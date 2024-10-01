替代項 - Salsify
Square
squareup.com
Square, Inc. 是一家美國金融服務、商業服務聚合商和行動支付公司，總部位於加州舊金山。該公司銷售軟體和硬體支付產品，並已擴展到小型企業服務領域。該公司由 Jack Dorsey 和 Jim McKelvey 於 2009 年創立，並於 2010 年推出首個應用程式和服務。
Flipsnack
flipsnack.com
Flipsnack 是市面上最快的 PDF 到 Flipbook 轉換器。讓您的 PDF 變得栩栩如生，將其轉變為具有 3D 翻頁效果的栩栩如生的出版物。或者，您可以使用我們的設計工作室從頭開始輕鬆創建引人入勝的翻頁書。將您的印刷目錄提供給數位客戶，同時為您的業務採用更永續和成本效益的道路。強大的功能，如購物按鈕、影片、GIF、誘人的照片幻燈片、可自訂的潛在客戶表單、嵌入等等，將幫助您在競爭對手中脫穎而出。高級統計和品牌選項也可幫助您為讀者提供難忘的體驗。創建工作區、管理不同的專案、邀請隊友並分配不同的角色。確保品牌一致性並與您的團隊合作創建令人驚嘆的出版物。一切盡在 Flipsnack。
ROI Hunter
roihunter.com
ROI Hunter 是一個產品績效管理 (PPM) 平台。該平台使零售商能夠了解其單一產品在整個產品生命週期中的表現，從而使他們能夠透過做出更好、更明智的決策來最大化利潤。常見的零售營運結構（購買、採購、行銷、行銷和分銷）對產品的看法都不同，並使用不同的指標來管理其活動。我們發現行銷與組織其他部門之間的摩擦最大，因為很難將行銷工作分解到 SKU 級別，也很難使 SKU 級別的數據在行銷中具有可操作性。這導致真正的促銷成本沒有計入產品利潤，從而導致對不良產品的過度投資和對潛在優質產品的投資不足。產品效能管理透過將跨行銷管道的產品資料與有關 SKU 的業務資料結合，創建真實產品效能的綜合視圖，克...
OnWhatsApp
onwhats.app
最快的商務推動者，可與行動友善的網路商店一起上線並在 WhatsApp 上接受訂單。可以想像為面向大眾的 Shopify，每月只需 1 美元！
Billtrust
billtrust.com
透過智慧 B2B/B2C 網路商店平台和行動應用程式加速線上收入成長、無縫擴展並優化您的客戶體驗。 Billtrust 電子商務專為批發分銷商和製造企業打造，透過整合的整體解決方案保持競爭力和創新。無縫擴展：使用交鑰匙平台管理任何規模或業務階段的複雜產品目錄、資料和資產。透過與 ERP 整合的解決方案提高效率並簡化流程，該解決方案包括從產品資訊管理 (PIM) 和搜尋到內容管理、行銷和支付的所有內容。提供最佳的客戶體驗：讓您的客戶能夠靈活、簡單地在需要時找到和訂購他們需要的產品。憑藉強大的產品推薦引擎、智慧搜尋和完全整合的行動應用程序，您的客戶可以隨時隨地輕鬆訂購、重新購買和追蹤。優化現金流量...
