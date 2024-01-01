替代項 - Scan123
Microsoft OneDrive
onedrive.com
Microsoft OneDrive（以前稱為 SkyDrive）是 Microsoft 營運的文件託管服務和同步服務，作為其 Web 版 Office 的一部分。 OneDrive 於2007 年8 月首次推出，允許用戶在雲端儲存檔案和個人資料（例如Windows 設定或BitLocker 復原金鑰）、在Android、Windows Phone 和iOS 行動裝置、Windows 和macOS 電腦以及其他裝置之間共用檔案和同步檔案。使用者可以將 Microsoft Office 文件上傳到 OneDrive。 OneDrive 免費提供 5 GB 儲存空間，並可單獨提供或透過 Offi...
Dropbox
dropbox.com
Dropbox 是由美國公司 Dropbox, Inc. 營運的文件託管服務，總部位於加州舊金山，提供雲端儲存、文件同步、個人雲端和用戶端軟體。 Dropbox 是由麻省理工學院的學生 Drew Houston 和 Arash Ferdowsi 於 2007 年創立的新創公司，初始資金來自種子加速器 Y Combinator。 Dropbox 被評為美國和全球最有價值的新創公司之一，估值超過 100 億美元，並被稱為 Y Combinator 迄今為止最成功的投資之一。然而，Dropbox 也因安全漏洞和隱私問題等問題而受到批評和爭議。 Dropbox 自 2014 年起在中國被封鎖。
WeTransfer
wetransfer.com
WeTransfer 是一家位於荷蘭的基於互聯網的電腦檔案傳輸服務。該公司由 Rinke Visser、Bas Beerens 和 Nalden 於 2009 年在阿姆斯特丹創立。 2018年10月，WeTransfer重新推出了其應用程序，名稱為「Collect by WeTransfer」。 2020 年 5 月，印度以安全原因為由禁止了 WeTransfer 應用程式。
Box
box.com
Box, Inc.（原 Box.net）是一家美國網路公司，總部位於加州雷德伍德市。該公司專注於為企業提供雲端內容管理和文件共享服務。 官方用戶端和應用程式可用於 Windows、macOS 和多個行動平台。盒子成立於2005年。
Zoho WorkDrive
zoho.com
為協同工作的團隊提供線上文件管理。 改變團隊的合作方式 - 為他們提供安全、共享的工作空間，讓他們的想法從構思到實現都有一個歸宿。創造、協作並實現團隊合作。
Nextcloud
nextcloud.org
Nextcloud 是一套用戶端伺服器軟體，用於建立和使用檔案託管服務。 Nextcloud 是免費且開源的，這意味著任何人都可以在自己的私人伺服器設備上安裝和操作它。 Nextcloud 應用程式在功能上類似於 Dropbox、Office 365 或 Google Drive，但可以在家庭本機電腦上使用或用於異地檔案儲存託管。 Office 功能僅限於基於 x86/x64 的伺服器，因為 OnlyOffice 不支援 ARM 處理器。 與專有服務相比，開放式架構使用戶能夠完全控制其資料。 原來的 ownCloud 開發人員 Frank Karlitschek 分叉了 ownCloud...
pCloud
pcloud.com
pCloud 是安全的雲端存儲，您可以在其中儲存、共享和處理所有文件。您可以在任何裝置上隨時隨地存取它們！免費獲得 10 GB！
Bitrix24
bitrix24.com
Bitrix24 是一款幫助公司和企業家提高內部和外部效率的軟體。我們的平台提供 CRM、聯絡中心、網站建立器、線上商店、行銷活動和其他銷售工具。此外，還有安全的內部網路、任務和專案管理、即時文件共享和儲存、通訊工具和組織。人力資源要素和人工智慧內建於 Bitrix24 結構中。 Bitrix24 是 Bitrix, Inc. 於 2012 年 4 月作為基於雲端的服務推出的計劃。到 2024 年，我們公司的組織數量將超過 1,200 萬個。 Bitrix24 為能夠為從小型組織到財富 500 強公司的客戶提供服務而感到自豪。
Zoho Docs
zoho.com
團隊和個人的線上文件管理。 將您的團隊帶到安全的協作工作空間，每個人都可以即時使用一切。安全地創造、協作並完成工作。
Koofr
koofr.net
Koofr 提供基於歐盟的安全雲端存儲，終身免費存儲空間以及連接多個雲端帳戶（Dropbox、Google Drive、OneDrive）和個人存儲的選項。探索更好的方式來儲存、存取和分享您的照片、影片和文件。立即取得您的免費帳戶！
Sync
sync.com
