界首創的解決方案 Beti®，員工現在可以自行處理薪資單，並在提交薪資單之前被引導查找並修復代價高昂的錯誤。從入職和福利登記到人才管理等，Paycom 的軟體簡化了流程，提高了效率，並讓員工能夠掌控自己的人力資源信息，所有這些都在一個應用程式中完成。 Paycom 因其技術和工作場所文化而獲得全國認可，現在可以為美國和國際上各種規模的企業提供服務。 Paycom 正在引領美國工作場所的數位轉型。我們對文化和價值觀的承諾使我們...
Moodle
moodle.org
Moodle 是一個開源、功能豐富、安全且可擴展的學習管理系統，可與其他平台無縫集成，並可針對您選擇的任何教學或培訓方法進行客製化。憑藉清新直覺的介面，Moodle 擁有適合 K-12、高等教育、職業培訓、企業以及各類企業學習的解決方案。從提高教學和學生成果到簡化培訓、入職和合規管理，您將使用 Moodle 建立更活躍、更具吸引力的線上學習空間。當您選擇 Moodle 時，您將受益於 Moodle 20 多年的教育技術專業知識，並且您將成為熱愛我們的線上學習平台和價值觀的全球社群的一部分。您可以從我們活躍的社區論壇獲得支持，訪問 Moodle 的認證集成，並探索 2000 多個開源插件。或者，...
Rippling
rippling.com
Rippling 為企業提供了一個在全球範圍內運作人力資源、IT 和財務的場所。它將通常分散在公司內的所有勞動力系統匯集在一起，例如工資、費用、福利和電腦。您有史以來第一次可以在單一系統中管理和自動化員工生命週期的每個部分。以入職為例。借助 Rippling，您可以在世界任何地方僱用新員工，並設定他們的工資單、公司卡、電腦、福利，甚至 Slack 和 Microsoft 365 等第三方應用程式 - 所有這些都在 90 秒內完成。
Open LMS
openlms.net
Open LMS 是一個高度可設定的學習管理系統 (LMS)，可根據您組織的目標進行擴充。我們為全球數以千計的客戶提供協助，從工業到高等教育，為學習者提供熟悉的體驗、尖端的生態系統工具、深入的報告和數據、應用內創作、學習路徑以及合規培訓和報告。作為全球最大的開源 Moodle™ 託管和支援服務商業提供者，在 Amazon Web Services (AWS) 的支援下，Open LMS 可協助組織輕鬆提供出色的學習體驗。 Open LMS 是 Learning Technologies Group plc 屢獲殊榮的專業學習技術和人才管理業務集團的一部分。了解有關 Open LMS 的更多信息...
Paycor
paycor.com
Paycor 幫助領導者實現人員管理各個方面的現代化，以便他們能夠專注於真正重要的事情：打造致勝團隊。統一的 HCM 解決方案可確保員工資料位於一處，因此您無需切換平台、存取多個系統或重新輸入資訊。自動執行繁瑣的工作，降低合規風險，提高效率，使員工能夠控制自己的財務狀況，並透過強大的分析和洞察更深入地了解您的業務。
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS 是專為培訓成功而建置的 LMS。旨在獲得每個人的肯定，這是優秀團隊和公司成長的地方。憑藉完全可自訂、易於管理且易於使用的體驗，團隊可以享受賓至如歸的培訓。 TalentLMS 可以輕鬆地為任何團隊和每種用途提供正確的培訓，同時為每一步提供專家指導和支援。在全球學習技術領導者 Epignosis 的支持下，TalentLMS 的使命是實現培訓民主化，為全球 70, 000 多個團隊提供服務。滿足您所有培訓需求的一個平台 - TalentLMS 將所有培訓工具和材料匯集在一個方便的地方，還可以輕鬆地與您已使用的應用程式和服務集成，使培訓能夠不間斷地融入您的工作生活。您需要的所有...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow（NYSE：NOW）讓世界為每個人提供更好的服務。我們基於雲端的平台和解決方案可協助組織數位化和統一，以便他們能夠找到更智慧、更快、更好的方法來實現工作流程。因此，員工和客戶可以更緊密地聯繫、更創新、更敏捷。我們都可以創造我們想像的未來。世界與 ServiceNow 合作。
Lattice
lattice.com