iPaper
ipaper.io
iPaper 是一個數位目錄平台，可讓您將印刷的傳單和目錄轉換為完全互動的數位購物體驗。透過產品圖片和影片吸引購物者的注意。透過電子郵件、WhatsApp 或直接與您的電子商務網上商店整合進行目錄內購物，從而提高流量和銷售量。 iPaper 平台專為適合您的業務而構建，我們提供高級功能來完全自動化您的設置。
Feedonomics
app.feedonomics.com
憑藉其領先的數據饋送管理平台，Feedonomics 幫助品牌和零售商優化並在全球數百個電子商務購物目的地列出其產品目錄。我們針對市場和廣告管道的全方位服務解決方案可實現眾多流程的自動化，例如提要設定、訂單管理和資料保護。 Feedonomics 讓您可以自由地專注於業務的其他領域。作為支援產品 Feed 的商家或代理商，您不必僅僅為了管理產品 Feed 就投入時間和資源來清理產品資料、設定匯出、排除錯誤以及了解最新的 Feed 要求。
Apimio
apimio.com
APIMIO 是一種產品資訊管理 (PIM) 工具，可讓製造商為其零售商簡化產品資料來源。無需維護電子表格、PDF 或 Word 文件，借助 APIMIO，您可以收集資訊並將其上傳到集中存儲庫中，只需單擊一個按鈕即可在零售合作夥伴之間進行同步。 APIMIO 協助製造商簡化產品資訊管理流程，使他們能夠： * 收集和組織資料 * 驗證資料品質和一致性 * 將資料分發給零售商 * 跨第三方市場和平台聯合資料。
Publitas
publitas.com
幫助線上購物者發現他們喜歡的東西。賣更多。 ~50% 的購物者知道自己想要什麼；他們搜尋、選擇和結帳。其他人呢？他們喜歡瀏覽、發現並獲得靈感。網上商店適合第一組；然而，將您的品牌與第二組聯繫起來需要更多東西......而這正是 Publitas 所提供的。我們為您和您的購物者提供身臨其境的購物體驗，旨在激勵購物者，同時補充您的線上商店、線下商店和電子商務目標。我們的客戶報告說，當他們的「只是瀏覽」受眾查看 Publitas 出版物時，他們的轉換率提高了 40% 到 308%。
Sellercloud
sellercloud.com
在 Sellercloud，我們致力於幫助線上零售商在任何銷售產品的地方進行銷售。我們的平台與 200 多個銷售管道和市場集成，幫助您吸引更多客戶並產生更多銷售。我們的庫存和訂單管理軟體提供了一套強大的工具，可透過同步、簡化和自動化來應對多通路銷售的挑戰。使用 Sellercloud 為任何線上銷售品牌和企業提供的完整解決方案來管理訂單、採購訂單、庫存、運輸以及中間的每個階段。
WizCommerce
wizcommerce.com
WizCommerce 是一個一體化的人工智慧平台，可協助 B2B 批發商、經銷商和製造商實現端到端銷售數位化；從記錄新線索到接受訂單、付款等等！用戶可以在貿易展覽會、線上或現場接受訂單；發現隱藏的追加銷售機會，並透過高階報告做出有數據支援的決策。 WizCommerce 與所有網站、ERP、CRM 和電子商務平台集成，幫助用戶在一個平台內管理所有業務。
Akeneo
akeneo.com
Akeneo 是產品體驗 (PX) 公司和產品資訊管理 (PIM) 領域的全球領導者；創造一個世界，讓每一次產品互動都是一種體驗，引導消費者和專業人士隨時隨地做出最佳購買。 Akeneo 為企業領導者提供軟體、教育和參與社區，所有這些都專注於產品體驗管理的實踐。全球領先品牌、製造商、分銷商和零售商（包括 Chico's、CarParts.com、TaylorMade Golf、Rail Europe、Kering 等）信任 Akeneo 來擴展和客製化他們的全通路商務計畫。使用 Akeneo 的智慧產品雲，公司可以透過用戶友好且由人工智慧驅動的產品數據豐富、管理、聯合和供應商數據加入來創建提升...
Informatica
informatica.com
Informatica（NYSE：INFA）是企業雲端資料管理領導者，透過幫助企業實現其最關鍵資產的變革力量，將資料和人工智慧帶入生活。我們創建了一個新的軟體類別，即 Informatica 智慧數據管理雲™ (IDMC)，它由人工智慧和端到端數據管理平台提供支持，可跨幾乎所有多雲、混合系統連接、管理和統一數據，實現數據民主化並幫助企業實現業務策略現代化。 大約 100 個國家的客戶以及財富 100 強企業中的 86 家客戶依靠 Informatica 來推動數據主導的數位轉型。資訊學。數據和人工智慧誕生的地方。
Pimcore
pimcore.com
深受開發者、代理商和企業的喜愛：Pimcore Platform™ 是一個先進的開源平台，受到全球超過 110,000 家公司的信賴。它為數位資產管理 (DAM)、產品資訊管理 (PIM)、主資料管理 (MDM)、數位體驗管理 (DXP/CMS)、多通路發布 (CDP) 和數位商務。 Pimcore 受到領先產業分析師的認可，並被百事可樂、索尼和奧迪等財富 100 強公司所使用，因其靈活性、100% API 驅動架構、可組合技術、快速上市時間而成為出色的開源替代方案，以及由130 多家解決方案供應商組成的強大的全球合作夥伴網路。請造訪 pimcore.com 以了解更多資訊。
Vroozi
vroozi.com
Vroozi 是領先的基於雲端的業務採購和 AP 自動化平台。我們的全自動採購到付款解決方案透過數位化您的採購、供應商發票、費用和付款，幫助您更快成長並提高利潤。 Vroozi 的人工智慧解決方案是當今複雜商業環境的現代採購解決方案。這個高度直覺、使用者友善的平台可以節省財務領導者的時間和金錢，同時加強支出控制並提高效率。 Vroozi 專為希望增強員工能力、自動化 AP 和採購以及隨時隨地保持支出可見度的高成長組織而設計。 Vroozi 的 P2P 平台被各種規模的公司用來降低成本、增強財務控制並創造更多價值。 Vroozi 將100% 的財務和採購業務數位化，以提供無縫的用戶體驗，包括： ...
