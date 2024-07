Scene One 是一款用於寫小說和書籍的線上軟體。它具有簡單、直觀的文字編輯器,可管理您所有的寫作場景和專案。 該軟體適用於各種設備,包括桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦和手機,讓用戶在設備之間無縫切換。它在網頁瀏覽器中運行,無需在您的裝置上進行額外安裝。 您的所有文字都安全地儲存在雲端,確保可以從任何地方存取。 Scene One 提供了多種書籍寫作工具,包括用於追蹤進度和設定寫作目標的字數計數器,以及幫助用戶更快、更清晰地寫作的人工智慧寫作助理。 此外,它還提供了用於世界構建的自訂 wiki 功能,用戶可以為他們的故事角色、物品、位置創建詳細的配置文件,並追蹤這些故事元素的每次提及。 其他重要功能包括將手稿編譯和匯出為 PDF 或 DocX 的選項、使用「Save the Cat!」進行故事規劃和修訂管理。 Beat Sheet Manager」和「修訂板」可協助使用者追蹤整個手稿或單一場景的註解和提醒。

網站: sceneone.app

