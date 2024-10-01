替代項 - Scenery
VEED
veed.io
VEED 是一款為想要擴大影片製作規模的企業提供的一體化平台。 200 多個國家的行銷、銷售、學習與發展和社群媒體客戶製作影片的速度比以往快了 30 倍。 VEED 將權力交給您的團隊： * 記錄優質內容 * 輕鬆編輯視頻 * 自動轉錄 忘記學習笨重且昂貴的編輯軟體或依賴代理商。 VEED 是您直覺的影片工具套件。從執行長到實習生，每個人都可以使用它來製作專業視頻，而無需專業技能。 VEED Enterprise 讓您： * 與其他團隊成員即時合作 * 存取包含 30,000 多個媒體資源的庫 * 使用自訂範本來節省時間 哦，VEED 擁有一套人工智慧工具，可以使生產效率提高 10 倍...
Vimeo
vimeo.com
Vimeo 是一個視訊託管、分享和服務平台，總部位於紐約市。 Vimeo 在無廣告的基礎上經營，而是透過為影片內容製作者提供訂閱計劃並提供包含影片創作、編輯和廣播工具、企業軟體解決方案以及影片製作工具的軟體即服務 (SaaS) 來獲取收入。視訊專業人士與客戶和其他專業人士建立聯繫。 Vimeo 專注於在各種裝置上傳輸高畫質影片。 該網站最初由 Jake Lodwick 和 Zach Klein 於 2004 年創建，作為 CollegeHumor 的衍生產品，用於在同事之間分享幽默視頻，但為了支持 CollegeHumor 的日益普及而將其擱置一旁。 IAC 於2006 年收購了Colleg...
Loom
loom.com
Loom 是領先的非同步工作視訊通訊平台。專為簡單性和速度而設計，無論您是在辦公桌前還是在路上，您都可以錄製、分享影片並與之交互，以推進工作。 20 萬家公司超過 2,100 萬人使用 Loom 透過非同步影片更聰明地工作。從 HubSpot 到 Atlassian，再到 Netflix，Loom 是頂級公司和小型企業的首選螢幕錄製和協作工具。
Riverside.fm
riverside.fm
Riverside 是您的線上工作室，可實現高品質錄音和閃電般的編輯。它由AI 提供支持，但專為人類對話而設計，因此無論您身在何處、Wi-Fi 性能如何不穩定，也無論您身在何處，從播客到視頻營銷的任何內容都可以通過像素完美的4K 影片和水晶般清晰的音訊進行捕捉。把它想像成你的瓶中數字精靈，但你得到的不是三個願望，而是無盡的、一流的錄音和超級簡單的編輯。從希拉蕊·柯林頓 (Hillary Clinton) 到小型企業，再到 Spotify、Marvel 和 Verizon Media 等大型企業，Riverside 已成為廣播故事的首選舞台，品質絲毫不差。
Descript
descript.com
Descript 是一種新型影片編輯器，就像文件一樣簡單。 Descript 的人工智慧功能和直覺的介面為 YouTube 和 TikTok 頻道、熱門播客以及使用影片進行行銷、銷售以及內部培訓和協作的企業提供了動力。 Descript 旨在使影片與文件和投影片一起成為每個溝通者工具包的主要內容。
Screenapp
screenapp.io
線上螢幕錄影機 使用 AI 輕鬆錄製螢幕、轉錄、總結影片並記錄會議和工作流程，以便分享給您的團隊。
Tango
tango.us
Tango 是最容易設定和使用的數位採用平台。 只需點擊整個流程，您就可以在幾分鐘內完成軟體訓練演練和工具提示。您的員工可以在業務應用程式中嵌入的指導下完成整個流程。 Tango AI 負責這項工作。 Tango Software Knowledge Layer 受到來自 Walmart、Nike、Cox、Roche、Lockheed Martin、SpaceX、Amazon、Salesforce、Slack 和 Atlassian 等最佳公司的超過 2,000,000 名員工的信賴。
Scribe
scribehow.com
Scribe 是一款由人工智慧驅動的工具，可將任何流程轉換為逐步視覺指南。透過在完成流程時使用 Scribe 記錄器，該工具會自動產生包含螢幕截圖、說明和點擊的操作指南。 產品介面允許用戶添加編輯和定制，例如附加細節、註釋和品牌。完成後，教學指南可以透過 URL 連結輕鬆共享、匯出為 PDF 文件、嵌入到現有工具和 wiki 中或匯出到 Confluence。 該工具支援與流行的網頁瀏覽器（例如 Chrome 和 Edge）以及桌面平台整合。 Scribe 用於記錄流程的速度提高了 15 倍，並有助於將團隊生產力提高 25%。 團隊使用 Scribe 來招募新員工、創建 SOP、建立...