QuoteMachine
quotemachine.com
QuoteMachine 是一款基於雲端的軟體解決方案，可將銷售提升到一個新的水平，提供個人化和線上支付選項，旨在讓銷售變得輕而易舉。利用我們可輕鬆共享、可自訂的報價、訂單、發票等！商家還可以利用內建工具收集數位簽章並追蹤進度，以便從一個統一平台高效管理銷售。可與一流的 POS 系統集成，包括 Shopify、Lightspeed、Quickbooks、Square 等！
Fixably
fixably.com
Fixable 是一款基於雲端的服務管理軟體，可協助您自動化修復流程。我們將 80% 的維修工作流程自動化，以便您可以縮短週轉時間、改善服務體驗並提高客戶滿意度。我們的智慧工作流程是基於系統中記錄的數百萬次維修，可協助您有效率地管理維修。 Apple 授權提供者將獲得 GSX（全球服務交換）API 整合的額外好處。在一個集中平台上處理物流、庫存、付款等，從而節省各個方面的時間。您的經理可以設定可自訂的工作流程、追蹤維修情況並使用自動填入功能輸入資料。 Fixablely 讓技術人員透過電子郵件或簡訊與客戶溝通，只需點擊幾下即可管理服務合約。透過可自訂的報告深入了解客戶和第三方訂單。組織可以透過...
Surefront
surefront.com
Surefront 是一個基於雲端的產品生命週期管理 (PLM)、產品資訊管理 (PIM) 和批發客戶關係管理 (CRM) 三合一平台，可簡化零售商和供應商的產品開發和銷售流程。 Surefront 取代了電子郵件和電子表格等過時的工具。它解放了產品開發和行銷團隊，使他們能夠做自己最擅長的事情。
Bluestone PIM
bluestonepim.com
Bluestone PIM 是第一個經過 MACH 認證的 SaaS PIM 平台。該解決方案非常靈活，因為它允許與其他軟體、市場或平台連接和共享您的產品資訊。 Bluestone PIM 在挪威、泰國、波蘭、瑞典、荷蘭和美國設有辦事處。借助Bluestone PIM，您可以： - 創建產品資訊的單一真實來源- 跨所有渠道、地理和語言將產品更快地推向市場- 透過協作功能最大限度地提高您的工作效率，更快地豐富產品數據- 管理數位資產(DAM) -透過所有通訊管道提供一致的產品體驗，讓您的客戶滿意透過Bluestone PIM Marketplace 和其他應用程式輕鬆擴展您的功能- 了解如何將它...
PIMworks
pimworks.io
PIMworks 是一款全面的產品資訊管理 (PIM) 解決方案，可協助集中管理您的所有產品資訊和資料。除了產品數據管理之外，線上零售商和品牌還可以輕鬆管理數位資產，將準確的產品數據無縫整合到多個管道，優化符合市場標準的產品內容，並領先競爭對手一步。 PIMworks 可協助您建立客製化的產品內容體驗並提供各種集成，包括 Bigcommerce、Magento 以及 Shopify、Amazon 等。 PIMworks 基於 AI-ML 的產品目錄豐富功能有助於提高產品內容的準確性。所有創建產品目錄的團隊都可以透過使用我們的 PIM 系統建立工作流程來有效協作。可以透過儀表板上的見解來監控和分...
