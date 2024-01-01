替代項 - SAP
Shopify
shopify.com
Shopify Inc.是一家加拿大跨國電子商務公司，總部位於安大略省渥太華。它也是其用於線上商店和零售銷售點系統的專有電子商務平台的名稱。 Shopify 為線上零售商提供一套服務，「包括支付、行銷、運輸和客戶參與工具，以簡化小型商家經營線上商店的流程。」該公司報告稱，大約175 個國家/地區的超過1,000,000 家企業使用其平台截至 2019 年 6 月，2018 年商品總額超過 411 億美元。
Wix
wix.com
Wix.com Ltd.（希伯來語：וווקס.קום）是一家以色列軟體公司，提供基於雲端的 Web 開發服務。它允許用戶透過使用線上拖放工具來建立 HTML5 網站和行動網站。除了位於以色列的總部和其他辦事處外，Wix還在巴西、加拿大、德國、印度、愛爾蘭、立陶宛、美國和烏克蘭設有辦事處。使用者可以添加社交插件、電子商務、線上行銷、聯絡方式使用各種Wix 開發的第三方應用程式將表單、電子郵件行銷和社群論壇新增至其網站。 Wix 網站建立器建立在免費增值商業模式之上，透過高級升級賺取收入。
Google Cloud Platform
google.com
Google 雲端平台 (GCP) 由 Google 提供，是一套雲端運算服務，運行在 Google 內部用於其最終用戶產品（例如 Google 搜尋、Gmail、文件儲存和 YouTube）的相同基礎架構上。除了一套管理工具外，它還提供一系列模組化雲端服務，包括運算、資料儲存、資料分析和機器學習。註冊需要信用卡或銀行帳戶詳細資料。Google Cloud Platform 提供基礎設施即服務、平台即服務和無伺服器運算環境。 2008 年 4 月，Google 發布了 App Engine，這是一個用於在 Google 管理的資料中心中開發和託管 Web 應用程式的平台，這是該公司的第一個雲...
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud 目前包含財務、人力資源、規劃和支出管理的解決方案。企業管理雲端克服了 ERP 的限制，將公司轉變為卓越組織。了解更多。
WooCommerce
woocommerce.com
使用專為 WordPress 構建的完全可自訂的開源電子商務平台進行線上銷售。
Odoo
odoo.com
Odoo 是一款業務管理軟體，包括 CRM、電子商務、計費、會計、製造、倉庫、專案管理和庫存管理。社群版本是自由軟體，根據 GNU LGPLv3 許可。還有一個專有的“企業”版本，它具有額外的功能和服務。該框架和核心 ERP 模組的源代碼由總部位於比利時的 Odoo S.A. 策劃。
QuickBooks Workforce
quickbooks.intuit.com
QuickBooks Time Tracker（以前稱為 TSheets Time Tracker）是一款基於雲端的時間追蹤和安排應用程序，允許您的員工使用口袋中已有的設備在工作現場上下班打卡。
Microsoft Dynamics 365
microsoft.com
了解如何利用 Dynamics 365 變得更加敏捷，這是唯一能夠幫助每個人適應和創新的智慧業務應用程式組合。
Ecwid
ecwid.com
Ecwid 電子商務購物車快速且易於使用！為 WordPress、Drupal、Facebook 等設定免費線上商店！開始使用 Ecwid 在線銷售。
Databricks
databricks.com
Databricks 是一家由 Apache Spark 的原始創建者創立的公司。 Databricks 源自加州大學柏克萊分校的 AMPLab 項目，該專案參與了 Apache Spark 的開發，這是一個建構在 Scala 之上的開源分散式運算框架。 Databricks 開發了一個用於 Spark 的基於 Web 的平台，該平台提供自動化叢集管理和 IPython 風格的筆記本。除了搭建Databricks平台外，該公司還聯合舉辦大規模的Spark線上開放課程，並舉辦全球最大的Spark會議—Spark高峰會。
NetSuite
netsuite.com