Sync 是一個檔案儲存、共享和協作平台，可讓您在雲端中保持安全、可靠和連接。 自 2011 年以來，Sync.com 一直致力於為世界提供安全的協作空間。如今，超過一百萬家各種規模的企業使用 Sync 屢獲殊榮的雲端應用程式和突破性的隱私保護功能來分享偉大的想法、儲存重要資訊並就改變遊戲規則的專案進行協作。
Starchive
starchive.io
由創意人士建構、為創意人士打造的數位資產管理。將您的文件儲存在雲端中，利用人工智慧驅動的元數據，快速共享大型檔案。
Copilot
copilot.com
Copilot 的產品套件為企業提供了針對客戶溝通、支付、文件共享、合約、表格、服務台等的一體化解決方案。此外，Copilot 使企業能夠透過品牌客戶入口網站為客戶提供統一的體驗。如今，數百家技術支援的服務企業在技術、行銷、金融服務和其他行業運營，都在 Copilot 上運行。 Copilot 成立於 2020 年，於 2022 年籌集了 1000 萬美元的 A 輪融資，總部位於紐約市。
odrive
odrive.com
對所有儲存的統一訪問，以便您可以同步、共享、備份和加密 Amazon Drive、Dropbox、Google Drive、OneDrive、Box、S3、WebDAV、FTP 等中的文件
Digiboxx
digiboxx.com
DigiBoxx 是一家 SaaS 新創公司，為個人、零工、中小企業和企業提供數位儲存和資產管理平台。這是一項印度製造的服務，直覺、安全且可實現高效協作。自 2020 年成立以來，DigiBoxx 憑藉其具有競爭力的個人定價計劃以及中小企業和企業的可自訂套餐贏得了超過 100 萬顆心。
Tresorit
tresorit.com
Tresorit 是一個端對端加密、零知識內容協作平台，使具有安全意識的公司能夠安全地管理、同步、簽署和共享其文件。與其他公有雲供應商不同，Tresorit 無法存取使用者的文件，這確保了最大程度的機密性。 - 毫不妥協的安全性：從您將文件上傳到雲端直至到達預期收件人，您的文件都會受到保護。從技術上講，其他人不可能未經授權存取您的文件。 - 無縫、安全的團隊合作：無論是人力資源文件、法律合約、財務計劃還是絕密研發原型的個人資料 - Tresorit 都提供了一個數位工作空間，確保您的高度敏感文件的安全。 - 強大的控制和監控選項：管理和監督所有使用者及其資訊和活動。 Tresorit 提供強大...
Moxo
moxo.com
與客戶、供應商和合作夥伴一起簡化外部專案。透過 Moxo，加快從帳戶獲取到入職和服務的工作流程。與客戶、供應商和合作夥伴協調，實現共同交付成果、追蹤里程碑、交換文件、收集批准等。 Moxo 為金融服務、諮詢、法律、會計、醫療保健等多個行業的專案工作空間提供支援。我們的客戶包括花旗銀行、FIS、Balfour Homes、AMCK Models、Hibernia College、法國巴黎銀行等公司。我們的團隊在互動領域擁有豐富的開拓歷史：Moxo 的聯合創始人兼首席執行官Subrah Iyar 是Webex 的聯合創始人兼首席執行官，Moxo 的聯合創始人兼首席技術官Stanley Huang ...
Datto
datto.com
作為專為 MSP 打造的安全性和基於雲端的軟體解決方案的全球領先供應商，Kaseya 旗下公司 Datto 相信，透過正確的技術，中小企業可以實現無限的目標。 Datto 久經考驗的統一連續性、網路和業務管理解決方案可推動 MSP 的網路彈性、效率和成長。 Datto 的解決方案透過整合平台提供，協助其 MSP 合作夥伴的全球生態系統為全球超過 100 萬家企業提供服務。從主動動態偵測和預防到快速、靈活地從網路事件中恢復，Datto 的解決方案可以防止伺服器、虛擬機器、雲端應用程式或資料駐留的任何地方發生代價高昂的停機和資料遺失。
CAYA
getcaya.com
使用 CAYA 接收、組織和編輯所有文件。超過 20,000 名客戶已使用 CAYA 作為雲端文件中心，並將其日常郵件數位化。
DropSend
dropsend.com
使用 DropSend 免費發送大型檔案。透過電子郵件發送文件、線上儲存文件、控制發送和下載以及將 DropSend 用於您的業務。
ShareFile
sharefile.com
使用 ShareFile 從任何裝置或位置安全地共用內容並與客戶和內部團隊合作。部門和小型企業需要簡單、安全的解決方案來與客戶和彼此合作。借助 ShareFile，您可以使用任何裝置安全地存取文件、共享資料並建立省時的工作流程。設定簡單、快速 - 無需 IT。在任何裝置上共用、傳送任何大小的檔案：無論您是在辦公室還是在旅途中，您都可以透過雲端儲存隨時隨地安全地存取您的檔案。了解您的文件始終安全：銀行級加密可保護您的文件、電子郵件和附件在傳輸和靜態時的安全。安全協作：審核追蹤和可配置權限，以了解和控制誰在存取您的資料。優化客戶和員工入職流程：節省時間的工作流程減少了單點協作中的手動文書工作。安全...
