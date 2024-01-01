ScanFlow 是一款專為智慧型裝置設計的人工智慧掃描器工具，可實現資料擷取和工作流程自動化。它提供了一系列用於即時洞察和工作流程效率的功能。 該工具包括各種掃描功能，例如文字掃描、條碼/QR碼掃描、ID掃描、輪胎側壁掃描、VIN掃描和零件編號掃描。 透過文字掃描，使用者可以一次掃描字母數字文字組合。條碼/QR 碼掃描功能可在任何智慧型裝置上進行高效能條碼掃描，而 ID 掃描功能可從客戶身分證明文件（如護照、身分證和駕照）中即時擷取資料。 ScanFlow 還提供其他功能，如自助結帳、無人機掃描、裝配線追蹤、庫存管理、患者註冊和驗證、KYC 驗證和護照掃描。 這些功能可滿足廣泛的行業和用例，包括零售、醫療保健和物流。該工具透過其整合能力促進與現有系統的無縫集成，並為順利實施提供資源和開發人員支援。 ScanFlow 網站上提供了定價詳細信息，以及供用戶訪問其帳戶的登入入口網站。如需諮詢或支持，使用者可以透過提供的聯絡資訊與 ScanFlow 團隊聯繫。整體而言，ScanFlow是一款綜合性AI掃描器工具，可為智慧型裝置提供強大的資料擷取能力，進而增強各產業的工作流程自動化和效率。

網站： scanflow.ai

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