NetSuite Inc. 是一家美國雲端運算公司，成立於 1998 年，總部位於加州聖馬刁，提供用於管理企業財務、營運和客戶關係的軟體和服務。其軟體和服務專為小型、中型和大型企業量身定制，具有 ERP、CRM、PSA 和電子商務模組。甲骨文公司於2016年11月以約93億美元收購了NetSuite。新成立的甲骨文Netsuite業務部門由執行副總裁Evan Goldberg管理，作為甲骨文面向中小企業的雲端ERP。
QuickBooks Self-Employed
quickbooks.intuit.com
取得良好的開端。 QuickBooks Self-Employed 為自我創業家和小型企業提供了取得成功所需的功能。
Microsoft Fabric
microsoft.com
將您的數據帶入人工智慧時代。 透過在單一人工智慧驅動的平台上將每個資料來源和分析服務連接在一起，重塑每個人存取、管理和處理資料和見解的方式。
Deskera
deskera.com
具有會計、庫存、薪資和 CRM 功能的小型企業軟體，可協助您經營業務
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow 讓員工可以按照自己想要的方式工作，而不是按照軟體規定的方式工作。客戶可以在需要時獲得他們需要的東西。
Dukaan
mydukaan.io
適合成長型企業的電子商務平台。 使用 Dukaan 的一體化商務平台啟動、擴展和管理您的業務。
ECOUNT ERP
ecount.com
Ecount是一款基於雲端的ERP，已經在業界處於領先地位20年。該系統允許隨時隨地無限制存取。目前全球有多達 60,000 家獨特的公司在使用 Ecount，想像一下，如果每家公司都有多個用戶，那麼用戶數量可以輕鬆達到一百萬！自1999年以來我們的價格一直保持不變，客戶長期關注我們。
Zoho Commerce
zoho.com
Zoho Commerce 包含建立網站、接受訂單、追蹤庫存、處理付款、管理運輸、行銷品牌和分析數據所需的所有工具。
Sage Accounting
sage.com
聖人商業雲。會計、財務和薪資。小型企業。會計圖示。會計。適用於小型企業的本機雲端會計軟體。
BigCommerce
bigcommerce.com
BigCommerce 是一家在納斯達克上市的電子商務平台，為零售商提供軟體即服務服務。該公司的平台包括線上商店創建、搜尋引擎優化、託管以及中小型企業的營銷和安全。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely 是一家美國公司，為其他公司提供漸進式交付和實驗軟體。 Optimizely 平台技術提供 A/B 測試和多變量測試工具、網站個人化和功能切換功能。公司總部位於加州舊金山，在荷蘭阿姆斯特丹、德國科隆、英國倫敦和澳洲雪梨設有辦公室。
Riku.AI
riku.ai
嘗試人工智慧 一個遊樂場，多個提供者。 Riku 是你的人工智慧的寶庫。創作以及保存、分發和試驗最新技術的地方。 Riku 是利用 NLP 技術建立自訂模型的一站式解決方案。
OpenAI
openai.com
OpenAI 是一家人工智慧研究和部署公司，致力於確保通用人工智慧造福全人類。人工智慧是一種極其強大的工具，其創建必須以安全和人類需求為核心。 OpenAI 致力於將利益一致性放在首位——置於利潤之上。 為了實現我們的使命，我們必須包容並重視構成全人類的許多不同觀點、聲音和經驗。我們對多元化、公平性和包容性的投資是持續不斷的，透過廣泛的舉措執行，並得到領導層的倡導和支持。 在 OpenAI，我們相信人工智慧有潛力幫助人們解決巨大的全球挑戰，我們希望人工智慧的優勢能廣泛分享。
Scale AI
scale.com
Scale 受到世界一流公司的信賴，為自動駕駛汽車、地圖、AR/VR、機器人等人工智慧應用提供高品質的訓練資料。
Sellix
sellix.io
Sellix 是在線銷售數位產品的最簡單方式。在幾分鐘內即可銷售軟體、按需服務和會員資格。
Sellpass
auth.sellpass.io
以 0% 的費用銷售數位產品。 Sellpass 是一個用於啟動、營運和發展數位業務的一體化平台——從軟體到社群以及其他一切。
2Checkout
2checkout.com
隨時隨地在線接受付款。 2Checkout.com 是一項線上支付處理服務，可協助您接受信用卡、PayPal 和金融卡。
Labelbox
labelbox.com
人工智慧的數據引擎。 資料管理、人工智慧輔助標籤、模型訓練和診斷以及標籤服務全部集中在一個平台上，以非常快的速度建立更好的人工智慧產品。
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