Lattice 是一個人員管理平台，匯集了所有工具、工作流程和見解，幫助組織在獲勝文化中培養敬業且高績效的員工。透過將持續績效管理、員工敬業度調查、薪酬管理和職業發展工具整合到一個互聯解決方案中，萊迪思可以提供強大的人員分析，供人力資源和人員團隊使用，以推動產生有影響力的業務成果。萊迪思連續三年躋身 Inc. 500 家成長最快的私人公司排行榜，並被 99% 的員工評為最佳工作場所，為全球 5,000 多家客戶提供服務，包括 Slack、Cruise 和 Reddit。
Skillsoft
skillsoft.com
關於 Skillsoft Skillsoft（NYSE：SKIL）提供變革性的學習體驗，推動組織和人員共同成長。該公司與企業組織合作，為全球學習者社群提供服務，幫助今天的員工為明天的經濟做好準備。借助 Skillsoft，客戶可以獲得混合、多模式的學習體驗，這些體驗不僅僅是培養技能，還可以培養一支能力更強、適應性更強、更敬業的員工隊伍。透過一流的內容組合、個人化且與客戶需求相關的平台、世界一流的技術和廣泛的合作夥伴生態系統，Skillsoft 透過克服關鍵技能差距和提升員工及其組織的持續成長和績效。 。了解更多信息，請訪問 www.skillsoft.com
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn 是一個基於雲端的企業知識和學習管理平台。透過 Zoho Learn，您可以集中公司資訊、建立互動式課程並取得有關學習者進度的詳細報告。 Learn 具有輕鬆內容創建和協作創作的強大功能、易於使用的課程建立器、內建評估工具和強大的報告，是適合各種規模企業的成熟培訓工具。
KodeKloud
kodekloud.com
透過我們的邊做邊學平台成為 DEVOPS 專家。 KodeKloud 相信邊做邊學的教學方法。我們相信這種教學方法可以讓我們的學生發揮最大潛力，這將幫助您建立成功的 DevOps 職業生涯。
Showpad
showpad.com
Showpad 是世界領先的支援作業系統 (eOS™)，它使銷售和行銷團隊圍繞高影響力的買家互動進行協調，同時產生持續提高轉換率所需的見解。底線影響：賣家透過 Showpad 更快達成更多交易。 Showpad 的核心銷售內容管理引擎使收入團隊能夠創建一個精心策劃的一站式商店，以大規模尋找、管理和分發高影響力的內容。對於行銷人員而言，Showpad 讓團隊圍繞最新的品牌內容與正確的治理保持一致，以提高內容採用率，並提供漏斗底部的見解，以便團隊可以在正確的內容上投入更多資金。支援從業者使用該平台來推動跨職能協調並制定可擴展的、有針對性的培訓活動。賣家可以獲得所有合適的資源，將自己定位為當今採購團...
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds 是一款輕量級 LMS，使企業能夠為客戶、員工和合作夥伴提供卓越的電子學習體驗。從Brevo 和Lokalise 等獨角獸SaaS，到聯合國兒童基金會和聯合國等國際組織，從Yamaha 和LG 等全球製造商，到奧巴馬基金會和Cardano 基金會等多元化機構，超過9,000 家公司已將LearnWorlds指定為其LMS 的選擇創建了 200 萬以上最終用戶和 30 萬以上課程；這就是原因。將使用者置於學院的中心 對使用者進行細分，並根據他們的需求建立個人化的學習路徑。僅允許學習者存取相關內容，確保他們的學習路徑無噪音，確保您的資料安全。讓學習者參與各種學習活動 - 影片...
LearnDash
learndash.com
最強大的 WordPress 學習管理系統。只需點擊幾下即可創建專業、引人入勝的課程。
Sana AI
sana.ai
Sana 是一個由人工智慧驅動的學習平台，使組織能夠存取和共享知識、自動化管理任務並比以往更快地執行。 該平台提供的工具和功能包括創建即時和自定進度的學習體驗、簡化即時學習、透過智慧自動自動化管理混亂以及透過直覺分析闡明影響。 該平台旨在幫助企業建立沉浸式入職計畫、組織合規培訓、簡化員工教育、培養領導技能，並為銷售代表提供獲取知識和培養技能的工具。 Sana 是一個完整的學習管理系統，提供人工智慧輔助搜尋功能、個人化學習路徑、協作工具和個人化評論。 該平台與廣泛的第三方工具整合並提供多語言支援。它還提供自動化管理功能，例如使用者加入和退出、自訂使用者屬性和可自訂的存取權限。 Sana...