RetailOps
retailops.com
RetailOps 是一種零售營運管理解決方案。我們的客戶需要一個真正的 SaaS 解決方案，可以在一個易於使用的應用程式中處理多個銷售管道和產品。我們的解決方案涵蓋從採購到報告的所有內容，甚至借助 RetailOps 行動應用程式實現行動化。
Catalog Bar
catalogbar.com
Catalog Bar 是一個網路和行動店面，適用於擁有銷售團隊、經銷商、零售商和商店來銷售其產品的組織。
Finturf
finturf.com
Finturf 與需要 POS 融資解決方案的企業合作。該公司提供易於使用的網路平台，將店內客戶連接到廣泛的貸款網路。沒有融資解決方案的公司知道他們會錯過銷售機會，因為如果可以現在購買並稍後付款，許多客戶就會購買。 Finturf 讓規模較小的企業能夠輕鬆幫助客戶在結帳時嘗試找到貸款。
Jasper PIM
jasperpim.com
產品資訊管理系統 (PIM) 是一種軟體即服務 (SaaS)，可作為所有產品資訊的核心儲存庫，提供一個工具來集中、銷售和同步整個企業的產品資料。這些數據可用於為電子商務網站、印刷目錄、ERP 系統和貿易夥伴提供數據，加快上市時間、優化銷售、建立品牌資產並確保產品的絕對準確性。
Plytix
plytix.com
Plytix PIM 是一款針對全球中小型企業的領先產品資訊管理軟體，具有用戶友好的介面、低廉的價格以及白手套的入職和客戶支援方法。 Plytix PIM 透過提供中央事實來源來幫助公司簡化其產品資訊管理流程，使團隊能夠輕鬆組織、豐富和分發產品資訊。
Amber Engine
amberengine.com
Amber Engine 新一代產品資訊管理 (PIM) 軟體旨在使產品資料（包括產品影像和影片）的組織、最佳化和聯合變得盡可能簡單。使用大量編輯和資料品質評分等功能將資料管理所花費的時間減少到手動電子表格所需時間的一小部分。您的整個目錄位於雲端，作為每個接觸它的部門的單一事實來源，並且只需單擊幾下即可輕鬆導出任何渠道的數據。 Amber Engine 還開發了 Amber AI，這是一款人工智慧助手，可以準確告訴您如何優化亞馬遜產品清單以及首先關注哪些產品。 Amber AI 也可以與 Amber Engine 下一代 PIM 無縫協作。作為 Material Bank 家族的一員，Ambe...
Creative Force
creativeforce.io
Creative Force是領先的大規模電子商務內容製作的內容製作管理平台。我們幫助頂級品牌、零售商和商業工作室提供高品質且一致的電子商務以及大批量的編輯圖像、影片和文案。我們的 SaaS 平台為內容製作的每一步中的所有創意資產提供了單一的事實來源，為創意領導者和團隊提供了對創意營運無與倫比的可見性和控制力。平台功能和擴展包括： - 生產計劃日曆- 樣品管理- 工作流程自動化- 協作工具，包括審核和批准工作流程- 基於雲端的生產DAM - VPI（供應商提供的圖像）管理- 編輯專案- 與Capture One 、Adobe 整合Creative Cloud 和AdAdobe Workfron...
Image Relay
imagerelay.com
影像中繼。您所有的數位資產。您的所有產品資訊。全部集中在一處。滿足行銷交付：世界上第一個完全整合的行銷解決方案。最後，您的所有數位資產和產品資訊都集中在一處，以便快速、無縫地創建和交付。不再混亂。只有您的故事、您的產品以及您業務的無限成長。
ShopVibes
shop-vibes.de
shopvibes 將產品資訊管理 (PIM)、飼料/通路管理和數位貨架分析整合到一個中央系統中，從而實現所有銷售管道的整體最佳化。因此，shopvibes 支援整個歐洲的品牌、製造商和零售商的多通路銷售。透過shopvibes，所有相關產品資訊都可以集中數位化管理，並針對所有銷售管道和合作夥伴進行最佳化。我們基於雲端的解決方案使所有相關利益相關者能夠協同工作。透過中央資料結構，shopvibes 提供獨特的功能來提高資料品質。因此，產品數據可以專門針對通路、銷售合作夥伴或品種進行最佳化。在人工智慧的幫助下，為數據優化給予明確的行動建議。資料向所有管道和合作夥伴的播放是完全自動化的，無需手動準...
STEL Order
stelorder.com
STEL Solutions 是現場和家庭服務行業軟體解決方案提供商，擁有 10 多年的經驗。我們的總部位於西班牙南部，主要產品是 STEL Order，幫助 100 多個國家的 5000 多名客戶簡化業務並簡化他們的日常生活。 STEL Order 是一款綜合現場服務管理軟體，提供完全整合的方法來管理家庭服務業務。它消除了針對營運和管理不同方面的多種軟體解決方案的需求。 STEL Order 提供了一個單一位置來組織作業、工作訂單、排程、排程、發票、費用追蹤、會計功能等等。我們的統一平台能夠向所有用戶提供即時訊息，即使在離線狀態下也可以跨多個平台和位置同時存取。當現場工作人員使用 STEL ...