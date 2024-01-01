Scarlett Panda

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Scarlett Panda 是一款主要旨在為兒童創作個人化短篇故事和教育內容的應用程式。該工具使用人工智慧產生客製化的敘述，包括為角色選擇的名稱、外觀和宇宙。 該應用程式旨在幫助孩子們參與閱讀，擴大詞彙量，並透過在不同的故事環境中想像自己和他們的興趣來培養創造力。 除了即時故事生成之外，它還提供配有高品質圖像的預定故事。該應用程式的其他功能包括個人化冥想、學習冒險和搖籃曲。 創建的故事可以直接在應用程式上使用，也可以轉換為長格式故事書以供數字查看或列印。該工具允許個性化最多四個字元、大量圖像、個人化註釋，並且支援 74 種語言。 基於訂閱的層級可解鎖對更高級功能的訪問

網站： scarlettpanda.com

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