Trainual
trainual.com
Trainual 是一個知識轉移和培訓平台，成長中的團隊可以為他們的工作方式製定劇本。透過 Trainual，您企業中所有角色和職責的每個流程、政策和程序都可以輕鬆記錄、組織、分配和搜尋。其結果是更快的入職和培訓、更無縫的授權、一致的流程、增強的責任感，以及每個人都了解您需要知道的資訊。
Leapsome
leapsome.com
具有前瞻性思維的公司（包括 Spotify、monday.com 和 Unity）的執行長和人力資源團隊使用 Leapsome 的平台來實現績效管理、員工敬業度和學習之間的閉環。作為人才支援平台，Leapsome 結合了目標和 OKR 管理、績效評估和 360 度、發展框架、員工學習和入職、員工敬業度調查、反饋和表揚、薪酬和晉升以及會議等工具。了解更多：Leapsome.com
Degreed
degreed.com
你有能力迎接明天嗎？ Degreed 透過單一、流暢的技能發展經驗將學習和職業發展與商業機會聯繫起來，因此您的組織和員工隨時準備好清除下一個重大障礙。
BetterUp
betterup.com
推動人才成果改變業務成果。 貿易不確定性與唯一的平台構成教練，科學和AI燃料的經驗，以建立您的組織所需的敏捷性，適應力和適應性，以避免任何風暴。
Coassemble
coassemble.com
Coassemble 是一個強大且直覺的平台，可供組織創建和提供高品質的線上培訓。 Coassemble 是同類產品中的首創，它將使用者友好的學習管理系統與出色的快速創作功能相結合。借助 Coassemble，組織可以從單一整合平台創建和提供線上培訓。
WorkRamp
workramp.com
WorkRamp 是為現代企業所建構的學習雲。透過自助學習模組、互動式輔導功能和強大的認證路徑，WorkRamp 允許團隊為員工、客戶和合作夥伴大規模建立客製化的學習體驗。借助 WorkRamp，學習團隊可以輕鬆建立和部署培訓，並且企業可以透過整合整個企業的學習來節省成本和資源。請造訪 workramp.com 以了解更多資訊。
Valence
valence.co
Valence 是唯一面向管理者的團隊合作平台，可加速當今工作場所所需的團隊健康、連結性和績效。 Valence 為每位經理提供了即時了解團隊健康狀況所需的工具和見解，透過強大的引導式對話進行幹預，並制定和追蹤對團隊改進的共同承諾。 Valence 易於使用、支援網路的團隊體驗模組消除了對昂貴的教練和人才團隊介入的需要，使管理者能夠掌控團隊體驗。管理從未如此困難，Valence 幫助管理者發展和支持團隊，同時推動績效和改進，減輕了他們的負擔。
Docebo
docebo.com
Docebo 是世界上最強大的學習平台，旨在為管理員提供直覺的體驗，為學習者提供吸引力，為企業提供變革性的平台。主要差異包括： - 能夠為多個受眾（包括員工、客戶和合作夥伴）提供超個人化的學習體驗。所有這些體驗都可以透過單一平台進行獨特的品牌化和集中管理。 - 業界最先進的AI能力。客戶可以自動執行註冊、翻譯和內容分類等手動任務。透過專為學習而建構的生成式人工智慧，客戶只需點擊幾下即可建立有效的課程材料。 - 當您擴展到新的、更大的學習受眾、地理位置、語言等時，您可以與您的組織一起擴展。 - 行動應用程式並與所有主要軟體集成，包括 Salesforce 和 Microsoft Teams。
WizIQ
wiziq.com
WizIQ LMS 為導師、機構和組織提供完整的解決方案，以提供即時線上課程和啟動自定進度的課程。 WizIQ 易於使用、價格實惠，讓學習者可以自由地從任何位置和設備存取課程。借助 WizIQ，企業可以推出自己的定製品牌學習/培訓門戶，其功能包括虛擬教室、課程構建器、測試和評估構建器、定制行動應用程式、電子商務和報告。
ProProfs
proprofs.com
ProProfs 是一家領先的 SaaS 軟體供應商，旨在打造更聰明的員工和更快樂的客戶。憑藉一整套工具（包括 Training Maker、Knowledge Base、Quiz Maker、Survey Maker、CRM 等），ProProfs 使組織能夠增強學習、簡化支援並提高客戶滿意度。 ProProfs 致力於 100 年來讓客戶滿意的使命，為 150 多個國家/地區的超過 1500 萬用戶提供服務。 ProProfs 產品包含： - 訓練製作者 - 測驗製作者 - 調查製作者 - Qualaroo 見解 - 即時聊天 - 服務台 - 知識庫 - 專案管理 - Picreel ...
Workhuman
workhuman.com
Workhuman 是一家跨國公司，總部位於馬薩諸塞州弗雷明漢和都柏林，提供基於雲端（軟體即服務）的人力資本管理 (HCM) 軟體解決方案。 其社會認可解決方案旨在讓員工相互認可和獎勵，以激勵與公司價值觀相符的績效和行為。 Workman 的部分客戶包括賽門鐵克、Intuit、捷藍航空、思科和洲際酒店集團。 2019 年 2 月，該公司更名為 Work human。
SkillsBoard
skillsboarding.com
第一個基於技能的學習和人才管理平台，透過個人認證護照吸引人們
Culture Amp
cultureamp.com
身為全球員工體驗平台的領導者，Culture Amp 徹底改變了 6,500 家公司的 2,500 萬名員工如何創造更美好的工作世界。 Culture Amp 易於使用的一體化平台使各種規模和行業的公司能夠轉變員工敬業度、培養高績效團隊、認可成功、推動員工發展並留住人才。在尖端研究、最新技術和世界上最大的員工資料集的支持下，Culture Amp 可以輕鬆建立自信的、數據驅動的人才策略，從而使員工受益並推動業務成功。