Podcastle
podcastle.ai
Podcastle 是一個人工智慧驅動的音訊和視訊創作平台，可幫助專業和業餘播客輕鬆創建、編輯和分發高品質的播客。 該平台為用戶提供了一套工具來錄製和編輯音頻和視頻，並透過最多 10 名參與者的遠端採訪創建播客。 工作室品質的錄音、人工智慧支援的編輯和無縫導出都可以在一個基於網路的平台上實現。工具包括多軌錄音、音訊轉錄、直覺編輯、文字轉語音、Magic Dust、Revoice 和 Silence Removal，以及一套人工智慧驅動的工具，如背景噪音消除、填充詞檢測、音訊轉文字、播客錄製、MP3到文字以及格式轉換。 Podcastle 還提供 iOS 和 Android 應用程序，以提...
Zight
zight.com
Zight 是一款屢獲殊榮且評價最高的解決方案，社群擁有超過 400 萬用戶，並且不斷成長的用戶透過視覺非同步通訊尋求自由。 Zight 隨您擴展，易於使用，無需使用不同的應用程式來進行螢幕截圖、GIF、螢幕錄製和網路錄製。 Zight 用於跨團隊的內部和外部溝通，幫助組織節省數百個工時，減少因溝通不良和誤解造成的生產力損失，並消除不必要的和令人疲憊的會議。
Rewatch
rewatch.com
告別無聊的會議和記筆記。 Rewatch 是唯一結合了人工智慧筆記、螢幕錄影機和協作視訊中心的解決方案，因此您可以消除無用的會議、降低成本並專注於工作。從全體會議到專案更新，Rewatch 讓您的團隊所需的資訊觸手可及。透過 Rewatch 保持一致、更快地合作並推動工作。
Droplr
droplr.com
更快地完成工作。立即擷取螢幕截圖和螢幕錄製：它會透過連結儲存到雲端，您可以隨時隨地與任何人分享。
Markup Hero
markuphero.com
Markup Hero 是一款功能強大的免費應用程序，用於拍攝和分享螢幕截圖以及註釋圖像、PDF 和網站。專為 Mac、Windows、Linux 和您的網頁瀏覽器設計。
Wistia
wistia.com
Wistia 是一個完整的影片行銷平台，可協助團隊在一個地方創建、託管、行銷和衡量他們的影片和網路研討會。透過 Wistia，您可以輕鬆建立專業影片、舉辦網路研討會、收集潛在客戶並將其發送到您的行銷自動化平台等。當您提升影片行銷策略時，Wistia 會為您提供教育資源和世界一流的支援。
Berrycast
berrycast.com
探索 Berrycast，一款可以增強您的溝通能力的螢幕錄製應用程式。您可以在網路上找到最接近親自解釋事情的方法。
Cincopa
cincopa.com
Cincopa 是一款一體化影片和圖像託管平台，可供行銷人員、內容創作者和線上教育工作者託管、管理和分享多媒體內容，而不僅僅是影片。透過我們廣泛的產品（例如影片託管、嵌入式圖庫、影片行銷工具和進階分析），您可以完全控制您的內容。使用 Cincopa 儲存和共享產品演示、行銷影片、線上課程以及幾乎所有內容 - 機會是無限的！超過 25,000 家企業信賴 Cincopa 來滿足他們的視訊需求。
Screencastify
screencastify.com