SugarSync
sugarsync.com
SugarSync 是一種簡單、強大且易於使用的雲端檔案共用、檔案同步和線上備份服務。與 Dropbox 不同，SugarSync 可讓您備份現有的資料夾結構。免費試用 30 天，立即開始！
Onehub
onehub.com
OneHub是為任何規模的企業構建的安全文件存儲和共享服務。銀行級別的數據加密以及我們基於角色的顆粒狀許可結構意味著您可以控制誰可以訪問您的內容並充滿信心地共享關鍵的業務文件。 OneHub提供了一套強大的業務工具，例如虛擬數據室，客戶門戶，Google Docs集成，自動水印，品牌工作區以及自定義協議，以增強和擴展您的文件共享。自定義您的onehub工作區，以使內容共享更專業，精美的外觀並創建自己的客戶門戶。 OneHub的虛擬數據室為您最重要的交易提供了所需的安全性和隱私。
FlippingBook
flippingbook.com
FlippingBook 是一款用於建立專業數位翻頁書的線上工具和桌面軟體。它使您的 PDF 電子書、電子目錄、數位手冊、年度報告、簡報、雜誌和銷售宣傳資料具有互動性。 179 個國家的 50,000 多家公司使用 FlippingBook 創建易於使用的線上文件、透過網路交付內容並改善溝通流程。該服務適用於桌面和行動設備，並且可以與 Zapier、Google Analytics 和 WordPress 等第三方系統整合。 FlippingBook 幫助小型企業和大型知名品牌，例如聯合利華、萬豪、英特爾、卡地亞、FOX、雀巢。
Cubbit
cubbit.io
Cubbit for Teams 是面向企業的 SaaS 雲端存儲，它是第一個依賴零知識 p2p 基礎設施而不是傳統資料中心的雲端儲存。與領先的雲端供應商不同，它提供最高等級的隱私：沒有人，甚至 Cubbit，都可以存取您上傳的資料。 1. Cubbit 是第一個提供 3 層安全性的雲端：資料使用軍用級協定 (AES-256) 加密，分成區塊，並分佈在零知識網路中。 2. 易於使用：以「拖放」方式儲存、同步和共享，沒有檔案大小限制，同時受到端對端加密的保護。您只需單擊滑鼠即可授予和撤回存取權限。 3. 安全備份資料：透過選擇性同步，您可以決定哪些檔案僅保留在雲端（釋放空間！）以及哪些資料夾儲存...
Egnyte
egnyte.com
Egnyte 是用於內容安全和治理的安全多雲平台，使組織能夠更好地保護最有價值的內容並就其最有價值的內容進行協作。 Egnyte 成立於2008 年，已為超過17,000 個組織實現了雲端內容安全的民主化，幫助客戶提高資料安全性、保持合規性、預防和檢測勒索軟體威脅，並提高員工在任何應用程式、任何雲、任何地方的工作效率。 Egnyte 的簡單、交鑰匙解決方案可讓IT 領導者輕鬆管理和控制全方位的內容風險– 從意外資料刪除、資料外洩、監管合規性、正確的生命週期管理、隱私等等– 同時為業務用戶提供他們需要從任何雲端、任何裝置、任何地方更快、更聰明地工作的工具。
Cloudup
cloudup.com
使用 Cloudup 即時輕鬆地分享任何內容（影片、照片、音樂、連結和檔案）。
Smint.io
smint.io
您的品牌入口網站、媒體中心、新聞入口網站、Aprimo、Box、Bynder、CELUM、Cloudinary、Google Drive、Picturepark、SharePoint / OneDrive、Tenovos、Thron、DAM / 數位資產管理和多個來源的內容購買入口網站。 當內容充滿活力時，企業就會蓬勃發展。立即啟動您的內容！
Laserfiche
laserfiche.com
Laserfiche 是領先的企業內容管理 (ECM) 和業務流程自動化 SaaS 供應商。透過強大的工作流程、電子表格、文件管理和分析，Laserfiche 加速了業務的完成。 Laserfiche 30 多年前率先透過企業內容管理實現無紙化辦公室。如今，Laserfiche 正在利用雲端、機器學習和人工智慧進行創新，幫助 80 多個國家的組織轉型為數位業務。
Wimi
wimi-teamwork.com
Wimi是最好的企業一體化協作工具。這不僅僅是文字，Wimi還包含了專用的工作空間：社交網路、文件共享和驅動、任務管理、日曆共享、即時訊息和視訊會議。憑藉直觀而強大的解決方案中精心設計的全套功能，從小到財富 500 強的數千家企業每天都可以節省時間，並提高團隊的工作效率。