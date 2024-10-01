替代項 - ScalaHosting
Webflow
webflow.com
Webflow 是一個視覺化 Web 開發平台，可讓人們設計、建立和啟動完全自訂的網站，而無需編寫程式碼。透過將設計、動畫、內容管理、行銷和電子商務工具整合到一個平台中，Webflow 使非編碼人員和編碼人員能夠以更快、更具成本效益和更具協作性的方式發布和推廣各種網站。 Webflow 為 Allianz、Zendesk、Lattice、Getaround、Upwork 和 Dell 等創新公司的網站提供支援。 Webflow 成立於 2013 年，總部位於舊金山，並獲得 Accel、CapitalG、Silversmith Capital Partners、Y-Combinator 和 Dr...
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy Inc. 是一家美國上市網域註冊商和網站寄存公司，總部位於亞利桑那州斯科茨代爾，並在德拉瓦州註冊成立。 7,000 多名員工。該公司以其在電視和報紙上的廣告而聞名。它捲入了一些與審查制度有關的爭議。
Hostinger
hostinger.com
選擇您的網站託管解決方案並製作完美的網站！從共享主機和網域到 VPS - 我們擁有您在線成功所需的一切。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap, Inc. 是 ICANN 認可的網域註冊商，提供網域註冊和網路託管，總部位於美國亞利桑那州鳳凰城。 Namecheap 是預算託管提供商，擁有 1,100 萬名註冊用戶和 1,000 萬個網域。
IONOS
ionos.com
存取您的整個 IONOS 世界：合約、產品和客戶資料、訂購或更改服務 - 現在受密碼保護的登入。
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. 是一家美國雲端基礎設施供應商，總部位於紐約市，資料中心遍佈全球。 DigitalOcean 為開發人員提供雲端服務，協助部署和擴展在多台電腦上同時執行的應用程式。截至 2018 年 1 月，DigitalOcean 是全球第三大網路電腦的託管公司。
SiteGround
siteground.com
SiteGround 是最大的獨立網站託管平台，深受全球超過 280 萬個網域的所有者信賴。 SiteGround 的託管服務專注於網路速度和安全性，包括簡單但功能強大的網站管理工具和獨特的內部解決方案，使網站運行得更快、更安全。與業界領先的客戶服務相結合，SiteGround 成為自由工作者、小型企業和網站管理員等的首選網站託管提供者。 SiteGround 上的 WordPress 使用者可以使用專門的工具享受託管服務，以實現卓越的網站效能和輕鬆管理。
Bluehost
bluehost.com
Bluehost 是 Newfold Digital 旗下公司，是 WordPress 用戶值得信賴的合作夥伴。 Bluehost 成立於 2003 年，讓新手和專家都能透過可靠的網站寄存、電子商務工具、行銷應用程式、自動化安全性和 WordPress 工具來建立和維護網路形象。其一站式儀表板使用戶可以輕鬆管理其網站的大部分方面，從指標到網站安全。 Bluehost 以開源技術為基礎，持續支援並參與無數開源項目，幫助推動網路充分發揮潛力。
10Web
10web.io
10Web是領先的人工智慧網站和人工智慧電子商務建構器。在當今時代，我們使線上機會的獲取變得民主化。我們的人工智慧工具簡化了數位業務的創建和管理，打破了技術障礙。我們的人工智慧網站產生器簡化了您線上形象的創建、管理和擴展。同時，10Web Hosting 可為您的網站提供最佳效能、可靠性和速度，使先進技術普及到所有人。透過 10Web，您可以專注於您的熱情，而我們則負責管理技術細節。
Vultr
vultr.com
Vultr 的使命是讓世界各地的企業和開發人員易於使用、負擔得起且可在本地存取高效能雲端運算。 Vultr 深受開發人員喜愛，已為 185 個國家/地區的超過 150 萬名客戶提供靈活、可擴展的全球雲端運算、雲端 GPU、裸機和雲端儲存解決方案。 Vultr 由 David Aninowsky 創立，完全自力更生，在沒有進行股權融資的情況下，已經成為世界上最大的雲端運算平台之一。了解更多信息，請訪問 www.vultr.com。
DreamHost
dreamhost.com
WordPress 的強大功能 + 拖放建構器的易用性。將拖放編輯與設計區塊結合使用，可以更快地建造並更輕鬆地進行編輯。貼文和頁面產生器使 WordPress 對於初學者來說變得簡單，但還包括高級選項，可供經驗豐富的專業人士將您的想法變成現實，而無需所有額外的工作。 DreamHost WP 網站產生器的功能包括 - - 快速啟動精靈 - 200 多個入門網站可供選擇 - 拖放網站產生器 - 即時SEO建議
OVHcloud
ovhcloud.com
OVH（法律上為 OVH Groupe SAS）是一家法國雲端運算公司，提供 VPS、專用伺服器和其他 Web 服務。截至 2016 年，OVH 擁有全球面積最大的資料中心。截至 2019 年，它是歐洲最大的託管供應商，也是全球第三大實體伺服器託管供應商。
Krystal
krystal.uk
Krystal 是一家網路服務公司，成立於 2002 年，專門為世界各地的企業提供尖端工具和服務。我們以不同的方式做事，提供可持續的優質解決方案而不犧牲性能。如今，我們是英國最大的獨立網路託管公司，也是世界上唯一的共益企業網路託管和公有雲供應商。無論是我們屢獲殊榮的網站寄存、客製化雲端服務、VoIP 解決方案，還是出色的英國客戶支持，我們在產品、服務或地球優先的方法上都絕不妥協。我們由 100% 再生電力提供動力，在將利潤再投資於改善我們的服務後，我們將所有剩餘現金用於環保措施。我們抵消了整個員工的碳排放，並種植了數百萬棵碳捕獲、恢復棲息地的樹木。無論您的企業規模或抱負有多大，Krystal ...