Screencastify 是 Chrome 上領先的螢幕錄影機。安裝擴充功能即可在幾秒鐘內錄製、編輯和分享影片。建立視訊課程作業、培訓和教程，讓業務溝通更加快速。
Piktostory
piktochart.com
輕鬆將一個影片變成多個內容片段。您的時間很寶貴。不要將時間浪費在逐幀編輯影片上。使用 Piktostory 輕鬆將您的網路研討會、Zoom 錄音、虛擬活動等重新調整為更短的片段。現在您可以專注於最重要的事情——吸引觀眾。
Vowel
vowel.com
Vowel 是一款由人工智慧驅動的視訊會議和會議工具。借助人工智慧驅動的會議摘要，Vowel 使每次會議更具包容性和價值，並提供簡單、安全和可靠的體驗。主持、錄製、轉錄、剪輯、搜尋和分享會議 - 無需任何附加組件！主要功能： - 人工智慧驅動的會議摘要，掛機後立即可用 - 人工智慧驅動的行動項目（即時建議） - MeetingGPT，人工智慧驅動的會議問答 - Catch Me Up 會議回顧 - 在以下位置舉辦愉快的視訊會議您的瀏覽器- 一鍵記錄和轉錄，即使是免費計劃- 實時協作處理議程和會議記錄（包括行動項目） - 在所有會議內容中搜索所說的每一句話- Zapier 集成- 剪輯會議時刻並...
Vidyard
vidyard.com
Vidyard 是專為虛擬銷售而打造的視訊工具。它可以輕鬆錄製和發送視頻，從而在銷售週期的各個階段（從勘探到提案）添加個人風格。在強大的視訊分析和整合的支援下，Vidyard 受到全球數千個虛擬銷售和行銷團隊的信賴，可協助他們透過影片產生更多潛在客戶並達成更多交易。
Guidde
guidde.com
利用 AI 神奇地創造令人驚嘆的 SOP。 Guidde 是企業導向的生成式 AI 平台，可協助您的團隊以 11 倍的速度建立影片文件。 Guidde 可讓您捕捉即時逐步影片和文檔，供任何人建立。
Claap
claap.io
Claap 是一款一體化視訊工作區，將螢幕錄製、會議錄製和視訊 wiki 集於一處。使用 Claap，您可以： - 用短視頻代替您的下一次會議。透過註釋、主題和視訊回覆更快地獲得回饋 - 使用亮點、文字記錄和 AI 筆記記錄您的會議。並讓您的隊友趕上關鍵時刻。 - 透過專為您的組織設計並與您喜愛的應用程式連接的視訊工作區擴展您團隊的知識。
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal（以前稱為 Screencast-O-Matic）為協作視訊創建和共享提供直覺、有效的軟體工具和服務，每個人都易於使用，包括螢幕錄影機、螢幕擷取、視訊編輯器和視訊託管服務。 ScreenPal 的使命是提供易於使用、易於訪問的工具，使創作者、專業人士和團隊能夠透過影片捕捉想法、分享知識、吸引觀眾並評估理解情況。 ScreenPal 受到財富 100 強公司和美國排名前 100 的大學中 98 所的信賴。自 2006 年起，我們以 Screencast-O-Matic 之名成立，一直致力於幫助全球社群捕捉和分享超過 1 億個影片。 ScreenPal 的產品套件包括用於螢幕...
wrap
wrap.so
輕鬆創建精美、可分享的螢幕截圖。 Wrap 是品牌設計和編輯社交媒體、產品開發、演示等圖像的強大工具。
Floik
floik.com
Floik 是一款用於創建互動式產品展示的一體化解決方案，例如逐步指南、解釋影片和可點擊演示。該工具旨在幫助 SaaS 團隊提供無縫的買家體驗，並讓他們的產品受到應有的關注。我們知道，需要整個團隊來構思、創建、編輯和發布教育和吸引用戶所需的內容。當你認為自己已經成功時，你的產品就會發生變化，並使所有這些內容變得陳舊。這就是 Floik 可以成為您的魔杖的地方。 🪄 您可以建立互動式演示、產品影片和逐步指南，以突出產品的功能並取悅用戶 - 全部從一個地方完成！該平台具有高級自訂功能，可協助您微調產品展示。您可以與您的團隊合作，並將其與您的銷售和 GTM 技術堆疊集成，以最大限度地取得成功。
VideoSends
videosends.com
VideoSends 用戶可以螢幕錄製特定標籤、應用程式或整個螢幕。該工具還提供其他功能，例如自訂品牌、縮圖、嵌入選項等。可能性是無限的。
WowTo
wowto.ai
WowTo 是一款綜合視訊知識庫軟體，使用戶能夠建立和託管影片庫，用於支援、培訓和教育內容等一系列用途。 其工具包包括專為操作方法和教學影片內容而設計的影片創建器，以及為訪客提供類似 YouTube 的體驗的知識庫建構器。 應用程式內視訊小工具可無縫存取網站上或應用程式內的影片內容。此外，它還可以將螢幕錄製、PDF和PPT轉換為視訊格式，提供多種視訊創作方法。 該軟體還擁有 chrome 擴展，並與 Intercom、Zapier、Jira、Confluence、Shopify 和 Zendesk 等各種平台整合。除了作為創建支援影片的強大工具外，WowTo 還具有翻譯影片的功能，使其適...
Canvid
canvid.com
下一代人工智慧螢幕錄影機。輕鬆捕捉、增強和共享專業級螢幕錄製！記錄您的整個螢幕、特定窗口，甚至移動內容（即將推出）。 CANVID 是一款桌面應用程序，非常適合需要創建教程、產品演示或其他幾乎不需要編輯技能的可製作影片的人。功能包括自動縮放、可自訂的背景、人工智慧增強的音訊清晰度和自動生成的字幕。將影片保存在本地、上傳到雲端或透過連結共享。選擇 MP4、GIF 等！將品質從標準調整為令人驚嘆的 4K。與 CANVID 一起釋放您的創作潛力並探索螢幕錄製的未來！
Consensus
goconsensus.com
Consensus 是世界頂尖公司用來擴大預售規模、擴大銷售團隊並增強購買體驗的智慧演示自動化平台。售前和技術銷售團隊會自動執行重複的產品演示，使他們能夠將時間重新分配給更高價值的活動。買家可以獲得更好的體驗——透過根據他們想要看到的內容量身定制的數位、互動式和隨選視訊簡報來引導他們。這會自動發現利害關係人並消除不合格的演示，從而將銷售週期大幅縮短 29% 至 68%，並將成交率提高高達 44%。其工作原理如下： - 銷售代表向客戶發送演示連結 - 客戶選擇對他們最重要的主題 - 共識根據這些選擇創建自訂演示，並包括每個主題的支援內容（由銷售代表預先選擇） - 客戶共享與其他利益相關者的演示連...
Tourial
tourial.com
Tourial 使進入市場的團隊能夠創建互動式演示和演示中心，並將其分發到任何地方。演示中心使您能夠比以往更快、更好地教育您的買家——從頻道的最頂端一直向下。這是一個個性化的內容中心，供您的潛在客戶找到他們需要的最重要的信息，與他們的團隊共享，並向您提供有關他們關心的內容的數據。在任何管道嵌入或分享您的互動式演示，更快轉換潛在客戶、影響管道並加快交易週期。