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Contabo🥇雲端 VPS 和專用伺服器，價格實惠。 以更少的成本獲得更多的運算能力 |來自真人（而非機器人）的屢獲殊榮的支持！ | 6 個地區，10 個地點 |過去 12 個月內正常運作時間為 99.996%
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HostGator 是安全且經濟實惠的網站寄存的領先供應商。了解為什麼成千上萬的客戶信任我們來滿足他們的網站託管需求。
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快速、安全且環保的虛擬主機。 網路是環境的巨大污染者。開始在世界領先的環保網路託管供應商上託管您的網站，並對環境產生積極影響！
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專為非凡體驗而打造。託管雲端託管平台。專注於您的業務並避免所有網站寄存麻煩。我們的託管託管保證了無與倫比的性能、可靠性和選擇，以及作為您的擴展團隊的 24/7 支持，使 Cloudways 成為不斷發展的代理商和電子商務企業的最終選擇。
Pantheon
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Pantheon 是頂級開發人員、行銷人員和 IT 用來建立、啟動和運行其 Drupal 和 WordPress 網站的網站營運 (WebOps) 平台。 Pantheon 包含專業開發人員建立最佳實務網站所需的所有工具，例如暫存環境、版本控制、備份和工作流程。 Pantheon 基於容器的基礎架構為 700,000 多個網站提供超過 170 億的頁面瀏覽量，讓您能夠更快地啟動網站，而無需擔心流量高峰、安全性或效能。它是免費開發的。從第一天起，您就可以在同一基礎架構上擴展軟體，並且再也不用接觸伺服器。立即建立您的免費帳戶！
Dynadot
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一個功能強大的網域市場。 我們是 ICANN 認證的網域和網站建立解決方案，可協助您輕鬆、經濟且安全地管理您的網域。
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Hostwinds
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Hostwinds 以具有競爭力的價格提供可靠的雲端解決方案。自 2010 年成立以來，我們的首要宗旨是為全球託管客戶提供最好的客戶服務和產品。我們的專業支援全天候 (24/7) 為客戶提供，並擁有 99.9999% 的正常運作時間保證。 Hostwinds 客戶可以放心，因為他們的託管仍然掌握在可靠的手中。
Rackspace
rackspace.com
Rackspace Technology, Inc. 是一家美國託管雲端運算公司，總部位於德州溫克雷斯特（德州聖安東尼奧市內郊區）。
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在 60 秒內部署高效能、生產、全球雲端基礎架構。 立即註冊並試用 - 30 天完全免費。
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UpCloud
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輕鬆的全球基礎設施。全球有數千家企業由 UpCloud 提供支援。我們的客戶在我們的企業級雲端平台上運行關鍵業務應用程式。他們重視我們的高效能、可靠的服務和個人化的方法。
MacStadium
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MacStadium 是一家私有雲服務供應商和軟體即服務領導者，專門為 macOS 提供可擴展且安全的企業雲端解決方案。該公司的先進軟體基礎設施套件與其創新技術相結合，提供了 DevOps 客戶在 Apple 設備上成功開發應用程式所需的安全性、效能、可靠性和靈活性。 Orka®（Apple 上的 Kubernetes 編排）平台由 MacStadium 提供支持，是唯一可用於 Mac 建置基礎設施的 Kubernetes 原生虛擬化層。 MacStadium 是 Summit Partners 旗下的投資組合公司，在美國和歐盟擁有多個營運地點。
Name.com
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Name.com 位於丹佛，提供網域、網站寄存和超簡單的網站。獨角獸和彩虹是我們客戶支援的標準配備。